Лукашенко пытается оттянуть свой уход, говоря о непонятной конституционной реформе, - Тихановская
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подчеркивает, что конституционная реформа в стране не является главной задачей белорусской оппозиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в своем обращении, распространенном во вторник.
"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - заявила Тихановская.
Она отметила, что обсуждение конституционной реформы - это попытка Лукашенко подменить политическую повестку. По мнению экс-кандидата, какие-либо реформы в стране возможны только после честных выборов.
Тихановская напомнила, что главное требование протестующих в Беларуси - это отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов в стране, а также освобождение заключенных.
"Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - подчеркнула Тихановская.
Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готовится проект новой редакции Конституции республики, который будет вынесен на общественное обсуждение.
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А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
Авторитарна людина не прощає. Він вважає, що син завжди йде по стопах поганого батька. Плювати, що син - це окремий організм. Авторитарний говоритиме, що «яблуко від яблуні»., що у всьому винна шкідлива генетика і інша єресь. Складно пояснити такій людині, що характер у спадок не передається, а закладається в результаті певних подій.
Вы путаете показания и подмениваете термины =) Зачем вы приравниваете Бацька = Белорусь?