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Лукашенко об отношениях с РФ: "Что бы ни вякали на площадях, мы сохраним наше общее Отечество от Бреста до Владивостока"

Лукашенко об отношениях с РФ:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией.

Об этом этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия продолжат тесное сотрудничество, как это происходило ранее. Хотя в последнее время и звучало мнение, что отношения между странами стали прохладнее. На это он указал во время обращения с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с Президентом (России. - Ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, - сказал глава государства. - Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора"

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) россия (95402)


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Топ комментарии
+24
СЯБРЫ, оказывается вы живете в Параше.
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01.09.2020 13:41
+21
В Луки діменція прогресує.
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01.09.2020 13:40
+18
Долбаный совок.
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01.09.2020 13:43
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Вот что значит мужской характер. На поводу у толпы каждый может пойти.... А тут выкусите......... Бацька это камень.....стоит насмерть!!!!!
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01.09.2020 15:08 Ответить
Путин сфабрикованными протестами запугал Лукашенко, теперь напуганный таракан будет сговорчивее по вопросу сдачи остатков независимости.
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01.09.2020 15:17 Ответить
Лукашенко тертый калач. Зависимость от московии наверно увеличится (ведь Запад Луку отталкивает), но государственности он не сдаст.
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01.09.2020 15:31 Ответить
Да какая разница что он говорит в угоду совкам и для успокоения хутина. Главное что Беларусь имеет свою нормальную государственность.
Хотя неприятно то, что беларусский язык пока в сложном положении. Но я думаю, что в этом виноват не столько Лукашенко как народ, который пока его не очень принимает.
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01.09.2020 15:27 Ответить
Полагаю, что народ скоро созреет переходить на свой родной беларусский язык.
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01.09.2020 15:45 Ответить
как он созреет если лукашеко позакрывал все школы и колледжы с беларуским языком ?
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02.09.2020 23:25 Ответить
нет никакой государственности . личная власть безумного диктатора .
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02.09.2020 23:22 Ответить
Время работает на колхозника. Нет воли у белорусов быть свободными. САвок. Оставте их в покое. Обнесите стеной и пусть гниют вместе с кацапами.
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01.09.2020 15:31 Ответить
А какая воля должна быть? Начать силовые действия против правоохранителей? Если такое будет, то хутин введет войска и оттяпает часть территории или даже захватит всю страну.
А государственность и территориальная целостность это несравнимо значимее чем то, кто во главе государства.
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01.09.2020 15:43 Ответить
Да ничего он не введет, засцит. Получит еще одни санкции, что еще больше завоют.
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01.09.2020 19:01 Ответить
Ну ты кацап умеешь только разрушать и вдесятером одного убивать, да еще что бы раненый был и связанный. Строители *****.
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01.09.2020 19:03 Ответить
КГБшная подстилка кремля.
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01.09.2020 16:26 Ответить
Глобально мыслит!
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01.09.2020 16:30 Ответить
Во запел.. во запел.. Когда петух клюнул... Дает Кремлю сигнал - " на все согласен.. хоть тушкой, хоть чучелком, хоть губернатором",.. Ждемс - признаний Абхазии, Юж. Осетии, Крыма ДНРоЛНРий. Сдулся Лука , сдулся... Да представляю его "визит" ( скорее это нужно назвать ходу с челобитной) в Москву.. Ну во первых встреча третьестепенными чиновниками, потом ожидании в предбаннике ( приемной) в Кремле часа два ( Путин как всегда опаздывает, а тут уж сам бог велел), вероятно стоя ( кресла и стулья специально уберут), ну а потом дрючка в хвост и в гриву в кабинете и не один на один , а в присутствии 5-6 чиновников. ( что бы окончательно унизить и опустить). Ну а потом ультиматум и его подписание. Клиент созрел как говорят в "конторе".
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01.09.2020 16:30 Ответить
Лука ЗРАДИВ свій народ. Білорусь - єдина європейська країна, де ще карають на горло.
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01.09.2020 17:12 Ответить
Мы-это кто?Ты Пуйло и Си Цзиньпин,Токаев-Назарбаев?Ну вы можете сохранить только на штыках.Народ против,того,що вы хотите сохранить.Вам придётся,щоб сохранить свои авторитарные модели убивать протестующий народ.Ради чего?Ради утопических нежизнеспособных к созиданию и благу общества политических моделей и устаревших,не оправдавших себя идеологий.Вы тупо отработанный шлак цивилизаций.И место вам на свалке
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01.09.2020 17:52 Ответить
Це було зрозуміло давно, що Білорусі триндець. Амінь.
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01.09.2020 17:58 Ответить
Твоё моё, моё не твоё - Так думает Ху-ло глядя на луку. А лука ещё и не понял - что это у него сзади торчит и мешает походке.
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01.09.2020 18:35 Ответить
Вот Лукашенко и положил Республику Белорусь под Россию. Путин захотел, Путин сделал. Все, теперь это единое государство. Слова российского политического обозревателя Соловья подтверждаются. Страны Белоруссии больше нет, есть одно неделимое государство - Россия. Жаль вас белоруссы. Слава Украине и ее борцам за свободу от российского порабощения!
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01.09.2020 19:21 Ответить
Уже очень много лет говорят, что Лукашенко положил Беларусь в единое государство. А теперь вы снова "Вот и положил...". То есть получается, что раньше была болтовня об этом едином государстве. А болтовней было действительно. "Единое государство" фикцией было, и есть. И при Лукашенко и далее будет фикцией. Зачем нужна эта фикция Лукашенко, это всем должно быть понятно. Причина вот в чем.
Лукашенко, для поддержки государственности Беларуси, приходится лавировать между Востоком и Западом, а также между патриотами, ватниками и неопределившимися Беларуси.
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02.09.2020 14:39 Ответить
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