РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11493 посетителя онлайн
Новости
52 435 273

"Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

Об этом Лерос заявил, выступая сегодня в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Лерос бегло пробежался по предвыборным обещаниям Зеленского, намекнув, что они не были выполнены.

"Вместо обещанного "снятия неприкосновенности с президента, депутатов и судей", уязвимыми сделали только депутатов из оппозиции.

Обещания "никаких корочек" и "телефонного права" оказалось, не относятся к руководству офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто, а сам Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.

Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ", - заявил в частности Лерос.

Смотрите также: Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день с назначением кварталовца Баканова председателем СБУ, который по протекции Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса, - продолжил Лерос. - Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров Европы, при этом нанесенные им убытки в размере 39 млрд грн от "Роттердам+", стали минусом в кармане каждого украинца".

Лерос подчеркнул, что Зеленский "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился".

"Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории". Уже понятно, не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - подытожил "слуга народа".

ВР (29230) Зеленский Владимир (20260) Слуга народа (2629) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+81
"Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились" - Цензор.НЕТ 3880

Коли в Україні Президентом був українець, який
не влаштовував Кацапію, його називали «жидом»,
«Вальцманом», алкашем.

Але коли преЗЕдентом став справжній ЖИДЬОНОК
Вова, та ще й наркоман (але який влаштовує кацапів),
то він - «українець» і «патріот».
показать весь комментарий
01.09.2020 13:55
+72
"Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились" - Цензор.НЕТ 555
показать весь комментарий
01.09.2020 13:53
+46
"Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися" - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
01.09.2020 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
конечно же есть вопрос и к Леросу - а на что надеялись правдорубы когда становились под
зелёные знамёна..... но спасибо что так.... лучше поздно чем никогда.........
показать весь комментарий
01.09.2020 17:22 Ответить
Хорошо що він в табуні баранів і може з середини викривати банду зелених. А так би просто малював би.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:52 Ответить
Загубив себе, як талановитого, улюбленого та успішного діяча шоу бізнесу... Загубив долі своїх друзів-шоуменів та їх родин, з якими був разом у бізнесі.... Загубив повагу до себе і друзів і ворогів.. Загубив розуміння себе та долю своєї родини...Знайшов звання Президента -блазня, брехуна, запроданця та ляльки Коломойського...Може все це змінити та виправити??.... Увійде в історію України?...Беззаперечно...
показать весь комментарий
01.09.2020 18:11 Ответить
Та вже влип.
показать весь комментарий
01.09.2020 20:42 Ответить
На місцевіх виборах ми маємо заблокувати "зелене гівно" і не допустити проникнення ЗЕгенератів в місцеву владу. Голосуйте за українців-патріотів! Пам'ятайте! - зло завжди обєднується - "прокацаплені" хором підтримають все антиукраїнське.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:51 Ответить
Маруся Звіробій балотується?
показать весь комментарий
01.09.2020 19:05 Ответить
Петя і ЗЕ ввели велику заставу за висування кандидата на всі вибори. От і маємо "бідних патріотів" і "заможних зрадників"... Виходить що "Бабло перемагає добро"?
показать весь комментарий
01.09.2020 19:14 Ответить
В харьковской области обнаружен один из складов с оружием, принадлежащий партии ОПЗЖ, а именно ватнику-сепару Ширяеву.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Вот с чем выйдут против нас - граждан Украины наши враги - зеленые мрази и боевики-титушки ОПЗЖ вместе с фриками Шария.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:53 Ответить
Кого ты назвал "гражданами Украины"?
показать весь комментарий
02.09.2020 01:44 Ответить
Громадяни України це ті, які мають один лише паспорт -- український.
показать весь комментарий
02.09.2020 07:37 Ответить
гео дарагой, так ти ж цього і добивався. Реформ вам було мало, ну то їжте, шяс ше більше накинуть.
показать весь комментарий
01.09.2020 19:18 Ответить
нічого нового не відкрив. Зеля це чергова людина цієї системи
показать весь комментарий
01.09.2020 19:42 Ответить
Ну что зелень - коротышка, правда глаза колит, не нравится тебе это? А как думаешь, народу нравится твоя брехня предвыборная? Какая совесть может быть у клоуна, где должна быть совесть, там выросло то, чем ты по пианино стучал. Ни стыда ни срама у тебя никогда не было, и тем более никогда уже и не будет.
показать весь комментарий
01.09.2020 19:43 Ответить
Это просто какойто позор ...
показать весь комментарий
01.09.2020 20:18 Ответить
ну, так такая хорошая система, зачем с ней воевать, патриоты поделятся))
показать весь комментарий
01.09.2020 20:19 Ответить
ЗЕ не первый! До него "сливались" все, что и вызывало Майданы. И каждый следующий радикальнее предыдущего. После последнего "цвета хаки" будет Майдан Линча.
показать весь комментарий
01.09.2020 20:33 Ответить
Молодець. все по справі сказав!.Треба крутити це відео тиждень по всім каналам!
показать весь комментарий
01.09.2020 21:04 Ответить
У ВР є справжні чоловіки! Молодець!
показать весь комментарий
01.09.2020 21:23 Ответить
Були..и не стало...
показать весь комментарий
02.09.2020 00:17 Ответить
У ВР є справжні чоловіки! Молодець!
показать весь комментарий
01.09.2020 21:24 Ответить
ви нічого не наплутали...?! саме ригівська шобла...а Порох тут ні до чого...
здобули...?!
показать весь комментарий
02.09.2020 00:52 Ответить
Ніхто нічого не переплутав.Чи може порохнява шобла коли була при владі, зламала мафіозну систему,а не злигалась з нею?
показать весь комментарий
02.09.2020 01:25 Ответить
можливо ...але такого бардака не було...чи ви навпаки- відчули "пакращення"...?
показать весь комментарий
02.09.2020 01:29 Ответить
Якщо людина не розуміє,що мафія при владі-це МАФІЯ,якщо навіть вона рядиться в вишиванку,то про що тоді говорити.Зелена пліснява є наслідком правління порошенківської мафії,ряженої у вишиванки. Хоч по суті зараз,це та сама мафія,тільки більш дурнувата та прокацапська. Поки Україна буде олігархічним анклавом,нічого не змінится.Клани будуть змінювати один одного,грабуючи країну, і в кінці кінців розвалять і знищать її остаточно.Цього хочете?Тоді повертайте петю до влади.Чи може він не олігарх?☺
показать весь комментарий
02.09.2020 08:05 Ответить
Дуже влучно сказано
показать весь комментарий
02.09.2020 11:31 Ответить
б-же мой, какой же ты зебил. Самое тоскливое, что ты даже не в состоянии понять, что не так в твоем нарративе.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:07 Ответить
Гео Лерос:

Мені очевидно, що країна рухається у прірву, а у нас досі не з'явилось ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє.
Соромно, але єдиним «стратегічним» документом, який може пояснити куди і як Україна буде рухатись, доводиться вважати программу кандидата Зеленського на сайті ЦВК.

Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою «зробимо їх разом», відрізняється від сумної реальності «Україна - це ти!».

Замість обіцяного «зняття недоторканності з президента, депутатів та суддів», вразливими зробили тільки депутатів з опозиції.

Обіцянки «жодних корочок» та «телефонного права» виявилось, що не стосуються керівництва офісу президента, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто, а сам Ермак телефоном роздає вказівки проти кого відкривати справи, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти!

Судова гілка влади таки стала «прислужником президента», навіть у рейдерському захопленні НАБУ.

Зеленський декларував:
«Здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин».
Сьогодні це звучить як знущання, коли офіс президента очолює пан Ермак - агент ГРУ російської федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду, щоб в будь-який момент їх можна було списати на маразм.

Боротьба з кумовством закінчилась ледве не в перший день з призначенням кварталівця Баканова головою СБУ, який за протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу.
Процитую Зеленського:
«органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес.
СБУ не буде займатися економічними злочинами.»
Виявляється буде, бо це вигідно!

На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренці.

Замість енергонезалежності, уряд відключає енергоблоки АЕС, щоб головний олігарх країни не втратив статусу одного з найбагатших мільярдерів Європи, при цьому нанесені ним збитки у розмірі 39 млрд грн від Роттердам +, стали мінусом в кишені кожного українця.

Перейдемо до «нульової толерантності до корупції» та те, що «викривач корупції перебуватиме під захистом».
В цій країні тільки Зеленський виявився толерантний до того, що керівник офісу президента - це головний корупціонер в державі та очолює інститут смотрящих часів Януковича, але саме бажання президента виявилось достатньо, щоб ОПГ ермака безкарно грабувало країну!

Підкажіть, а де обіцяні «відкриті конкурси на державні посади»?
Натомість, люстрованих зашкварених махрових корупціонерів без конкурсу призначають на митницю, податкову та всі інші корупційні годівниці, прикриваючись коронавірусом.

А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич, до влади прийшли люди клану Януковича, який тепер очолюєте ви, пане Президенте, я вас з цим вітаю!

Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних організацій.

І я не буду перераховувати цілу купу задекларований реформ, які обіцяли виконати в програмі, бо очевидно, що ви так далекі від інтересів українців, як Ермак від боротьби з корупцією.

Але давайте чесно:
хто такий Єрмак без Зеленського?
Це ж насправді свідомий вибір президента, доручити йому виконувати всю його брудну корупційну роботу.

Невже Ермак не погоджує з президентом «смотрящих»?
Чи Зеленський не знає які міністри прислуговують яким олігархам?

Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злились.

Саме ви своїми «мікробами та бактеріями» брехні заразили цілу країну, згаяли шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха.

Ви здали країну в аренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії».

Вже зрозуміло, не буде ніяких посадок, скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну.

У мене тільки одне питання до вас, пане Президенте:
вам не соромно?!
показать весь комментарий
01.09.2020 21:40 Ответить
Ви собі підписали вирок та стали «порожнім місцем в історії», - Гео Лерос

ПОРОЖНЄ МІСЦЕ - найоб'єктивніша оцінка "найвеличнішого лідера **********".
показать весь комментарий
01.09.2020 21:44 Ответить
як говорила одна пані в серіалі "свати"- нєдоразумєниє...
показать весь комментарий
02.09.2020 01:30 Ответить
Это млять шикарно )) А так дышал , так дышал ))))
показать весь комментарий
01.09.2020 21:50 Ответить
Так він "дьішал" з першого дня, але не проти "системи", а проти держави Україна. Відразу став руйнувати, брехати і грабувати. А вишенька на торті -- топтання по прапору на День незалежності, і підтанцьовування балагану на мові окупанта...
показать весь комментарий
02.09.2020 06:56 Ответить
Нацарював на 100 рублів, треба тікати...
показать весь комментарий
01.09.2020 22:43 Ответить
а інші будуть-"шоб и внукам хватило"...ото слуги наріду...
показать весь комментарий
02.09.2020 01:32 Ответить
Полностью согласен.....
показать весь комментарий
01.09.2020 22:56 Ответить
Нашелся один среди этих клоунов...и то не смог с ними вместе....Зе, видишь ли, нужны управляемые марионетки... Такие как он сам.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:04 Ответить
Такі, як верещук.
показать весь комментарий
02.09.2020 07:00 Ответить
виявилось що є лише одна людина здатна на вчинок. сказати правду в лице. ні, не в лице. в свинособачі рила.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:06 Ответить
А ще вявилось, що партія Голос (свої політичні яйця у цей партійний кошик заклав Пінчук ) -абсолютно продажна аморфна констуркія , може там є виключення з ідеологією Вакарчука... ПОдивіться отсанню передачу Березовця на каналі Прямий з предстаником цієї партіїї, доречі бувший силовик...ЖАХ! Уся прокримлівськя ******* за режиму Лоха спалюється швидше, ніж у шапкокрадія... Памя таємо що пропонував свого часу Пінчук у західній пресі у своїх статтях, чому вже втік Кучма, як зайорзали щурі у команді "нєопитного но такого харошего клоуна-чєловєка - прЗЕдента"...
показать весь комментарий
01.09.2020 23:49 Ответить
Зе - пустое место.
Просто НОЛЬ !
Зеленский это популист, брехло, продажная марионетка олигархата и Слуга коррумпированых бандитских кланов=ОПГ. Посмотреть кем он себя окружил за год своей работы никчемной - окружил себя кланами Януковича» , коломойского, ахметова в парламенте и Кабмине . О какой там борьбе с коррупцией может идти речь и посадкам в тюрьмы... Зе сброд сами возглавили коррупцию и схемы и покрывают друг друга. Зелёные лицемерные враги Украины! Гнать надо на Ростов весь это сброд Слуг.. вместе с кремлевской партией Опзж.

УКРАИНОЙ управляют предатели, сторонники, ставленники и агенты Росии. крысы кремля Ермак, Демченко - это все российская агентура в украинской власти в ОП. Должны быть арестованы и посажены на НАРЫ!
показать весь комментарий
01.09.2020 23:12 Ответить
А кого на трон?Дай вгадаю!Невже знову шоколадного барона?☺
показать весь комментарий
02.09.2020 01:28 Ответить
не угадал.Мимо.
показать весь комментарий
02.09.2020 03:42 Ответить
А Порох попереджав перед виборами -- або ЄС, або Росія. Виходить, проголосували за неї. Тому і маємо, що маємо. І це ще квіточки...
показать весь комментарий
02.09.2020 07:06 Ответить
ніхто ні в який ЕС ніколи не йшов.
показать весь комментарий
02.09.2020 08:05 Ответить
О предательстве у ЗЕсцаря заявил Бутусов - начитался Комсомолки говорят ЗЕпредетали... Сейчас Лерос - депутат фракции, член партии ЗЕсцаря четко назвал основную работу Ермака .... Каким будет обвинение, разбирательство с заявами Лероса? Нацрада не властна контролировать чистоту речи на главной трибуне страны , выйдет ли ЗЕленое НЕлошистое и скажет - Я ПИШОВ У СРАКУ , СЛУГИ МОИ , кто со мной?
показать весь комментарий
01.09.2020 23:14 Ответить
Хороший хлопчик, все вірно сказав, а головне, що це абсолютна правда, яку чомусь усі терплять.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:42 Ответить
та ЗЕсцарь нічаво нє знєт , а еще- ОН УСТАЛ... та он не опитєн! та он просто дурачок... і вааще ПРІ ЧЬОМ ТУТ ЗЄЛЄНСКІЙ ?
показать весь комментарий
01.09.2020 23:51 Ответить
Хороший (в кавычках)... бо унюхал , шо зебелям трындец, пытается обелить себя, шобы как запасной вариант зебил-шоблы продолжить правое дело мальчишей плохишей. Павлик Морозов выискался...- все как-то наиграно.
показать весь комментарий
02.09.2020 02:42 Ответить
Не "наиграно", а він просто грає, навіть за трибуною, завжди.
показать весь комментарий
02.09.2020 07:15 Ответить
Звинувачення, які тягнуть на державну зраду. І прозвучали вони не з вуст опозиції, не з опозиційного телеканалу, а з вуст депутата президентської партії і з трибуни Верховної Ради.

Це більш ніж серйозно. Клоуну капець.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:43 Ответить
він буде викручуватись до останнього...і тут важливим фактором є місцеві вибори у нас та президентські в США...ну і частково- чим закінчиться ситуація в Білорусі...
показать весь комментарий
02.09.2020 00:56 Ответить
Вы с ней не слились, а С Л И П Л И С Ь.
показать весь комментарий
02.09.2020 00:25 Ответить
Совокупились. И что досадно, без патентованого гоминтерном Лероса.
показать весь комментарий
02.09.2020 02:26 Ответить
Злигалися. Неначе су ки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й донині гаса по нашій Україні...
показать весь комментарий
02.09.2020 07:20 Ответить
Гео-респект! а ось слугам наріду-ГАНЬБА!!!
"мономеншість" ...квартальна...
показать весь комментарий
02.09.2020 00:54 Ответить
Это моносексуализм какой-то. Рабиновичу можно, а селекционной гомосоросятине не дают, угнетают.
показать весь комментарий
02.09.2020 02:34 Ответить
Хоть кому то хватает смелости называть вещи своими именами!!!

Зелень профукивает все достижения Украины за последние 5 лет! Позор! С коррупцией никто не борится....все коррупцинеры на свободе и дальше паразитирует.

При Зеле, предатели и коррупционеры регионалы вернулись Богатырева, Портнов, и т.д...которых нужно судить и гнить в тюрьме. Обещал разобраться с предателем агентом кремля Медведчуком и его каналами, за базар нужно отвечать.
Не нравится, что сказал Лерос? Правда в глаза колит? Пускай слушает, не все хорошо в государстве.
показать весь комментарий
02.09.2020 02:37 Ответить
поздно пить боржоми, да и глупо.Где была голова , когда в зебилью тусовку примкнул.
показать весь комментарий
02.09.2020 02:37 Ответить
Він тоді валив Пороха разом з усіма ворогами нашої армії, мови і віри, тобто, проти незалежної від Москви держави. А тепер йому чомусь не до смаку кацапські порядки.
показать весь комментарий
02.09.2020 07:28 Ответить
Що,поросячі-Лерос відчехвостив чергового баригу і ваша карта бита?Не переживайте-таких ляшків перед виборами ще вилізе з десяток-тексти вже готові.
показать весь комментарий
02.09.2020 04:21 Ответить
Тролль зебилоида или методичка кремлядская?
показать весь комментарий
02.09.2020 10:23 Ответить
уважуха.за правду спасибо.
показать весь комментарий
02.09.2020 06:57 Ответить
в Україні хто правду каже, той бандит і ворог. Круто. Скільки ж країн із наявних 150 живуть у лоні брехні?? ну, може 5 , ну 7-8....а інші 140 нормальні!
показать весь комментарий
02.09.2020 08:04 Ответить
а теперь, на секундочку вспомним, зеленоупоротые боты, Гео Лерос- БЫВШИЙ СОВЕТНИК ЗЕ, значит ЗНАЕТ ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ И БОЛЬШЕ чем остальные. И если он говорит о таком масштабнейшем сливе страны и реформ- это так и есть.
показать весь комментарий
02.09.2020 08:25 Ответить
зеленое гимно слилось с коричневым старым дерьмом, а мог остаться в истории талантливым комиком...
показать весь комментарий
02.09.2020 10:05 Ответить
Ауууу, зебилоиды, шо скажите?)
Интересно, когда уже вылезут кремлеботины, типа лалала, топившая тут за зеБЕНИНОГО шута?! А танечка, где же, танечка, лившая помои тоннами на Пороха и гавкающая под каждым постом лалала))
показать весь комментарий
02.09.2020 10:21 Ответить
согласен.спорить даже не надо.туда как попал моментальная амнезия.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:03 Ответить
кто такой этот гео? откуда он выскочил, как чертик из табакерки? Сам факт того, что он был слугой урода, уже достаточно хорошо его характеризует.
Что-то мне это видится как создание специального такого сливного бачка, типа как жирика при раннем путине, - жириновскому позволялось критиковать путина, но в определенных рамках. Опять же, пипл затаривается попкорном и развлекается, ставки ставит, кто кого победит - а у жирика с путиным договорняк, симбиоз шута и царя.
Вот как бы тут не оказалось, что этого Деу Ланоса или как там его, специально создают такой образ, чтобы через него спускать излишки пара.
показать весь комментарий
02.09.2020 23:23 Ответить
Страница 3 из 3
 
 