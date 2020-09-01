"Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"

Готовится законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении возраста 60-65 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым", – пояснила она "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Третьякова отметила, что снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию. "Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", – добавила глава комитета.

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По ее словам, такая идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Третьякова также сообщила о задумке создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "Золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.

"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа - перелеты и прочее", – уточнила глава комитета.