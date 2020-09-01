Лукашенко пытается оттянуть свой уход, говоря о непонятной конституционной реформе, - Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подчеркивает, что конституционная реформа в стране не является главной задачей белорусской оппозиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в своем обращении, распространенном во вторник.

"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - заявила Тихановская.

Она отметила, что обсуждение конституционной реформы - это попытка Лукашенко подменить политическую повестку. По мнению экс-кандидата, какие-либо реформы в стране возможны только после честных выборов.

Тихановская напомнила, что главное требование протестующих в Беларуси - это отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов в стране, а также освобождение заключенных.

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"Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готовится проект новой редакции Конституции республики, который будет вынесен на общественное обсуждение.