Лукашенко об отношениях с РФ: "Что бы ни вякали на площадях, мы сохраним наше общее Отечество от Бреста до Владивостока"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией.

Об этом этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия продолжат тесное сотрудничество, как это происходило ранее. Хотя в последнее время и звучало мнение, что отношения между странами стали прохладнее. На это он указал во время обращения с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с Президентом (России. - Ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, - сказал глава государства. - Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

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