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Новости Бюджет-2020
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Рада выделила дополнительные 180 млн грн для оздоровления детей, нуждающихся в особой поддержке

Рада выделила дополнительные 180 млн грн для оздоровления детей, нуждающихся в особой поддержке

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3819 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 325 народных депутатов.

Законопроектом предлагается предусмотреть на 2020 год расходы на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских заведениях оздоровления и отдыха высшей категории независимо от форм собственности. В частности, документом предлагается выделить на оздоровление детей 180 млн грн.

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Автор: 

ВР (29230) госбюджет (1186) дети (6479)


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Когда ЗЕленский отдаст дачу детям? Или опять прозведелось?!
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01.09.2020 13:40 Ответить
А для оздоровления нарпедов?
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01.09.2020 13:47 Ответить
були б у нас достойні журналісти, то обов'язково би написали весь той список, що оздоровиться на халяву з цими дітьми... А цих не бідних кліщів буде хмара.
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01.09.2020 13:52 Ответить
 
 