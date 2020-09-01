Рада предлагает разрешить детям-сиротам с инвалидностью проживать в приемных семьях или детдомах до 23 лет
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3594 о "внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 340 народных депутатов.
Законопроектом предлагается предоставить возможность лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в учреждениях профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 14 июля 2020 года закон, который увеличивает размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
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