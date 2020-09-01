"Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

Об этом Лерос заявил, выступая сегодня в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Лерос бегло пробежался по предвыборным обещаниям Зеленского, намекнув, что они не были выполнены.

"Вместо обещанного "снятия неприкосновенности с президента, депутатов и судей", уязвимыми сделали только депутатов из оппозиции.

Обещания "никаких корочек" и "телефонного права" оказалось, не относятся к руководству офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто, а сам Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.

Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ", - заявил в частности Лерос.

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"Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день с назначением кварталовца Баканова председателем СБУ, который по протекции Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса, - продолжил Лерос. - Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров Европы, при этом нанесенные им убытки в размере 39 млрд грн от "Роттердам+", стали минусом в кармане каждого украинца".

Лерос подчеркнул, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился".

"Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории". Уже понятно, не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - подытожил "слуга народа".