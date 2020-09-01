Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора"
Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.
Об этом захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Барановичах, передает Цензор.НЕТ со сс ссылкой на БЕЛТА.
По его словам, более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, заявил Лукашенко, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.
"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно.
"Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден он.
Также Лукашенко добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции. "Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию. - Ред.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - отметил Александр Лукашенко.
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таке воно і Є - його ще бабця навчила національній збої проти людей =хуцпі.
Походу эра белорусских креветок и прочих морепродуктов подходит к концу...
Войну объявляют и то вежливее..
Дипломатия и этикет? - нет не слышали...
раскрылась душа колхозника на все 100%..
бедные белорусы!.. за что им ЭТО усатое недоразумение?!
на границе НАТОвские танки и самолеты....,поэтому я взял автомат и сына....
У нас ******** уже творит то же самое.
https://twitter.com/ze_benya/status/1300457779858157569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300457779858157569%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F Аваковские ублюдки избивают протестующих перед съездом партии "СН" (ссылка).
Собирайтесь все с назарбаевым алиевым кимом и прочими ******* - и отвалите от мира!!!!! Дайте людям жить демоны!!!
[фельчинг - це коли один ******** грає іншого в дупу без нацюцюрника, тільки з лубрикантом, кінчає і висмоктує ротом з дупи партнера власну шперму разом з лубрикантом та лайном. Після цього вони глибоко цілуються - і в процесі французького поцілунку ділять, розсмаковують і ковтають "анальний коктейль". Шматочки лайна, що трапляються у коктейлі, називаються "піченьками" - cookies]
До речі, так, для довідки, мінімальна зарплата в Білорусі - 375 рублів, це аж 4200 грн! Навіть у нас от підняли з 4723 до 5000...