РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11378 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 951 22

Лукашенко пытается оттянуть свой уход, говоря о непонятной конституционной реформе, - Тихановская

Лукашенко пытается оттянуть свой уход, говоря о непонятной конституционной реформе, - Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подчеркивает, что конституционная реформа в стране не является главной задачей белорусской оппозиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в своем обращении, распространенном во вторник.

"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - заявила Тихановская.

Она отметила, что обсуждение конституционной реформы - это попытка Лукашенко подменить политическую повестку. По мнению экс-кандидата, какие-либо реформы в стране возможны только после честных выборов.

Тихановская напомнила, что главное требование протестующих в Беларуси - это отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов в стране, а также освобождение заключенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская

"Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готовится проект новой редакции Конституции республики, который будет вынесен на общественное обсуждение.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Света кто ты и откуда?
показать весь комментарий
01.09.2020 13:31
+2
Да какал Лука на вашу Конституцию. Все 26 леткакал. Следите за золотым запасом страны. Если он у вас конечно есть. Стырит ей ей стырит.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:35
+2
Для путлера поиметь эту тупорылую ещё проще чем усатого. Просто колхозник всем надоел и сейчас решается его судьба. Как глубоко он сможет заглотнуть кацапский болт-так же долго он и просидит на захваченном троне Беларуси.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Света кто ты и откуда?
показать весь комментарий
01.09.2020 13:31 Ответить
Ona vygrala vybori,tak bolsinstvo cytajut i samoj Belorus
показать весь комментарий
01.09.2020 13:42 Ответить
Считать, хотеть и выиграть совершенно разные вещи, Я тоже не в восторге от Бацьки, но есть законные органы власти которые огласили результаты выборов нравятся они нам или нет.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:47 Ответить
Kakije tam zakonyje vlasti,diktatura tam kak im skazali tak i zdelali rezultati.Tam daze opozicija nemozet ucastvovat pri podciote golosov,netu ************* takze.Pust zdelajet prozracnyje vybori togda mozno bylo soglasitsia.Nikto iz razvetix stran nepryznal etix vyborov
показать весь комментарий
01.09.2020 14:16 Ответить
Эти "законные" органы власти заврались. Ничего там лукашенко не набрал.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:38 Ответить
Лукашенко робить те, що мала б зробити ти, якби прийшла до влади.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:34 Ответить
На Ростов!
показать весь комментарий
01.09.2020 13:34 Ответить
Да какал Лука на вашу Конституцию. Все 26 леткакал. Следите за золотым запасом страны. Если он у вас конечно есть. Стырит ей ей стырит.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:35 Ответить
Для путлера поиметь эту тупорылую ещё проще чем усатого. Просто колхозник всем надоел и сейчас решается его судьба. Как глубоко он сможет заглотнуть кацапский болт-так же долго он и просидит на захваченном троне Беларуси.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:36 Ответить
не в моготу расстаться с награбленным
показать весь комментарий
01.09.2020 13:38 Ответить
вот ненасытность тараканья до чего доводит,ему бы хрен,да ещё в томатном соусе...там колхозное пугало наложило в свои закрома на века и столетия,нафиг ещё с берданкой бегает по копаному и сынулю таскает аки чучело огородное...ну голова колгоспу,чего с него взять,всю жисть 7-ой хрен без соли доедал.
показать весь комментарий
01.09.2020 13:41 Ответить
Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан, что страну разрывают междоусобицы?
показать весь комментарий
01.09.2020 13:41 Ответить
Надо луке послать свои карабли по Днепру до границы с брацким населением
показать весь комментарий
01.09.2020 13:41 Ответить
Уход куда? Он уходить не собирается. Упреки и насмешки на него не действуют. Уговоры тоже, на шарики у него аллергия Что дальше предпримет жёсткая и непреклонная оппозиция?
показать весь комментарий
01.09.2020 13:43 Ответить
Какая конституционная реформа? Не понимаю никаких конституционных реформ! - Тихановская
показать весь комментарий
01.09.2020 14:14 Ответить
Что может понимать в каких либо реформах домохозяйка. Да впрочем и ее муж блогер.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:08 Ответить
Переход на силовые действия у митингующих, для интересов Беларуси неприемлемо. Если будет переход на силовые действия, то хутин введет войска и оттяпает часть территории или даже оккупирует всю Беларусь.
А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:13 Ответить
Якщо про Лукашенко, то це авторитарний тип мислення - https://uaeu.top/sposib-zhyttia/sposib-zhittya-avtoritarnij-tip-mislennya.html

Авторитарна людина не прощає. Він вважає, що син завжди йде по стопах поганого батька. Плювати, що син - це окремий організм. Авторитарний говоритиме, що «яблуко від яблуні»., що у всьому винна шкідлива генетика і інша єресь. Складно пояснити такій людині, що характер у спадок не передається, а закладається в результаті певних подій.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:43 Ответить
Лукашенко сумел сохранить всю промышленность и сельское хозяйство БССР,, да еще и развить их, в отличие от Украины, которая их потеряла. Украина покупает у Беларуси 30% бензина и сельхозпродукты и много еще чего.А бацька не раз поддерживал Украину в конфликте с Москвой. Не надо быть неблагодарными
показать весь комментарий
01.09.2020 17:37 Ответить
Ну покупает и что? Это под угрозой? Не смешите!
Вы путаете показания и подмениваете термины =) Зачем вы приравниваете Бацька = Белорусь?
показать весь комментарий
26.09.2020 19:48 Ответить
Свєтка не екс-кандидат у президенти, а ПРЕЗИДЕНТ-ЕЛЕКТ, тобто новообраний президент.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:15 Ответить
Тихановская! Кто ты такая? Что корчишь из себя национального лидера. Сидишь за бугром, на содержании у литовцев, ну и сиди. За тебя там все пишут и вещают И смотри чтоб они же тебя не замочили, сделав "сакральную жертву"
показать весь комментарий
01.09.2020 17:31 Ответить
 
 