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Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционого бюро Украины Артем Сытник предлагает перенести дискуссию о назначении директора НАБУ в Верховную Раду и считает, что юридические последствия решения Конституционного суда о признании неконституционным указа президента о назначении директора Бюро приведут к коллапсу правоохранительной системы.

Об этом Сытник сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Нужно понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро. Это касается Государственного бюро расследований, где президент назначает руководителя, согласно закону, но при этом в Конституции таких полномочий нет. Это касается всех без исключения глав Службы безопасности Украины в областях - также назначаются указом президента, но это право не предусмотрено Конституцией. Таких примеров очень-очень много. Фактически, это решение, если брать его на вооружение и говорить, что оно имеет юридические последствия, хотя оно не имеет юридических последствий, тогда это вообще будет коллапс правоохранительной системы. Командующий Нацгвардией, глава Пограничной службы и многие другие назначения", - отмечает Сытник.

Читайте также: Сытник о словах ОП, что он "и.о. директора НАБУ": "Не совсем понял этот пресс-релиз"

Поэтому, утверждает директор НАБУ, нужно исходить из того, что само решение КС действительно признало неконституционным сам указ, но оно точно не является основанием для прекращения полномочий директора или для увольнения директора.

"Конечно, это ставит под угрозу дальнейшие конкурсы по назначению нового директора, потому что рано или поздно каденция моя закончится и, конечно, если воспринимать логику этого решения, то президент не может меня уволить, потому что это также не прописано в Конституции. Единственный выход - перенести эту дискуссию в парламентские стены и думать, как это все решить", - подытожил он.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

НАБУ (4219) КС (2248) Сытник (958)


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Топ комментарии
+14
Коллапс?! У нас президент КЛОУН И НАРКОМАН!! Это что, никого не смущает?!
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01.09.2020 11:39
+12
Коллапс, а сейчас что? Им нужна имитация активной деятельности, что они и делают...
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01.09.2020 11:32
+12
Судячи з усього - вже практично дотяглися до "кнопки"...
Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9082
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01.09.2020 11:33
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Коллапс, а сейчас что? Им нужна имитация активной деятельности, что они и делают...
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01.09.2020 11:32 Ответить
Тут хуже. Коломойский дал команду сбить Сытника. Зе-под козырек! Только недоумки, тупо реализующие команды, не осознавали последствий. Что в прірву летит -все! И теперь наполеон -формально назначить ни в пограничники ни в СБУ на местах не может.
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01.09.2020 12:12 Ответить
Возможно, но если разобраться, что они и его розовощекий друг сделали за три года? Ну вот просто нихрена, и на эти нихрена потрачены миллиарды...
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01.09.2020 12:22 Ответить
Ну ... Вони кажуть, що до суду передали купу справ. І все, на цьому кінець ...
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01.09.2020 12:48 Ответить
Это да, но тут дело не в Сытнике, не в НАБУ, а в присутствии у команды "парня из города Изогнутый Бивень" явного скудоумия. А у самого главнокомандующего жуткого страха перед Акционером и желании выполнять все его команды даже во вред себе.
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01.09.2020 14:43 Ответить
Что с этим поделать, что есть то есть...
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01.09.2020 15:50 Ответить
поц дубинский-----настанет время и ты тварюка за все ответишь
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01.09.2020 12:25 Ответить
Така правоохоронна система як у нас і нафіг не потрібна.
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01.09.2020 11:32 Ответить
Причем за такие деньги...
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01.09.2020 11:34 Ответить
ну если плясать от самого начала то у нас по сути Референдум 1 декабря 1991 года на котором народ сказал да Независимости и в нагрузку избрали типа (назначили) а такого вообще не было в Конституции УССР на тот момент Президента Украины Кравчука... и имеем по логике КСУ что Кравчук (да и по факту не был избран всенародно) повторяю назначение Главы Верховного Совета УССР Председателя ВРУ Кравчука на должность президента № 1 а номер ли он 1 вопрос также актуальный так вот мы не избирали Кравчука по сути впервые мы избирали Президента только в 1993 году.... также актуальным есть вопрос легитимности Конституции на предмет которой проверяет законы и Указы да и собственно появился как орган и явление сам КСУ это то что Конституция 1996 года не легитимная по причине нарушений (куча) при ее голосовании и принятии с нарушением процедуры и порядка.. многих ее статей... а также что по этой Конституции кто только не вытер ноги Янукович 2010 год с подачи того же праведного КСУ совершил гос переворот получив ДОБРО на изменение идеологии Конституции когда из парламентской КСУ согласился- что она может руками кучки пиастров в Раде стать президентской потом обратный порядок при Порошенко теперь ее выкатывает в лайне (Конституцию) Зеленский и такой документ давно утратил доверие и ту роль -которую должен нести в обществе) надо отменять и всей страной с обсуждениями статей положений опубликовав проект потом опять анализируя ошибки несуразности в правовом экономическом стилистическом и орфографических стилях свести проект и дать его окончательно на обсуждение народа.... а уж потом на РЕФЕРЕНДУМЕ ПОЛУЧИТЬ ГОЛОСА НАРОДА ПРИНЯТЬ ИЛИ ОТВЕРГНУТЬ...
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01.09.2020 11:44 Ответить
Судячи з усього - вже практично дотяглися до "кнопки"...
Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии - Цензор.НЕТ 9082
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01.09.2020 11:33 Ответить
Интересно будет посмотреть на результаты октябрьских выборов.
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01.09.2020 11:40 Ответить
Ситник: Рішення КС може спричинити колапс правоохоронної системи. Воно також стосується глав ДБР, СБУ, Нацгвардії - Цензор.НЕТ 904
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01.09.2020 11:41 Ответить
а це хто такий зараз ?
що за пенсіонер-блогер ))))
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01.09.2020 11:45 Ответить
Народний депутат України 6-ти скликань. Учасник дисидентського руху в УРСР.
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01.09.2020 11:58 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 26 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року Ярослав Кендзьор виключений із лав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A0%D0%A3 НРУ за співпрацю з керівником Секретаріату Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктором Балогою у спробі розколоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний Рух України .
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01.09.2020 12:41 Ответить
з Вікіпедії...

Бути колись дисидентом(хоча Кендзьор не був десидентом,алише з ними співпрацював) не страхує від помилок і навіть скурвленості...
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01.09.2020 12:43 Ответить
Це звідси (Гість програми "Кендзьор" - Григорій Омельченко): https://youtu.be/wylEFAIFabM?t=7
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01.09.2020 20:40 Ответить
кто про шо, а вшивый про Порошенко. я понимаю, шо думать тебе нечем, но назначение нового главы НАБУ будет абсолютно таким же неконституционным, т.к. это не прописано в Конституции.
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01.09.2020 11:57 Ответить
А значит........... нужно срочно внести изменения в Конституцию и отдать все права Нелоху. Ребята, ну Вы как маленькие, ей-богу. Овощ-2, но тут ре-инкарнация по лекалу пуйла будет. .
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01.09.2020 12:18 Ответить
Да это проблема.Почти все законы ВР-принимались с нарушением закона или регламента.то есть все это "варево"-можно оспорить в судах.
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01.09.2020 11:34 Ответить
какой коллапс? больше против блогеров и волонтеров не сможете уголовные дела открывать за угрозу жизни зеленой бубочке? ах, горе то какое(((
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01.09.2020 11:35 Ответить
Сытник никогда таким не марался, это удел венедиктовой-авакова и кто там в СБУ.
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01.09.2020 11:48 Ответить
Т.е наша правоохранительная система - не Конституционна?
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01.09.2020 11:36 Ответить
Коллапс?! У нас президент КЛОУН И НАРКОМАН!! Это что, никого не смущает?!
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01.09.2020 11:39 Ответить
Меня смущает... больше того, раздражает, как просмотр какого-нибудь дешевенького водевиля в каком-нибудь задрипанном криворожском ДК имени криворожца...
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01.09.2020 12:16 Ответить
все,що вам треба знати про "колапс" -Байку від КОРУПЦІОНЕРА СИТНИКА :


За даними Мінфіну, до бюджету України за січень-липень цього року від роботи антикорупціонерів надійшло 48 000 гривен.

Ще 1,95 млн гривень - добровільно відшкодована фізичними особами в ході досудового розслідування.

У своєму звіті, директор НАБУ Ситник брехав про відшкодування 1,5 млрд гривень
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01.09.2020 11:40 Ответить
А во сколько народу обошлось содержание этих гадюшников, которые уже трудно посчитать, сборище бездельников и дегенератов...
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01.09.2020 11:42 Ответить
А я вам укажу на суть проблемы. Безответственность и безнаказанность, и так во всем. Вот вытащить на суд общественности сейчас, не говорю про криминальный, ту публику в комиссиях, которые голосовали за эти ******? С гос служащими проще, кто кого и на каких основаниях назначил на должность конкретного дурака? Но нет, никому никакого дела, и так все 29 лет, порочный круг безнадеги...
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01.09.2020 11:49 Ответить
Вы очень удивитесь, увидев список тех, кто отбирал главу НАБУ.
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01.09.2020 12:20 Ответить
Список в студию, и пусть расскажут чем они руководствовались, а то у нас всех умняк долбит 29 лет, а как начнешь искать виноватых, никого нет...
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01.09.2020 12:23 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ЧИТАЙТЕ раздел Члены конкурсной комиссии.
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01.09.2020 13:17 Ответить
Дааа, что Вам сказать, грусть печаль. Если у нас академики такие, то что говорить про плебс. Но это не отменяет того , что я сказал, пусть ответят за свои действия, покаятся, а то язык как всегда в одном месте.
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01.09.2020 15:53 Ответить
Ну не все там академики.
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01.09.2020 16:02 Ответить
Согласен, трохи легче стало...
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01.09.2020 16:06 Ответить
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01.09.2020 16:17 Ответить
Відбирали 6 місяців, пані ... Ще та історія була. Конкурси і т.д і т.п.
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01.09.2020 12:53 Ответить
Неважно сколько по времени.
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01.09.2020 13:17 Ответить
Бюджет НАБУ
1 млрд на 2020 рік
плюс https://nabu.gov.ua/sites/default/files/page_uploads/19.09/byudzhetnyy_zapyt_na_2020_rik_1_0.pdf запросили 475 млн додатково ...
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01.09.2020 11:49 Ответить
Так проще было бы что бы их не было вообще, кто ответит за этот беспредел?
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01.09.2020 12:02 Ответить
Запад начал строить параллельную систему правосудия НАБУ-САП-ВАКС, потому что старая настолько прогнила, что исправить ее нет никакой возможности. Сопротивление этой системе реально адское, как при Порошенко, так и при Зеленском. Топ-коррупционеры, за плечами которых стоят олигархи, до смерти бояться появления структуры, которая может их реально посадить. Отсюда и все эти атаки.
Вспомните, сначала Порошенко тянул несколько лет с созданием ВАКС, затем в САП протащили этого Холодницкого, выходца из нашей гнилой Генпрокуратуры, теперь вот НАБУ обьявили неконституционным.
К сожалению Запад достаточно слабо давит, нужно постоянно угрожать нашим упырям лишением финансирования. Только это способно на них подействовать. Но и деваться им некуда. Перебежать под крылишко России им уже никто не позволит, хотя такой вариант им бы понравился.
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01.09.2020 11:48 Ответить
так любитель ***** давай напиши сколько уже топкорупционеров сидит! ***** появилось не вчера!! ГДЕ ТОТ ВЕЛИКИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ!! Ваши сказки про то что вот счас всех посадим уже достали!! нет результат нефиг херню постить!!!
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01.09.2020 12:14 Ответить
Захід зацікавлений у тих грошах, що дає, щоб їх не крали. Для цього потрібна нормальна правоохоронна система. Все логічно.
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01.09.2020 12:55 Ответить
краснощекий бездельник набивает себе цену ?
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01.09.2020 11:51 Ответить
звичайний метод мафії"повязати кров"ю"...
ЛАйт варіань
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01.09.2020 11:53 Ответить
Ти сам корумпований, дебілко! Ти хочеш сказати, що постиш тут відверту фуйню по зову душі?) якщо і так-тоді ти просто дебіл. Слабкий розумом чоловік.
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01.09.2020 12:05 Ответить
Если бы во главу НАБУ Порошенко поставил очередную собачку олигархов, то не получил бы транш от МВФ. И вся Украина была бы в глубокой заднице, доллар по 50 гривен а рейтинг Порошенка близок к нулю. У него просто не было выхода.
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01.09.2020 11:53 Ответить
Дудра, ти або дурник, який не розуміє причин і наслідків або просто троль із якоїсь ферми. Куплений за копійки киздун. Для чого ти витрачаєш свій час?
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01.09.2020 12:07 Ответить
Грабоський з "Америки ""включив дурня"...
Є такий метод на тролефермах... )))
метод переходу до персональних наїздів"..

Втім,я що путінські,що порошенківські тролеферми,тим більше соросівські "на ..ую вертів" )
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01.09.2020 12:38 Ответить
тю. так все для цього і робиться. Новину знайшли. Хаос наше все, того шо під час нього дуже вдобно піляти і киздати бабло.
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01.09.2020 11:53 Ответить
просто, если проверить компутеры судей Проституционного суда, то окажется, что это решение (по НАБУ) принесли на флешке, а "сочиняли" этот документ юристы Каломойского в офисе Каломойского при участи представителя перЗедента в КС Вениславского..
по другому, такие решения не появляются..
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01.09.2020 12:02 Ответить
Почему только Коломойского? Я не удивлюсь если это коллективное решение всех олигархов, у каждого из которых под контролем какое-то количество конституционных судей. Они там хоть и грызуться между собой, но НАБУ это угроза для них всех.
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01.09.2020 12:16 Ответить
да это бред. белый шум. в Конституции вообще ничего не сказано про указы президента. так что абсолютно все указы всех президентов не есть конституционными с точки зрения КС.
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01.09.2020 12:29 Ответить
Набу не є підпорядкований Президенту.

За Конституцією.
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01.09.2020 12:39 Ответить
Та прям там... "Незаменимых нет!..."
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01.09.2020 12:04 Ответить
уволить нельзя , назначить тоже
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01.09.2020 12:16 Ответить
Любая работа оценивается по результату! результат работу ***** это посадки топ корупционеров! КТО ТО ЗНАЕТ ИМЕНА ПОСАЖЕНЫХ ТОПКОРУПЦИОНЕРОВ?!! так какого тут некоторые расказывают что ***** оплот борьбы с корупцией!! ИЛИ ВАМ НАДО 100 лет чтобы кого то посадить? я стоко не проживу!!
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01.09.2020 12:16 Ответить
так тебе сказали - Колапс правоохранительной системы
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01.09.2020 12:17 Ответить
Этот колапс был со дня создания НАБУ! всем должно быть понятно оно создавалось не для того чтобы сажать!! А следовательно пользы для граждан от этого орган НОЛЬ!! ну или по крайней мере в том виде как он существует счас!!
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01.09.2020 12:20 Ответить
Там все продумано. Справа передається в сап, чи солоп, звідти в суди. А потім починається клоунада: вони починають один одного звинувачувати в некомпетентності. А народні гроші тю-тю в Лондон. Це СИСТЕМА.
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01.09.2020 12:20 Ответить
100% именно так! система по обманыванию доверчевых граждан! лично я сразу говорил что это работать не будет! что этот цирк создан для показухи!! не говоря про космические зарплаты (по украинским реалиям) которые платятся в НАБУ!!
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01.09.2020 12:23 Ответить
КС просто тупо напомнил , что Украина не монархия , а республика . Причём де-юро : именно "Парламентско-президентская" .
А если какая-то шобла (депутаты + слуги резидента) решит , что резидент = император и проголосует , что всех директоров школ и детсадиков должен назначать император всея Украина ... то если эти положения отменит КС , коллапс ?!

Коллапс это как раз возврат к позднему средневековью .
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01.09.2020 12:26 Ответить
В 2014 году в декабре состоялась коалиция Конституционного большинства из 5 партий .

Тогда у Украины был уникальный шанс консолидации демсил . 304 голос давал великие возможности . Поддержка была тогда настоящих реформ - особенно антикоррупционных : 80% .
Но Порошенко этого не нужно было -- ведь делить дерибан на двоих проще, чем делать реальные реформы , в которых ключевой не могла не быть : жесточайшая война с коррупцией и олигархатом . НАБУ и САП задуманны были достаточно правильно и подчеркну вместе с АКСУ . Без такого же суда НАБУ и САП - теряли 4 года смысл существования .
Но Порошенку не нужны были эти органы как антикоррупционные по своей сути . Ему все 5 лет нужны были дрессированные под него любимого подчинённые . Он прогнул под себя всё . В том числе и КС и ВС . Угодные и угодливые Порошенко были на порядок важнее , чем честные и принципиальные .
Пете важно было прогнуть под себя каждого судью , каждую ветвь власти . Он хотел все назначать сам .

Так что сегодняшняя зелёная реакция -- это абсолютный продукт жизнедеятельности 5 лет власти Порошенко .
Когда за реформы выдавалось очередное ограбление украинцев в пользу недоторканности олигархических норм их прибавочной стоимости . Чтобы олигархи не потеряли и копейку Петя готов был вместо 70% повышения тарифов сделать 100% , как мы слышали !
На подобную "заботу о простых украинцах" народ Пете ответил любовью в 73% антирейтинга , который вот уже 3-й год не падает и врядли упадёт в будущем .
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01.09.2020 12:41 Ответить
У 2016 Петро здійснив УЗУРПАЦІЮ ВЛАДИ...

Створивши Уряд Коаліцією з двох партій,у котрих просто не було разом 226 голосів...
призначивши незаконно Гройсмана Прем"єром...

І всі"проковтнули",включно З Юлєчками,Ляшком,САдонеміччю....
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01.09.2020 12:51 Ответить
А що тарифи ?
Ви вважаєте, що електрики повинні за копійки працювати ?
Разом з сантехніками ...
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01.09.2020 12:57 Ответить
Я кажу про саме закони ринку . Саме вітповідно їх аргентинська яловичина в Єгипті коштує в 12 разів дешевше , ніж в Швеції . Бо так працює ринок -- це компроміс між попитом й пропозицією . Якщо рівень життя в Єгипті низчий за швецький в 20 разів , то при наймі аргентинці встановлюють таку ціну , яка б йще була б рентабельної , але має попит в Єгипті . Й то приблизно 12 разів дешевше ніж в Шведції .
Я кажу саме про те , що бачив на свої очі , а сутто теорітично , як Ви ... Бо що таке електрики ?
Ахметов & partners ? А сантехніки це мабуть Фірташ з друзями ?

А якщо казати за простих роботяг , то й у електрика є мати с батьком пенсіонери -- чи то він зацікавленний утримувати їх за свій кошт пенсіонерів , в яких комуналка з"єда до 60% пенсії ?!

В цьому світі нема жодної іншої такої країни , що так обездолили 70% громадян , коли комуналка коштує до 40-70% від статків у середньому .
В подавній більості країн світу це десь 8-25% ...
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01.09.2020 14:21 Ответить
Шо за єрєсь - 8-25% ??
А 55-65 % не хочете ??
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01.09.2020 15:09 Ответить
Я кажу про нормальні країни , а не ті , в яких олігархат , або влада диктаторів ...
Там коммуналка навіть ближче до 8% , ніж до 25% . Там де інженер отримує зарплатню в раз 5 більше , ніж самі досвітчені роботяги . А лікар в 10 раз . А вчитель в раза 2 . Тобто - де ціна знань й кваліфікації висока .
Я це ствержджую відповідально , бо працював в 3-4 країнах
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01.09.2020 15:52 Ответить
До речі , як ці "електрики" існували до 2014 року ...
Невже ж були поголовно безхатьками й стояли на парерті після робочої зміни ?!
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01.09.2020 14:23 Ответить
При чому сантехнік у ЖЕД до Фірташа чи Ахметова ? Олігархи їм ЗП нараховують, чи місцева влада ?
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01.09.2020 15:11 Ответить
А вы думаете шавки Бени когда подавали и проплачивали это решение КС об этом думали?
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01.09.2020 12:33 Ответить
Борєц с корупцией із Ситника пи..ец...


особенно із Бєнєй бизнесменом )))


(Тупой с рогаткой против теплохода)


тупим особенно я разьясню...


Корупция -про тех ,хто властью облечен...
не про педофилов,убийц и хулиганов...
-------------------
А БЕнею займатися міліція повинна.
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01.09.2020 12:48 Ответить
не милиция , а подлицейские
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01.09.2020 12:49 Ответить
точно ))
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01.09.2020 12:52 Ответить
Цей колапс правоохоронної (і взагалі правової) системи України був заздалегідь закладений Законами про Судоустрій і про Конституційний Суд, які підписав Порошенко в 2016 і 2017 роках, а точніше, його ст.26, 27 Закону про КС і Розділи Х і ХІІ закону про Судоустрій.

Вони АНТИКОНСТИТУЦІЙНО прописують суддям КС оклади 75 прожиткових мінімумів і пенсії 50% від винагороди + 2% за кожен рік стажу понад 20років. Разом з доплатами за стаж і посаду зарплати складають 350...370тис.грн на місяць (35 середніх зарплат в Україні), а навіть теоретично мінімальна пенсія починається від 79 тис.грн на місяць (75*2102*0,5), нічим не обмежена і може досягати і 300тис.грн (чистими!).

Але ці пенсії і інші ніштяки (вихідна "допомога" в 3 винагороди біля 1млн.грн, безкоштовне щорічне санітарно-курортне лікування суддів і членів їх родини і т.д. і т.п.) судді КС будуть отримувати лише в тому випадку, якщо вони будуть справно служити хазяїну. В іншому випадку йому світить "пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (ст.27 Закону про КС, п.4), тобто максимум 16 тис.грн.

Які експертні оцінки на відповідність законів Конституції може видати суддя КС, якщо сам Закон про КС прямо порушує фундаментальні статті Конституції про рівноправ'я (ст.21...24), верховенство права (ст.8) і про те, що Україна є демократичною державою (ст.1). Демократія - то перш за все рівноправ'я громадян, а не поділ їх на касти, які живуть по різних законах. Такі держави називаються феодальними, а суспільний стан - диктатурою.
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01.09.2020 12:54 Ответить
Цілком підтримую.
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01.09.2020 12:59 Ответить
В спамі поздоровите один одного.
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01.09.2020 13:11 Ответить
І де видно спам ?? Сер ...
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01.09.2020 15:12 Ответить
Есть одно приветствие для петиков. "Пшолна". Путешествуй
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01.09.2020 15:54 Ответить
Попутешествовал...и всё равно посцал на твоё ватное рыло😮
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01.09.2020 22:10 Ответить
Бариг на палю. Ну і? Оклади зменшені?
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01.09.2020 13:14 Ответить
Коллапс-второе название зелеподонков. Ведь "решения" КС всегда славились своей "объективностью". Всё зависит от абонента с Банковой.
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01.09.2020 13:09 Ответить
Колапс може цілій державі настати якщо й далі буде кумівство, договорняки, корупція.
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01.09.2020 13:13 Ответить
А Сытник то прав на все 1000+1%.
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01.09.2020 13:28 Ответить
Конечно прав. Он же знает законы, по которым твои папа и мама выкладывают на содержание его конторы по 2 000 000 000 грн ежегодно. Шесть лет. При возврате в казну 78 000. За все время
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02.09.2020 01:12 Ответить
так коллапс, это и есть цель цирка зе-вавки.
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01.09.2020 13:50 Ответить
А до цього був порядок і все в шоколаді? Чисто боротьба за контроль потоків.
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01.09.2020 14:18 Ответить
Яке там покращення, які там рехворми? Йде боротьба за "хлібні крісла", які контролюють фінансові потоки.
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01.09.2020 14:17 Ответить
Суды Украины потеряли всякий моральный авторитет, по сути в Украине действует судебная мафия и эта мафия должна быть ликвидирована.
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01.09.2020 15:00 Ответить
Можно подумать , что до ЗЕ они имели этого "авторитета" хоть йоту больше .

В том-то и весь ужас , что на ЗЕ можно даже не расчтывать , бо йолуп и софкойдный йолуп .

Ужас был в том , что в 2014 , как и в 2004 году были шансы . Шансы великие . Но оба раза была выбрана Ющом и его кумом Петей другая идеалогия -- не ликвидировать дерибан как класс , не убрать олигархат от корыта , а тупо перераспределить дерибан от миллиардеров с востока (условно ватных) на мультимиллионеров с центра и Запада (услово проевропейских).
Шансы на ликвидацию : судобарыг , прокурорской братвы , сбу-шных гешефтмахеров ... были фатально просранны .
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01.09.2020 16:25 Ответить
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01.09.2020 15:01 Ответить
Снова про обиженного петика? Засунь себе в 8%
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02.09.2020 01:19 Ответить
Ситник заламує ручки.
А що робив Ситник на посаді діректора НАБУ останні 5 років?!
Треба було ВІП корупцію каленим залізом випалювати.
Треба було садити любих друзів Президенти і рубати руки напоаво і наліво.

А що він робив?!
Маючи такий оклад, повноваження і штат, - протипав штани і жував шкарпетки по 300 грв/пара.
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01.09.2020 18:40 Ответить
А зеленой владе п. Управленческий хаос виден невооруженным взглядом.
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01.09.2020 20:00 Ответить
 
 