COVID-19 в Киеве: за сутки выявлено 176 новых случаев, больше всего в Днепровском и Соломенском районах. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки вирус обнаружили у 176 человек. Пять человек скончались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сообщил Кличко.

Заболели 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет, 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет. Заболели, в том числе, и 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, Соломенском - 26, в Деснянском районе - 25 случаев, - отметил мэр. - Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. От того, как мы будем придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!", - отметил Кличко.

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