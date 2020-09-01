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Новости Коронавирус и карантин
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Школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн", - Зеленский

Школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что детям ничто не может заменить живое обучение в школе, но если будет большая волна заболеваемости коронавирусом, то государство будет готово перейти к формату "школы онлайн".

"Сегодня я впервые за много лет не провожал ребенка в школу, не было никакой "линейки". К сожалению, но мы должны понимать, что карантин есть карантин. Я всем детям желаю только здоровья. Понимаю, что "школа онлайн" это не выход, потому что для детей главное – это общение, это действительно диалог, и это действительно ощущение свободы. Именно такой свободы и общения ты можешь научиться только в школе. И лучше, в любом случае, знания воспринимаются, когда ты видишь учителя, он к тебе подходит", - сказал он на брифинге во вторник в Полтавской области. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что хотя заменить "живую" школу на "школу онлайн" невозможно, но государство готово к такому формату, если "будет большая волна COVID-19". Президент указал, что дети, и это объективная реальность, могут перенести COVID-19 на ногах и даже не заметить этого, но будут при этом носителями вируса.

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"Мы экспериментировали, одни из первых в Европе. Мы показали, что такое "школа онлайн", она у нас работает, и "школа ТВ". Почему мы делали ТВ, потому что в отличие от некоторых стран, Интернета у нас в селах нет, пока что. Это отдельная программа, ей отдельно занимается Федоров (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. - Ред.) и его министерство", - рассказал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Вопрос к коронодрочерам,, почему в Швеции и Белоруссии не было карантина и нет никакой второй волны, истерик и прочего бреда? Где десятки тысяч умерших белоруссов за пол года без карантина? Все что происходит - афера. Вирус - фэйк
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01.09.2020 13:55
+2
Вирус есть и от него реально мрут.
Тут дело в том, что все эти якобы карантинные меры с заношенными масками на его распространение никак не влияют.
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01.09.2020 14:07
+2
А во всех ли семьях есть комп (или качественный планшетник) на каждого ребёнка?
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01.09.2020 15:51
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Вопрос к коронодрочерам,, почему в Швеции и Белоруссии не было карантина и нет никакой второй волны, истерик и прочего бреда? Где десятки тысяч умерших белоруссов за пол года без карантина? Все что происходит - афера. Вирус - фэйк
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01.09.2020 13:55 Ответить
євотамнєт
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01.09.2020 14:04 Ответить
вирус не фейк от него действительно умирают, но меры неадекватные РЕАЛИЯМ жизни, возможно нужно смириться с тем, что какая-то часть населения умрет и с этим ничего особо поделать нельзя!
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01.09.2020 14:19 Ответить
Вирус есть и от него реально мрут.
Тут дело в том, что все эти якобы карантинные меры с заношенными масками на его распространение никак не влияют.
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01.09.2020 14:07 Ответить
что за страна такая - "белоруссия"? и люди - белоруссы?
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01.09.2020 14:14 Ответить
Не гони туфту. Швецию накрыло так, что мама не горюй. По всем показателям в два раза минимум хуже чем все соседи. Там у них ещё первая волна недоплескалась.
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01.09.2020 14:39 Ответить
ашо, у когото доплескалась? Может типа даже у нас?
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01.09.2020 15:07 Ответить
ну вон у поциента ещё даже не начинала
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01.09.2020 15:13 Ответить
Мы,это кто?Царь Ваван и его свита?А как же остальные?
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01.09.2020 13:57 Ответить
Школа в ее нынешней форме - это фабрика для штамповки ПОСЛУШНЫХ РАБОВ - рудимент феодально-крепостного строя!
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01.09.2020 14:15 Ответить
Это ты об Омерике?
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01.09.2020 15:49 Ответить
Школу ніщо не замінить, але якщо буде велика хвиля COVID-19, то ми готові до "школи-онлайн", - Зеленський - Цензор.НЕТ 954
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01.09.2020 16:34 Ответить
Кто готов? Запорожская гимназия №28, например, сильно готова. И была готова также.
К слову, даже оф. сайт гимназии благополучно лежит.
Зеля, не смеши людей
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01.09.2020 14:21 Ответить
Он просто постоянно в образе: Рассмеши смешного
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01.09.2020 16:33 Ответить
Вообще-то стоило было лоббировать производство масок ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
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01.09.2020 15:13 Ответить
А во всех ли семьях есть комп (или качественный планшетник) на каждого ребёнка?
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01.09.2020 15:51 Ответить
С языка сняли нашего отдела
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01.09.2020 16:31 Ответить
 
 