Рада предлагает разрешить детям-сиротам с инвалидностью проживать в приемных семьях или детдомах до 23 лет

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3594 о "внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 340 народных депутатов.

Законопроектом предлагается предоставить возможность лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в учреждениях профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 14 июля 2020 года закон, который увеличивает размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

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