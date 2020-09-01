Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционого бюро Украины Артем Сытник предлагает перенести дискуссию о назначении директора НАБУ в Верховную Раду и считает, что юридические последствия решения Конституционного суда о признании неконституционным указа президента о назначении директора Бюро приведут к коллапсу правоохранительной системы.

Об этом Сытник сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Нужно понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро. Это касается Государственного бюро расследований, где президент назначает руководителя, согласно закону, но при этом в Конституции таких полномочий нет. Это касается всех без исключения глав Службы безопасности Украины в областях - также назначаются указом президента, но это право не предусмотрено Конституцией. Таких примеров очень-очень много. Фактически, это решение, если брать его на вооружение и говорить, что оно имеет юридические последствия, хотя оно не имеет юридических последствий, тогда это вообще будет коллапс правоохранительной системы. Командующий Нацгвардией, глава Пограничной службы и многие другие назначения", - отмечает Сытник.

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Поэтому, утверждает директор НАБУ, нужно исходить из того, что само решение КС действительно признало неконституционным сам указ, но оно точно не является основанием для прекращения полномочий директора или для увольнения директора.

"Конечно, это ставит под угрозу дальнейшие конкурсы по назначению нового директора, потому что рано или поздно каденция моя закончится и, конечно, если воспринимать логику этого решения, то президент не может меня уволить, потому что это также не прописано в Конституции. Единственный выход - перенести эту дискуссию в парламентские стены и думать, как это все решить", - подытожил он.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.