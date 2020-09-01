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"Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"

Готовится законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении возраста 60-65 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым", – пояснила она "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Третьякова отметила, что снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию. "Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", – добавила глава комитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионеры старше 75 лет со следующего года будут получать доплаты к пенсиям, - "слуга народа" Третьякова

По ее словам, такая идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Третьякова также сообщила о задумке создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "Золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.

"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа - перелеты и прочее", – уточнила глава комитета.

Автор: 

ВР (29230) пенсионеры (837) пенсия (2159) чиновник (1560) госслужащие (339) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+40
Этот закон был,что бы старых бюрократов можно было выгнать хоть на пенсию. Теперь их ни чем не выковыряешь с теплых должностей.
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01.09.2020 13:01
+20
По морде этой бабы видно что в роддоме должна была быть отбраковка...но видимо по какой то причине не доглядели...
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01.09.2020 13:02
+18
никак не нажретесь...
у госслужащего совсем не минимальная пенсия...так что не скавчи...
пусть идут подрабатывать сторожами и уборщицами, если не хватает на пенсию - а с госкормушки...шагом марш!
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01.09.2020 13:03
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Правила форума Совет форумчан
Этот закон был,что бы старых бюрократов можно было выгнать хоть на пенсию. Теперь их ни чем не выковыряешь с теплых должностей.
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01.09.2020 13:01 Ответить
И Фокин-Профукин тому ярчайший пример!
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01.09.2020 13:16 Ответить
Суть даже не в этом. А в том, даже не выйдя на пенсию эти старые ушлепки начнут ее получать, поскольку ДОСТИГЛИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА и пенсия им положена в любом случае!
Так что они получат и пенсию и з/п. А мы получим законсервированную бюрократическую систему
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01.09.2020 14:49 Ответить
Давайте просто выпьем водки , сказал молчавший александр - и это было так прекрасно на фоне вычурных идей ..(с)
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01.09.2020 13:02 Ответить
ОК, Сара)
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01.09.2020 13:02 Ответить
жжучиловское пэнсионное дело ну да Мойша в 80 лет это еще девственник мальчик а Сара в 90 вообще еще дефочка гос служащих ЗАМЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИКОЛ это даже такой хххни себе Брежнев и КПСС не позволяли а жжучиловские в ермолках ну да если Вовочка ИДИОТ ДУРБЕЦЕЛО в 42 года представляете какое оно будет зашкваренное в 80 лет Кравчук и Флокин с деменцией просто тихо курят махорку в сторонке.... ну если не на пенсию ТО БУДУТ ПРОСТО УБИВАТЬ И НЕТ НЕ НАРОД И МОЛОДЫЕ гос служащие КОТОРЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ будут терпеть этих идиетов в возрасте кому за 60 с деменцией дефекацией вонящими урологическими прокладками и памперсами.... поскриптум теперь я понял что главное достоинство ЕВРЕЕВ ЭТО ИХ ВРОЖДЕННАЯ ДЕБИЛЬНОСТЬ У НИХ ВСЕ 140% КРЕТИНЫ И ДАУНЫ ОТ РОЖДЕНИЯ....а работа Бубочки и Зекокуманды за полтора года в Украине тому лучшее и реальное подтверждение...увы на наши с вами головы....
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01.09.2020 13:23 Ответить
По морде этой бабы видно что в роддоме должна была быть отбраковка...но видимо по какой то причине не доглядели...
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01.09.2020 13:02 Ответить
"Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное" - Цензор.НЕТ 9483
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01.09.2020 13:07 Ответить
Чому? Її тричі на бетонну підлогу впускали, а воно бая як вивернулось.
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01.09.2020 13:50 Ответить
Тільки бетон попсували.
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01.09.2020 14:03 Ответить
зато бюджет мощный,содержать престарелых бездельниуов...
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01.09.2020 13:02 Ответить
Де зарплатня вища ніж їхня пенсія...
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01.09.2020 13:13 Ответить
Ну так оттого ж и вытуривали по сроку на пенсию шоб сэкономить на госбюджете... А у этой дуремаши все с ног на голову
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01.09.2020 13:31 Ответить
В Трускавце этого не проходили...
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01.09.2020 13:45 Ответить
Да трудно ли еще бумажек нарисовать.
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01.09.2020 14:44 Ответить
старикашки будут сидеть на госслужбе до 80.....
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01.09.2020 13:03 Ответить
"Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное" а не лучше эту проблему решить?
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01.09.2020 13:03 Ответить
никак не нажретесь...
у госслужащего совсем не минимальная пенсия...так что не скавчи...
пусть идут подрабатывать сторожами и уборщицами, если не хватает на пенсию - а с госкормушки...шагом марш!
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01.09.2020 13:03 Ответить
"пусть идут подрабатывать сторожами и уборщицами"
Эти насторожат и наубирают....
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01.09.2020 14:44 Ответить
ну да... согласен.. тут надо уметь работать ))))
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01.09.2020 14:46 Ответить
Вот именно, трудно ли насторожить, умеючи, с таким то опытом.
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01.09.2020 14:48 Ответить
Ну и кто этих "старых пердунов" возьмёт!?Ведь сейчас предприниматели берут к себе на работу ТОЛЬКО МОЛОДЫХ РАБОВ!!!
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01.09.2020 17:29 Ответить
А эта дура знает что пенсию они в любом случае будут получать... и зарплату тоже....
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01.09.2020 13:04 Ответить
І навіть кількарічні виплати по безробіттю для колишніх нардепів - ну дуже непогані...
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01.09.2020 13:14 Ответить
50 % оклада ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОЗЫВА РАДЫ получает Кравчук Флокин Кучма Ющенко Порошенко все прыгоастралы Мртветчуки опП ЗА СМЕРТЬ СЛУГИ..А НАМ ДЕНЕГ НЕТ НА ПРОСТЫЕ МАРЛЕВЫЕ МАСКИ ОТ Ковид 19 не народ приходит время кровавой бойни эти пожнут то что сами же и посеяли БУРЮ... ТОРНАДО...
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01.09.2020 13:42 Ответить
может пусть тогда мусора идут на пенсию в 55?), раз обеспечение не мощное)))
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01.09.2020 13:04 Ответить
А навіщо їм пенсія? Вони щось важче за ложку підіймали?
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01.09.2020 13:51 Ответить
Правильно! Я навіть лозунг запроапоную: з держслужби-тільки вперед ногами! Нафіга там "недосвідчена" молодь -хай будуть старі пердуни по 87 років зате з яким досвідом! Треба ж якось правнуків забезпечувати!
==============
"Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"...

А тут швабра лукавить.. У ВАС (держслужбовців) якраз пєнсіонноє обєспєчєніє норм-не 1800 грн як у більшості.
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01.09.2020 13:06 Ответить
кретины
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01.09.2020 13:06 Ответить
А разве они не будут получать и зарплату и пенсию, если после 60-ти продолжат работать?
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01.09.2020 13:07 Ответить
шо не вякнет третьякова - все дэбильно и хреново! )))
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01.09.2020 13:08 Ответить
"Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное" - Цензор.НЕТ 6123
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01.09.2020 13:14 Ответить
Хлопчик у фільмі казав дещо не так і без помилок...
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01.09.2020 13:16 Ответить
На арену для заплевывания опять вытащили третьякову.
Значит где-то опять обгадилась бубочка...
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01.09.2020 13:10 Ответить
Попа не - как у Кім ..!! .

"Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное" - Цензор.НЕТ 8878 .
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01.09.2020 13:10 Ответить
руки это парус
если их поднять
жопа это якорь
неподъемный млять...
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01.09.2020 17:00 Ответить
Кто-то хочет узаконить присутствие в Зё-команде Кравчука с другом Фокиным
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01.09.2020 13:12 Ответить
стара зелена мразота зможе красти до кладовища
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01.09.2020 13:16 Ответить
Судді, директори, свинтуси на шелестящих зеленью посадах тепер знову будуть йти з посад лише після смерті.
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01.09.2020 13:17 Ответить
маразматичка під себе закон готовить-
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01.09.2020 13:19 Ответить
**** драная.
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01.09.2020 13:24 Ответить
"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа - перелеты и прочее" Источник: https://censor.net/ru/n3216948
так может быть всё таки в Израиль, а!?
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01.09.2020 13:25 Ответить
третьякову нужно тоже уже гнать ссанными тряпками- на новый матрас
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01.09.2020 13:29 Ответить
зеленая блевотина укрывает страну. вся партия клоуна-вовы состоит из тупых жадных уродов, которые выполняют заказы алигархов.
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01.09.2020 13:30 Ответить
Нк ЗЕбилы и наголосовали! Мрак полный.
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01.09.2020 13:31 Ответить
Третьякова лично будет работать до 80 😀😀😀
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01.09.2020 13:36 Ответить
На киевской окружной она будет работать.
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01.09.2020 13:45 Ответить
Ще скільки повернуться?
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01.09.2020 13:37 Ответить
Ну все приплыли.Теперь будет как в вышах,с работы сразу на кладбище,минуя больницы и дома престарелых.
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01.09.2020 13:43 Ответить
Такое впечатление, что у этой тети родители получали пособие. Уж очень низкого она качества.
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01.09.2020 13:44 Ответить
Думаю що, якраз навпаки- жили з спєцраспределітєля.
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01.09.2020 14:13 Ответить
Не трогайте незаменимых! У них драгоценный опыт работы в условиях планово-распределительной экономики. После контрреволюции они станут стержнем имперского аппарата. ( А про альтернативу там не сказано ? В смысле : или работа или пенсия?)
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01.09.2020 13:47 Ответить
Давай одразу закон про спадкове депутатство! А депутатів перейменувати в лордів!
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01.09.2020 13:52 Ответить
Замість того аби примусити держслужбовців покращувати рівень життя по всій країні для всіх громадян, стара консерва вирішила покращити власне майбутнє.
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01.09.2020 14:12 Ответить
А хто буде примушувати держслужбовців? Інші держслужбовці? Чомусь це зараз не працює.
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01.09.2020 14:29 Ответить
Дефективна хоче до смерті дурня валяти.
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01.09.2020 14:43 Ответить
"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям"
Источник: https://censor.net/ru/n3216948

(выделено мной)

Едрить-колыхать, оказывается для Третьяковой, государство - это предприятие!
Поняли, ЗЕбобики?
Государство - это предприятие.
КОММЕРЧЕСКОЕ.

Галоперидолу им, всем в правительстве Шмыгаля, срочно!
Галоперодолу шизофреникам.
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01.09.2020 14:47 Ответить
Чиновников нужно в 60 лет не просто выгонять на пенсию,а и давать им минимал руб пенсию 1700 гривен на месяц,ту которую они заслужили своей коррупцией,своими законами.
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01.09.2020 15:11 Ответить
Блд, это всем молодым теперь только нам Польшу ехать, поскольку старье будет сидеть по работам до конца. Нет бы всех пенсов обязательно гнать с работы, так нет, они еще и подталкивают молодых в Польшу. Будет страна старых маразматиков. Потому, как молодые так и останутся в Польше, а старье вымрет. Зебилы, ну вы тупицы и выбрали всем на голову кретинов.
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01.09.2020 15:13 Ответить
А унтершарфюрер знает о длительности жизни в странах, на которые она ссылается?
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01.09.2020 15:22 Ответить
Таким образом каръеру молодым и умным можно забыть. Ладно когда человек опытный и порядочный, но где вы среди чиновников видели таких. Эта дура могла предложить чиновников после пенсии усыплять, что бы пенсию не плотить. А что, по ЗЕбильному.
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01.09.2020 15:39 Ответить
судя по базару и по роже эту зе дегенратку таки рожали стоя на бетонном полу.
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01.09.2020 16:55 Ответить
"Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное" - сказала эта дура, а вот на шее народной ещё много много свободного места. Ну и скажите на кой хрен нам такие представители от народа как эта третьякова фокины и прочие суходрочеры.
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01.09.2020 18:40 Ответить
Предлагаю чиновников на пенсию и обеспечивать работой дворниками
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01.09.2020 18:47 Ответить
Переживає... Бо самій скоро на пенсію готуватись - а так не хочеться відриватись від корита!
Третьякова Галина Миколаївна (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 21 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) Новокубанці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Цілиноградської (нині - Акмолинської) області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Казахської РСР )
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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01.09.2020 21:11 Ответить
НЕТ ВЫБОРОВ! Людмила [email protected] Конотоп.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
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25.09.2020 00:00 Ответить
 
 