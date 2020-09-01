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Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора"

Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии:

Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.

Об этом захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Барановичах, передает Цензор.НЕТ со сс ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, заявил Лукашенко, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно.

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"Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден он.

Также Лукашенко добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции. "Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию. - Ред.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь (7888) граница (5260) Европа (1841) Лукашенко Александр (3611) Балтия (352)


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Топ комментарии
+25
Усатый ************ опять кукарекает
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01.09.2020 12:40
+20
Хвора людина... Цікаво, а ким є люди, якими шизофреник керує?
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01.09.2020 12:41
+17
Литва с 3 миллионным население производит продукции в 3 раза больше чем 10 миллионная Белорусь....
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01.09.2020 12:42
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Усатый ************ опять кукарекает
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01.09.2020 12:40 Ответить
У Луки усы постоянно в фекалиях *****, а он о каком то вякании из под забора
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01.09.2020 12:52 Ответить
типово=фашистська ґидота а ж всерається з переляку тому і хуцпато ґавкає на людей..
таке воно і Є - його ще бабця навчила національній збої проти людей =хуцпі.
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01.09.2020 13:41 Ответить
Идийот он и в Беларуси идийот!
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01.09.2020 12:41 Ответить
Шизик! То унего "ЧВК "Вагнера" Беларусь к России присоединяют... Через пять минут - "Гродненскую область поляки отжимают"... "Плюрализм мнений в одной голове..."
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01.09.2020 13:27 Ответить
Хвора людина... Цікаво, а ким є люди, якими шизофреник керує?
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01.09.2020 12:41 Ответить
Майже "українцями"... Нами, зараз, такий же, керує... Тільки Лука не "шизофренік", а "параноїк"... "Шизофренік", що живе у придуманому світі "відосиків" - у нас...
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01.09.2020 13:14 Ответить
Так у Лукашенка дійсно шизофренія (принаймні так стверджує лікар, що поставив йому цей діагноз).
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01.09.2020 14:22 Ответить
Тобі від цього легше?...
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01.09.2020 15:33 Ответить
А чому тебе це цікавить?
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01.09.2020 21:50 Ответить
Просто, в свій час, змушений був працювать з людьми, у яких "був з головою непорядок"... І, як мені пояснювали психіатри, у людей, що мають сильну волю і дорвалися до необмеженої влади, частіше всього розвивається саме паранойя... Шизофренія притаманна людям слабовольним, які не вирішують свою долю, а доля вирішує за них... А вони ховаються від реальності в ілюзорному світі...
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02.09.2020 03:50 Ответить
Якеж воно наглюче хамло і подонок !
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01.09.2020 12:42 Ответить
Да не говори.Я и не думал что он такая тварь и даже поддерживал его когда он с Пуйлом ссорился.А теперь хочу только одно увидеть,как Пуйло поставит его раком и введёт в состав Кацапстана.
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01.09.2020 16:47 Ответить
Литва с 3 миллионным население производит продукции в 3 раза больше чем 10 миллионная Белорусь....
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01.09.2020 12:42 Ответить
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 5523
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01.09.2020 12:43 Ответить
Грыгорыч, за тобой скоро придут.
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 6084
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01.09.2020 12:43 Ответить
Дурне. Мав шанс піти мирно. Його рано чи пізно дожмуть. Для всіх, хто знає де знаходиться країна Білорусь-Лукашенко нелегітимний президент. Диктатор.
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01.09.2020 12:43 Ответить
Шото ручной председатель колхоза совсем охренел.
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01.09.2020 12:44 Ответить
Если бы при ссср разрешили эмиграцию ( чисто гипотетически рассуждая, т.к. этого априори не могло быть ), то в странах Балтии вообще не осталось бы ни одной живой души
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01.09.2020 12:44 Ответить
Все бы свалили на строительство БАМ?
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01.09.2020 12:49 Ответить
Чисто гипотетично еміграція була дозволена до 1913 року, Рига була на першому місті в імперії по обсягам виробництва промислової продукції.
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01.09.2020 14:20 Ответить
Лука - ты идийот. Потеряешь все если тихонько не сольешся.
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01.09.2020 12:46 Ответить
Братья Путлера Роттенберги,Дерипаска,Курченко, Вексельберг и кассир Пригожин ждут сдачи Белоруси за 1 копейку
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01.09.2020 12:46 Ответить
svoj narod tut poderzyvajet nase pravitelstvo resenyje pro sankciji,sto ne skazes a samozvance
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01.09.2020 12:47 Ответить
Бєларуси послали Луку нах, але він пішов туди не прямою дорогою, а ізвілістой.
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01.09.2020 12:48 Ответить
Давай Лука! Жги глаголем!
Походу эра белорусских креветок и прочих морепродуктов подходит к концу...
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01.09.2020 12:48 Ответить
Китаю батька должен 3 ярда долларов,Путлеру 8 минус 1....
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01.09.2020 12:48 Ответить
какой злой сабака...
Войну объявляют и то вежливее..
Дипломатия и этикет? - нет не слышали...
раскрылась душа колхозника на все 100%..
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01.09.2020 12:49 Ответить
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 390
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01.09.2020 12:49 Ответить
які дібіли вірили в лукашеску цензор відкрий комєнти...
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01.09.2020 12:50 Ответить
Всем дрожать-бояться!))))
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01.09.2020 12:50 Ответить
Шановні сябри, натякніть діду ось цим:
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 3113
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01.09.2020 12:50 Ответить
...только не мучайте деда - по одной штуке намекайте, а не всеми сразу.
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01.09.2020 12:58 Ответить
У зулусів, у старі часи, зрадників карали саме так - у задницю забивали бамбукові кілочки довжиною в 20 см... Забивали стільки, скільки влазило... І кидали здихать...
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01.09.2020 13:19 Ответить
ну, осталось только порт забабахать на побережье Балтийского моря, и перестать странам Балтии салаку продавать.
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01.09.2020 12:50 Ответить
Хитрозачесаний чи то забув , а чи й не знав того факту, що берлінська стіна в 1961 році була збудована лише для того , щоб не обезлюдніла східна Німеччина.
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01.09.2020 12:50 Ответить
Западный Берлин не резиновый, всех восточных немцев он бы не вместил. Все сообщение Западного Берлина с ФРГ шло через выделенные ГДР или контролируемые ГДР коридоры.
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01.09.2020 13:07 Ответить
По воздуху - тоже?...
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01.09.2020 13:17 Ответить
экономически воевать с Германией может только идиот и самоубийца..
бедные белорусы!.. за что им ЭТО усатое недоразумение?!
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01.09.2020 12:52 Ответить
Лукаш объяснил почему с сыном бегал с автоматом...
на границе НАТОвские танки и самолеты....,поэтому я взял автомат и сына....
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01.09.2020 12:52 Ответить
Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора" - Цензор.НЕТ 3694
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01.09.2020 12:54 Ответить
Шо вы прицепились к тому Лукашенко?

У нас ******** уже творит то же самое.
https://twitter.com/ze_benya/status/1300457779858157569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300457779858157569%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F Аваковские ублюдки избивают протестующих перед съездом партии "СН" (ссылка).
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01.09.2020 12:54 Ответить
мусора - не люди(с)
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01.09.2020 12:57 Ответить
Чим дальше тим ближче до Майдану.
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01.09.2020 13:08 Ответить
Лукашенко уже наговорил столько гадостей в адрес соседей, что дела с ним никто не будет иметь даже если 100% белорусов (что просто не реально) проголосуют за него. Он уже политический труп, но не хочет это признавать.
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01.09.2020 12:58 Ответить
Санкции всегда на пользу не только Мавзоленйным Хмырям,классика жанра...Импортозамещение и давим БЕЛАЗом КАМАЗом сраные НАТОвские клубники яблоки...
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01.09.2020 12:59 Ответить
а оно само, типа, не замечает, что тявкает из-под кацапского кирзача.. младший брат, мля....
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01.09.2020 12:59 Ответить
їм дали команду фас а тобі бульбашенко дали команду"пудєн"...
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01.09.2020 12:59 Ответить
Оно що задумав вусатий, обвалити німецьку економіку.
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01.09.2020 13:00 Ответить
Блин, он реально тупой жлоб! Вот абсолютный рагуль. Даже Янукович в сравнении с Лукашенко таки проффесор.)) Как он умудрился 26 лет царствовать?! Будь я белорусом со стыда сгорел бы.
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01.09.2020 13:01 Ответить
То не он "умудрился"... То ему ЭТО беларусы "разрешили"... На свою голову... И задницу...
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01.09.2020 13:22 Ответить
С белорусами всё ясно. Как этот тупой зоотехник дела вёл? Как решения принимал? У него примитивный ум. "Наколотые апельсины" в бошке.
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01.09.2020 13:51 Ответить
Тупость колхозника во всей красе.
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01.09.2020 13:02 Ответить
Білоруси , прибийте те чмо , нехай більше не пер..ть вонючим ротом . Отаке буває , коли народи терплять гидоту - воно ще й гавкає на тих , хто живе нормально . Комуняка ср..ий .
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01.09.2020 13:02 Ответить
Путлер присвоил звание ХЕРой РАБссии генералу КГБ ссср лукашенко александру грыгоравичу вот это номер...на пенсию проводили с пачетом
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01.09.2020 13:05 Ответить
Сяде за захоплення влади.
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01.09.2020 13:05 Ответить
Вякнул Саша 3 %
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01.09.2020 13:07 Ответить
Вякаешь ты БАТЯ из под путинской крыши!!! А страны Балтии они совсем другие!!!!
Собирайтесь все с назарбаевым алиевым кимом и прочими ******* - и отвалите от мира!!!!! Дайте людям жить демоны!!!
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01.09.2020 13:08 Ответить
Мирный процесс от Зеленского как полная катастрофа .Вот кто-то способен внятно объяснить, чего пытается достичь «минская переговорная группа»? Главное ведь что? Перестать стрелять. А потом перестать наступать на мины. А потом перестать критиковать Хутина. А потом и Зеленого... У меня жутковатое ощущение, что если по каким-то причинам Ермак, Медведчук и Коломойскйи объединят усилия, то мы окажется в союзном государстве с россией еще быстрее, чем ласково и законопослушно бунтующая Беларусь.(с)
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01.09.2020 13:10 Ответить
У них там із ****** не просто геополітичний гомосексуалізм, а якийсь фельчинг. З нафтовим лубрикантом.

[фельчинг - це коли один ******** грає іншого в дупу без нацюцюрника, тільки з лубрикантом, кінчає і висмоктує ротом з дупи партнера власну шперму разом з лубрикантом та лайном. Після цього вони глибоко цілуються - і в процесі французького поцілунку ділять, розсмаковують і ковтають "анальний коктейль". Шматочки лайна, що трапляються у коктейлі, називаються "піченьками" - cookies]
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01.09.2020 13:10 Ответить
Тепер обідати перехтілось. Ось навіщо мені таке читати?
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01.09.2020 13:18 Ответить
Ты точно старый козёл вякаеш из путинской ж.....ы.
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01.09.2020 13:11 Ответить
На пляшках - це в містах. https://youtu.be/AJsTSwYWjgw У дярєвнях смороду сидять на живих вогірках .

Лукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану" - Цензор.НЕТ 382
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01.09.2020 13:28 Ответить
Соси молча,Саша.
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01.09.2020 13:16 Ответить
Путлеровский подсосник щеки раздувает. Довольно забавно.
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01.09.2020 13:30 Ответить
не привык лука когда его ставят на место, ну это только начало.
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01.09.2020 13:42 Ответить
лука пошел в разнос
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01.09.2020 13:43 Ответить
Забор забору рознь.У прибалтов такие Еврозаборы,что люди с деньгами со всего бывшего союза там недвижимость покупают.
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01.09.2020 13:49 Ответить
Sleducyje lozim na stol vot takoje zapret voz v Litvu.Nasi neimejet gde det,a pocemu to s Belorus zakupajet.Nado eto ispravyt i vesti kvotu.Eto dlia uteplenyja zameniajet tut gaz.Oni ocen mnogo prodajiutЛукашенко про санкції з боку країн Балтії: "Їм дали команду "фас", вони і бовкнули з-під паркану" - Цензор.НЕТ 9280
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01.09.2020 13:56 Ответить
Vot takyje s Belorus zakupajem dlia otoplenyje domov s Belorus,eto tolko dlia odnoj biokatelni nuzno 2000 vagonov na sezon.U nas tex katelni vsego mozet 500 jest.Vot svojio neprodajut liudi,ne kotoryje bankrutirujet a s Belorus zavozit.Nado zakryt i im pust prodajiot gde xocet,toze realni budet otvet.Eto sotni milionov evro
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01.09.2020 16:22 Ответить
Хай для початку порівняє зарплату у своїй Білорусі і у країнах Балтії...

До речі, так, для довідки, мінімальна зарплата в Білорусі - 375 рублів, це аж 4200 грн! Навіть у нас от підняли з 4723 до 5000...
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01.09.2020 13:59 Ответить
Minimalka Litve 607 evro v dani moment,xocet do 667 evro podniat s novogo goda
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01.09.2020 14:11 Ответить
Все он гад врет! Во первых не на команду ФАС,а на команду ГОЛОС!
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01.09.2020 14:25 Ответить
русмартышка, а тебе кто команду дал тут тявкать?
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01.09.2020 15:57 Ответить
Якраз все навпаки, ***** дав своєму під*****внику команду "фас".
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01.09.2020 14:57 Ответить
Подкинте идею колхознику пусть забор строит. 10 метров высотой, ров с крокодилами, от минска до владивостока и обратно.
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01.09.2020 15:41 Ответить
Вообще цікаво наблюдать, как спалившийся на обмане на весь мир штрих пытается отбрехаться. Думаю, что кроме мирового позора в результате он ничего не получит. И никакой, уважающий себя правитель не захочит с ним контачиться, ну кроме бесчестных ********** всяких, у которых этот позорняк ещё впереди.
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01.09.2020 21:01 Ответить
болезнь старости, а прививок нет... да, он многое наверно дал для страны после развала СССР, но вот пришла старость, её никому не избежать... ушел бы вовремя сам, может и уважаемым человеком стал бы (примеры - Кучма, Кравчук)
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06.01.2021 13:42 Ответить
 
 