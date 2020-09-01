"Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"
Готовится законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении возраста 60-65 лет, сообщила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым", – пояснила она "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Третьякова отметила, что снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию. "Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", – добавила глава комитета.
По ее словам, такая идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Третьякова также сообщила о задумке создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "Золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.
"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа - перелеты и прочее", – уточнила глава комитета.
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Так что они получат и пенсию и з/п. А мы получим законсервированную бюрократическую систему
у госслужащего совсем не минимальная пенсия...так что не скавчи...
пусть идут подрабатывать сторожами и уборщицами, если не хватает на пенсию - а с госкормушки...шагом марш!
Эти насторожат и наубирают....
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"Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"...
А тут швабра лукавить.. У ВАС (держслужбовців) якраз пєнсіонноє обєспєчєніє норм-не 1800 грн як у більшості.
Значит где-то опять обгадилась бубочка...
.
если их поднять
жопа это якорь
неподъемный млять...
так может быть всё таки в Израиль, а!?
Источник: https://censor.net/ru/n3216948
(выделено мной)
Едрить-колыхать, оказывается для Третьяковой, государство - это предприятие!
Поняли, ЗЕбобики?
Государство - это предприятие.
КОММЕРЧЕСКОЕ.
Галоперидолу им, всем в правительстве Шмыгаля, срочно!
Галоперодолу шизофреникам.
Третьякова Галина Миколаївна (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 21 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) Новокубанці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Цілиноградської (нині - Акмолинської) області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Казахської РСР )
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх