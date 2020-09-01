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Рада выделила дополнительные 180 млн грн для оздоровления детей, нуждающихся в особой поддержке
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3819 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 325 народных депутатов.
Законопроектом предлагается предусмотреть на 2020 год расходы на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских заведениях оздоровления и отдыха высшей категории независимо от форм собственности. В частности, документом предлагается выделить на оздоровление детей 180 млн грн.
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Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий01.09.2020 13:40 Ответить Мне нравится 1
Dnipro #310038
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Ig Shu
показать весь комментарий01.09.2020 13:52 Ответить Мне нравится 0
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