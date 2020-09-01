ВСП отказался транслировать заседание по делу подозреваемых в захвате власти судей ОАСК

Высший совет правосудия отказался транслировать заседание в деле судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Владимира Келеберды и Игоря Качура, подозреваемых в попытках захватить государственную власть и во вмешательстве в работу органов судейского управления.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Прямая трансляция заседаний ВСП осуществляется в соответствии с Регламентом Высшего совета правосудия. Согласно п. 6.1. Регламента ВСП, видеотрансляция заседаний Совета может происходить только при наличии ходатайств (согласия) всех сторон (лиц, в отношении которых рассматривается вопрос повестки дня), по результатам рассмотрения которых Совет принимает соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне ОО "Центр противодействия коррупции", Фонд DEJURE и "Автомайдан" обратились в Высший совет правосудия с просьбой обеспечить открытое (с трансляцией) и беспристрастное рассмотрение ходатайства о временном отстранении от правосудия судей.

Но в ВСП заявили, что СМИ и общественные организации "не относятся к сторонам, в отношении которых будут рассматриваться вопросы повестки дня".

Отдельно представители общественных организаций отметили, что некоторые члены Высшего совета правосудия не могут участвовать в рассмотрении вопроса об отстранении судей ОАСК - в частности, Павла Гречкивского, Олега Прудивуса и Виктора Грищука вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении судей ОАСК в качестве свидетелей.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".