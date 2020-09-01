Сытник: Решение КС может повлечь коллапс правоохранительной системы. Оно также касается глав ГБР, СБУ, Нацгвардии. ВИДЕО
Директор Национального антикоррупционого бюро Украины Артем Сытник предлагает перенести дискуссию о назначении директора НАБУ в Верховную Раду и считает, что юридические последствия решения Конституционного суда о признании неконституционным указа президента о назначении директора Бюро приведут к коллапсу правоохранительной системы.
Об этом Сытник сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Нужно понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро. Это касается Государственного бюро расследований, где президент назначает руководителя, согласно закону, но при этом в Конституции таких полномочий нет. Это касается всех без исключения глав Службы безопасности Украины в областях - также назначаются указом президента, но это право не предусмотрено Конституцией. Таких примеров очень-очень много. Фактически, это решение, если брать его на вооружение и говорить, что оно имеет юридические последствия, хотя оно не имеет юридических последствий, тогда это вообще будет коллапс правоохранительной системы. Командующий Нацгвардией, глава Пограничной службы и многие другие назначения", - отмечает Сытник.
Поэтому, утверждает директор НАБУ, нужно исходить из того, что само решение КС действительно признало неконституционным сам указ, но оно точно не является основанием для прекращения полномочий директора или для увольнения директора.
"Конечно, это ставит под угрозу дальнейшие конкурсы по назначению нового директора, потому что рано или поздно каденция моя закончится и, конечно, если воспринимать логику этого решения, то президент не может меня уволить, потому что это также не прописано в Конституции. Единственный выход - перенести эту дискуссию в парламентские стены и думать, как это все решить", - подытожил он.
Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.
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що за пенсіонер-блогер ))))
Бути колись дисидентом(хоча Кендзьор не був десидентом,алише з ними співпрацював) не страхує від помилок і навіть скурвленості...
За даними Мінфіну, до бюджету України за січень-липень цього року від роботи антикорупціонерів надійшло 48 000 гривен.
Ще 1,95 млн гривень - добровільно відшкодована фізичними особами в ході досудового розслідування.
У своєму звіті, директор НАБУ Ситник брехав про відшкодування 1,5 млрд гривень
1 млрд на 2020 рік
плюс https://nabu.gov.ua/sites/default/files/page_uploads/19.09/byudzhetnyy_zapyt_na_2020_rik_1_0.pdf запросили 475 млн додатково ...
Вспомните, сначала Порошенко тянул несколько лет с созданием ВАКС, затем в САП протащили этого Холодницкого, выходца из нашей гнилой Генпрокуратуры, теперь вот НАБУ обьявили неконституционным.
К сожалению Запад достаточно слабо давит, нужно постоянно угрожать нашим упырям лишением финансирования. Только это способно на них подействовать. Но и деваться им некуда. Перебежать под крылишко России им уже никто не позволит, хотя такой вариант им бы понравился.
ЛАйт варіань
Є такий метод на тролефермах... )))
метод переходу до персональних наїздів"..
Втім,я що путінські,що порошенківські тролеферми,тим більше соросівські "на ..ую вертів" )
по другому, такие решения не появляются..
За Конституцією.
А если какая-то шобла (депутаты + слуги резидента) решит , что резидент = император и проголосует , что всех директоров школ и детсадиков должен назначать император всея Украина ... то если эти положения отменит КС , коллапс ?!
Коллапс это как раз возврат к позднему средневековью .
Тогда у Украины был уникальный шанс консолидации демсил . 304 голос давал великие возможности . Поддержка была тогда настоящих реформ - особенно антикоррупционных : 80% .
Но Порошенко этого не нужно было -- ведь делить дерибан на двоих проще, чем делать реальные реформы , в которых ключевой не могла не быть : жесточайшая война с коррупцией и олигархатом . НАБУ и САП задуманны были достаточно правильно и подчеркну вместе с АКСУ . Без такого же суда НАБУ и САП - теряли 4 года смысл существования .
Но Порошенку не нужны были эти органы как антикоррупционные по своей сути . Ему все 5 лет нужны были дрессированные под него любимого подчинённые . Он прогнул под себя всё . В том числе и КС и ВС . Угодные и угодливые Порошенко были на порядок важнее , чем честные и принципиальные .
Пете важно было прогнуть под себя каждого судью , каждую ветвь власти . Он хотел все назначать сам .
Так что сегодняшняя зелёная реакция -- это абсолютный продукт жизнедеятельности 5 лет власти Порошенко .
Когда за реформы выдавалось очередное ограбление украинцев в пользу недоторканности олигархических норм их прибавочной стоимости . Чтобы олигархи не потеряли и копейку Петя готов был вместо 70% повышения тарифов сделать 100% , как мы слышали !
На подобную "заботу о простых украинцах" народ Пете ответил любовью в 73% антирейтинга , который вот уже 3-й год не падает и врядли упадёт в будущем .
Створивши Уряд Коаліцією з двох партій,у котрих просто не було разом 226 голосів...
призначивши незаконно Гройсмана Прем"єром...
І всі"проковтнули",включно З Юлєчками,Ляшком,САдонеміччю....
Ви вважаєте, що електрики повинні за копійки працювати ?
Разом з сантехніками ...
Я кажу саме про те , що бачив на свої очі , а сутто теорітично , як Ви ... Бо що таке електрики ?
Ахметов & partners ? А сантехніки це мабуть Фірташ з друзями ?
А якщо казати за простих роботяг , то й у електрика є мати с батьком пенсіонери -- чи то він зацікавленний утримувати їх за свій кошт пенсіонерів , в яких комуналка з"єда до 60% пенсії ?!
В цьому світі нема жодної іншої такої країни , що так обездолили 70% громадян , коли комуналка коштує до 40-70% від статків у середньому .
В подавній більості країн світу це десь 8-25% ...
А 55-65 % не хочете ??
Там коммуналка навіть ближче до 8% , ніж до 25% . Там де інженер отримує зарплатню в раз 5 більше , ніж самі досвітчені роботяги . А лікар в 10 раз . А вчитель в раза 2 . Тобто - де ціна знань й кваліфікації висока .
Я це ствержджую відповідально , бо працював в 3-4 країнах
Невже ж були поголовно безхатьками й стояли на парерті після робочої зміни ?!
особенно із Бєнєй бизнесменом )))
(Тупой с рогаткой против теплохода)
тупим особенно я разьясню...
Корупция -про тех ,хто властью облечен...
не про педофилов,убийц и хулиганов...
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А БЕнею займатися міліція повинна.
Вони АНТИКОНСТИТУЦІЙНО прописують суддям КС оклади 75 прожиткових мінімумів і пенсії 50% від винагороди + 2% за кожен рік стажу понад 20років. Разом з доплатами за стаж і посаду зарплати складають 350...370тис.грн на місяць (35 середніх зарплат в Україні), а навіть теоретично мінімальна пенсія починається від 79 тис.грн на місяць (75*2102*0,5), нічим не обмежена і може досягати і 300тис.грн (чистими!).
Але ці пенсії і інші ніштяки (вихідна "допомога" в 3 винагороди біля 1млн.грн, безкоштовне щорічне санітарно-курортне лікування суддів і членів їх родини і т.д. і т.п.) судді КС будуть отримувати лише в тому випадку, якщо вони будуть справно служити хазяїну. В іншому випадку йому світить "пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (ст.27 Закону про КС, п.4), тобто максимум 16 тис.грн.
Які експертні оцінки на відповідність законів Конституції може видати суддя КС, якщо сам Закон про КС прямо порушує фундаментальні статті Конституції про рівноправ'я (ст.21...24), верховенство права (ст.8) і про те, що Україна є демократичною державою (ст.1). Демократія - то перш за все рівноправ'я громадян, а не поділ їх на касти, які живуть по різних законах. Такі держави називаються феодальними, а суспільний стан - диктатурою.
В том-то и весь ужас , что на ЗЕ можно даже не расчтывать , бо йолуп и софкойдный йолуп .
Ужас был в том , что в 2014 , как и в 2004 году были шансы . Шансы великие . Но оба раза была выбрана Ющом и его кумом Петей другая идеалогия -- не ликвидировать дерибан как класс , не убрать олигархат от корыта , а тупо перераспределить дерибан от миллиардеров с востока (условно ватных) на мультимиллионеров с центра и Запада (услово проевропейских).
Шансы на ликвидацию : судобарыг , прокурорской братвы , сбу-шных гешефтмахеров ... были фатально просранны .
А що робив Ситник на посаді діректора НАБУ останні 5 років?!
Треба було ВІП корупцію каленим залізом випалювати.
Треба було садити любих друзів Президенти і рубати руки напоаво і наліво.
А що він робив?!
Маючи такий оклад, повноваження і штат, - протипав штани і жував шкарпетки по 300 грв/пара.