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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки выявлено 176 новых случаев, больше всего в Днепровском и Соломенском районах. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки вирус обнаружили у 176 человек. Пять человек скончались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сообщил Кличко.

Заболели 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет, 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет. Заболели, в том числе, и 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, Соломенском - 26, в Деснянском районе - 25 случаев, - отметил мэр. - Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. От того, как мы будем придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

COVID-19 в Киеве: за сутки выявлено 176 новых случаев, больше всего в Днепровском и Соломенском районах 01

карантин (16729) Киев (25489) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всё-всё, уймитесь. ВОЗ дала отбой. Теперь вам придётся самим пыхтеть, вылезая из экономической чёрной дыры размером 300 лярдов гривен.

Слава "слугам народа" ! Таких дебилов во власти ещё не было.
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01.09.2020 12:24 Ответить
«Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день.Это загрузит больницы более чем на 80 процентов», - сказал Шмыгаль.
Похоже, он оперирует такими же аналитическими прогнозами, что и СНБО. Только надеется на не самый худший из сценариев. Ваш покорный слуга дает иной прогноз. И скоро увидим, кто окажется прав. Итак, утверждаю, что на 3 тыс заражений в сутки Украина выйдет если еще не на нынешней неделе, то максимум - на следующей.
А в конце сентября число заражений в сутки будет составлять не менее 4 тыс. Потому что добавится эффект от массового похода детей в школу…(с)
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01.09.2020 12:28 Ответить
После таких заявлений порядочные руководители пишут заявления и уходят. Но это конечно не о той мрази, которая служит Зеленскому. (с)
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01.09.2020 12:33 Ответить
так то воно так... але УКРАЇНЦІ в Україні УКРАЇНСЬКОЮ мовою спілкуються
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01.09.2020 13:52 Ответить
когда в 2014-м начался этот весь замес - среди тех где я был и душил кацапов и сепаров - 80% были рускомовными .. и кто с нас больший Украинец - Мы , или те кто говорит в быту украинской!?
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01.09.2020 17:15 Ответить
А чи існують люди в Україні що не розуміють УКРАЇНСЬКУ МОВУ
"русцькоязикаті" - це ФЕЙК вигаданий в лахті ґебельсами пукіна.
Не має значення яка мова твоєї матері.. чи російська чи їдіш.. Якщо ти громадянин УКРАЇНИ то ти МУСИШ розмовляти українською
А як неподобається -валіза-вокзал=істєрична матерщина
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01.09.2020 18:46 Ответить
згоден...я трохи вчу
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01.09.2020 19:50 Ответить
та чого-його трохи... Мене ж РОЗУМІЄШь - тоді ПОРАЗУМІЄМОСЬ
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01.09.2020 20:10 Ответить
 
 