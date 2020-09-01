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Новости Агрессия России против Украины
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Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка

Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

"На прошлой неделе в соединения и части оккупантов доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ГУР, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям (снайперы, разведчики, связисты).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены

Минобороны (9304) разведка (4170) россия (95402)


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Топ комментарии
+27
режим тишины поддерживать - к миру готовятся (зеля к новому году обещал жеж)
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01.09.2020 13:09
+25
Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 5357
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01.09.2020 13:10
+25
З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 186
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01.09.2020 13:28
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режим тишины поддерживать - к миру готовятся (зеля к новому году обещал жеж)
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01.09.2020 13:09 Ответить
Шо Осел в цей раз побачить в очкі ***** ?
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01.09.2020 13:20 Ответить
Зеленский о перемирии: 27.08.20 На фронте 31 день нет летальных случаев и это мой долг как президента https://censor.net/ru/n3216281
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01.09.2020 13:28 Ответить
Безодню.
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01.09.2020 13:29 Ответить
Готовляться до виборів
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01.09.2020 13:21 Ответить
ты что там мак по утрам ложками жрешь в шайтанате или ягель .. надеюсь что не все прибывшие путинские бараны вернутся в свое стадо
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01.09.2020 13:29 Ответить
зачем? У нас есть легионы истинных патриотов партии ЕС. Под руководством Генеалисимуса они врагу голыми руками кадыки по-вырывают. , а если вооружить саперными лопатками - ..."Антитеррористическая Наступательная операция (на Мокву) не может и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической наступательной операции"
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01.09.2020 13:31 Ответить
Что куришь?
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01.09.2020 13:56 Ответить
Да все нормально. Друзья ЗЕ на "той стороне" готовятся к амнистии и особому статусу.
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01.09.2020 13:09 Ответить
***** готується до ;миру;.
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01.09.2020 13:09 Ответить
Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 5357
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01.09.2020 13:10 Ответить
Фокину с Кравчуком покажите....это Мавзолейное дерьмо....
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01.09.2020 13:12 Ответить
Це перемир'я « закінчиться для нас фатально.
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01.09.2020 13:12 Ответить
А Фокину "хоть сцыв глаза, все Путин-божа роса"!
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01.09.2020 13:13 Ответить
В генштабе понимают хоть к чему эта вся байда идет !? я думаю знают, понимают и подыгрывают кацапам... Сидим и молчим дальше и не провоцируем - а то нападет ...ссср-2....
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01.09.2020 13:13 Ответить
Знову на утилізацію настамнєтов відправили!
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01.09.2020 13:14 Ответить
Хочешь мира,готовься к войне...
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01.09.2020 13:15 Ответить
А этому, типа главкома, докладывают?
Или он попросил его по мелочам не беспокоить - есть дела поважнее:
- бросать мячик в корзину
- огурчик порубать
- пояс чёрный примерить
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01.09.2020 13:15 Ответить
перестанут стрелять вообще по версии Зе его трусливая предательская политика извините Ермака и шоблы которые просто сдают продают страну мородеры ,а Зе просто говорящая голова отправлен в турне по стране дальше за пределы границ он уже никому даже не интересен
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01.09.2020 13:16 Ответить
Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 8789
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01.09.2020 13:18 Ответить
Софія, мало того, що ти погрожувала каратмену, так ти ще й погрожуєш його родині! Доколє!
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01.09.2020 13:24 Ответить
З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 186
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01.09.2020 13:28 Ответить
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01.09.2020 13:29 Ответить
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01.09.2020 15:57 Ответить
бубанька фокін кравчук дєрьмак спасітєлі ви наші... за міръ в рузькам мірє
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01.09.2020 13:19 Ответить
Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 6225
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01.09.2020 13:19 Ответить
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01.09.2020 13:58 Ответить
Это поклёп. У нас мир. Клованермаккравчукфокин отвечают за базар.
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01.09.2020 13:23 Ответить
Янелох дав ворогу спокійно підготуватись до масштабного нападу. Спасіба житєлям крівбаса, за преЗЕдента яйцетряса.
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01.09.2020 13:23 Ответить
нехай засылают... песда им всем... в совковых сесесесесеровских учебниках по истории и прочей камуноидной херне ясно изложено, что все захватнические войны в конечном итоге приводят к полной жопе захватчиков. Этот постулат подтвержден реальной жизнью, потерей колоний, афганской авантюрой, распадом камуноидной квази империи. Ну шо, кацапы, продолжим эксперимент? Будем бороться со здравым смыслом, пока путин не здохнет? Пардон, ***** ...
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01.09.2020 13:24 Ответить
Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка

Приехали Зелин мр обеспечивать. А вы что подумали?
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01.09.2020 13:25 Ответить
куда идет караван? в какую сторону??? в рашкины объятия???
никого не убивают (слава Богу) (или маскируют смерти под болезни и неосторожное обращение с оружием ??? ну... это отдельная гордость зелешушары...как и по 2-3 неприцельные и хаотичные выстрела в день которые упорно не слышат..боятся услышать!)
только вот на хрена снайперов та сторона притарила и 6 вагонов боеприпасов??? - ваш вариант ответа...
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01.09.2020 13:35 Ответить
А кто им помешл бы "притаранить"снайперов и 100(сто) вагонов оружия если бы небыло перемирия??? чи то таке?
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01.09.2020 13:38 Ответить
при чем тут помешал-не помешал...
тут по факту - идет как бы бессрочное перемирие, готовятся к выборам на Дамасе и всеобщей (по-факину витольду) амнистии... и чего тащить снайперов и пр. из непричемной уже 6 лет рашки?
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01.09.2020 13:45 Ответить
ДамБасе* (опечатка)
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01.09.2020 13:46 Ответить
По факту месяц НИКОГО не убивают!!!! Или тебе ЭТО не нравится?
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01.09.2020 13:53 Ответить
по факту месяц никого не убивали - мне это нравиться и я счастлив (если это полная правда)
второй факт - на фига прибыли снайпера и 6 вагонов боеприпасов? (чисто логически ???)
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01.09.2020 13:58 Ответить
Заключение перемирия это не заключение мира. Чисто логически всякое может произойти.....
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01.09.2020 14:04 Ответить
т.е. как бы все правильно? но вот нашим нельзя поступать аналогично...ибо их сразу обвинят в срыве договоренностей и подготовке к военным действиям... ибо даже выстрелы врага перепуганные штабные перестали считаться нарушением.. это так себе...провокация,
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01.09.2020 14:10 Ответить
Вы упорно не замечаете моего вопроса - зачем стороне, готовящейся к выборам и находящейся, в устойчивом перемирии привозить снайперов и боеприпасы вагонными нормами?
та фиг даже с боеприпасами... снайпера? они никогда не выступали гарантией мира и мирных планов ...
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01.09.2020 14:31 Ответить
Фсё Вася! Если сообщение удалили, то следом летит бан, второе удалил сам!
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01.09.2020 14:47 Ответить
честно говоря... ???
(хорошего дня!)
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01.09.2020 14:55 Ответить
мир на выборах обеспечивать приехали, как и договаривались, похоже
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01.09.2020 13:30 Ответить
Сейчас другая разведка подтянется и будет так:
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.




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01.09.2020 13:31 Ответить
Информационная война епт
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01.09.2020 13:37 Ответить
"А какая разница" - у нас же припинення вогню а ********** путінські бандити їсти будуть!
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01.09.2020 13:31 Ответить
прибыли снайперы, разведчики и связисты.- Путинские торговцы-коробейники : Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется
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01.09.2020 13:32 Ответить
1993 год, российский "гумконвой" в Грузии, всё те же белые Камазы...

З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 451
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01.09.2020 13:33 Ответить
Вы все врете! У нас перемирие. Привезли цветы для учителей,памперсы для детей и много гречки. Всё готово для выборов. Фокины могут начинать!
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01.09.2020 13:38 Ответить
З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 8115
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01.09.2020 13:43 Ответить
Рашен скрепа - пуй в сраці! Щоб голова не хиталась.
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01.09.2020 13:46 Ответить
То миротворці! Вони ще каски в блакитний колір пофарбують і все, мир!
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01.09.2020 13:44 Ответить
Донбасс для РФ это чемодан без ручки, но Путин любитель играть в долгую игру.
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01.09.2020 13:52 Ответить
З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка - Цензор.НЕТ 9447

...
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01.09.2020 13:54 Ответить
Но разведка доложила точно - И боеприпасы ......тоже шесть!
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01.09.2020 14:22 Ответить
это с ними дуремар зеленский бредит мира?
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01.09.2020 14:38 Ответить
Так скоро прорив на Крим, чи головнокомандувач не бачить цього, тому і приперли снаряди і зброю доки тиша.
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01.09.2020 14:39 Ответить
Мириться приехали 😂😅😂🤦
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01.09.2020 14:51 Ответить
"Перемирие" никчемного президента ЗЕро, нужно путину для деморализации нашей армии и подготовки наступательных операций.
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01.09.2020 15:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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01.09.2020 15:23 Ответить
Цапам добре, що їхній шпигун Пєця підірвав 70% українського боєзапасу на Шости українських арсеналах і не збудував ЖОДНОГО патронного заводу. Добре цапам...
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01.09.2020 18:32 Ответить
Когда там начало "Кавказ2020"? 21 августа?
Вот и начнется. Не зря титушня "от кивы" звсуетилась..
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01.09.2020 22:02 Ответить
Это перемирие путин использует для комплектования подразделений своих на Донбассе, а с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ и боеприпасы и техника.

Терпилы и лохи рулят страной. Потому для ВСУ это вылезет боком.

При нормальном украинском руководстве и Геншатбе дали бы уже давно указание уничтожать вражеские вагоны набитые боеприпасами и техникой которые идут из РФ.
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01.09.2020 22:30 Ответить
 
 