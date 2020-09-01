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Экономика Беларуси на грани полного коллапса. Закрытие границ нанесет стране сильный ущерб, - Линкявичюс

Экономика Беларуси на грани полного коллапса. Закрытие границ нанесет стране сильный ущерб, - Линкявичюс

В случае закрытия границ для международных грузов Беларусь пострадает больше всех.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и всё, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь всё обернется бумерангом, в первую очередь, для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительно переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический", - сказал Линкявичус во вторник агентству BNS.

Так министр отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции. Лукашенко предупредил, что может закрыть границы под Брестом и Гродно.

Линкявичус объяснил слова Лукашенко попыткой внести раскол в единство стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.

Он также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что Литва действует недемократическими методами с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: "Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора"

"Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе, Беларуси, так как у нее на это нет права, и нет таких намерений", - заявил глава литовского МИД.

"Единственное, когда мы вмешались, это когда помогли тем, для которых действительно возникла угроза безопасности, а, может быть, и жизни. Таких было свыше 60, не только Светлана Тихановская. Против них на самом деле использовались эти предполагаемые недемократические методы, о которых говорит Лавров", - добавил министр.

"Что касается Тихановской и ее штаба, то единственный наш вклад - это предоставленная охрана. Они действуют совершенно автономно, действуют так, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят общаться, делают такие заявления, какие хотят", - заявил Линкявичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны

Напомним, после жестокого подавления протестов в Беларуси правительство Литвы решило впустить белорусов с гуманитарными целями.

Линкявичюс также заявил, что предлагаемый Литвой путь решения белорусского кризиса - новые, честные, демократические выборы.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще 29 высокопоставленных должностных лиц Беларуси.

Беларусь (7888) Литва (2447) Лукашенко Александр (3611) санкции (11263) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+15
Рузьге мир всегда приносит нищету, войну, смерть и полную деградацию.
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01.09.2020 15:00
+10
Мой совет Литве : закрывайте границу . Там уже раша .
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01.09.2020 14:58
+10
Построят в Беларуси ДНР и заживут - комендантский час, подвалы, мудаки с автоматами...
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01.09.2020 15:01
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Бацке пох
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01.09.2020 14:57 Ответить
Теперь-да.
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01.09.2020 15:12 Ответить
Мой совет Литве : закрывайте границу . Там уже раша .
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01.09.2020 14:58 Ответить
Будут бульбу продавать
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01.09.2020 14:58 Ответить
Щоб її продати, її треба спочатку купити в Україні.
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01.09.2020 15:01 Ответить
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01.09.2020 15:04 Ответить
Как говорится - "За что боролись, на то и напоролись".
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01.09.2020 14:58 Ответить
Рузьге мир всегда приносит нищету, войну, смерть и полную деградацию.
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01.09.2020 15:00 Ответить
Орда , однако .
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01.09.2020 15:01 Ответить
Не треба на орду гнати, з 10000 населених пунктів орда зруйнувала 300, Київ попав закономірно, як союзник половців, а от всілякі Твері, Володимири і Рязані з Козельсками попали через понти, нефіг було послів чіпати.
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01.09.2020 15:05 Ответить
если рядом заговорили про *русский мир* - готовьтесь к войне! єти свиньи всюду сунут свой пятак....
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01.09.2020 15:48 Ответить
Все идет к созданию бнр!С тремя рублями зарплатой,с убийствами и изнасилованиями.С пропавшими детьми на органы,подвалами и пытками.Сейчас конфликт вступит в горячую фазу и рф ,под видом миротворцев,введет свои войска! И начнется беспредел и новая война у нас под боком.Миллионы беженцев в Украину с Беларуси...Смотрите.Я сразу заподозрил что-то не ладное.Та сторона соблюдает перемирие.Значит все силы собираются кинуть на захват республики Беларусь.А воевать на два фронта для них сложно и накладно.Украина уже не та,что была 6 лет назад...
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01.09.2020 16:39 Ответить
советский а не русский
наша вата не лучше
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01.09.2020 22:06 Ответить
Построят в Беларуси ДНР и заживут - комендантский час, подвалы, мудаки с автоматами...
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01.09.2020 15:01 Ответить
Гроші візьмуть у бахатих расєйських пенсіонерів.
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01.09.2020 15:02 Ответить
А, кстати, да.
Это таки ресурс.
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01.09.2020 15:03 Ответить
Не підказуй! Мокашанським пенсам похрену. Головне боярра, калюжа та обсмоктаний портрет )(уйла.
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01.09.2020 15:07 Ответить
гроши заплатит фрау за газ,
с ними и поделятся с младшим братом
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01.09.2020 22:08 Ответить
"Все малокровные"(С)
У всех экономука на грани коллапса.
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01.09.2020 15:02 Ответить
Знову капіталісти намагаються задушити молоду радянську республіку. Час переходити від "оружия критики к критике оружием."
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01.09.2020 15:03 Ответить
З одного боку шкода біларусів, з іншого, неможливо жити з радянською економікою в ********* світі.
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01.09.2020 15:03 Ответить
Они нас сильно жалели? Картопляныки - ПНХ!
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01.09.2020 15:06 Ответить
У нас, конечно, ситуация намного лучше.
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01.09.2020 15:06 Ответить
Хто перший встав, того і капці, поляки коли почали будувати капіталізм, а коли ми, а коли біларуси? І це при тому, що у поляків не було "братів"-сатанистів.
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01.09.2020 15:13 Ответить
пани по ВС все в костелах Богу молятся
а значит и крадут меньше, и добросовестно трудятся
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01.09.2020 22:09 Ответить
Частіше обирайте у владу таких президентів як совок Кучма, як вор Янукович, як клоун Зеленський, і вже через рік-два рівень ситуація значно покращиться. Але це не точно.
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01.09.2020 15:34 Ответить
Еще как можно. Это когда энергоносители из Расеи дешевле, чем в самой рашке. Когда экспортируешь санкционные продукты с неплохой маржой. И когда торгуешь совковой техникой техникой Только шара тоже не вечна
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01.09.2020 15:11 Ответить
на лжи только совки и держатся
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01.09.2020 22:10 Ответить
У Лукашенко есть железный аргумент " вы первые начали".
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01.09.2020 15:04 Ответить
Ну да, це ж литовці прислали поліцаїв, аби побили біларусів.
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01.09.2020 15:11 Ответить
Экономика Беларуси на грани полного коллапса. Закрытие границ нанесет стране сильный ущерб, - Линкявичюс

Переживает, чтобы не закрывали?
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01.09.2020 15:04 Ответить
Da za nix perezyvajet,nam eto meloc.U nas ekonomika kak bi bez problem.VVP mense vsex iz ES stran upal pocti 0 za pol goda
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01.09.2020 15:07 Ответить
Белорусь пойдёт с молотка.
Кто первый успеет оказать ей "помощь", тот и получит все дивиденды.
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01.09.2020 15:10 Ответить
А які там дивіденди, крім 9 млн умовних слов'ян? Найбільша популяція комарів в Європі?
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01.09.2020 15:15 Ответить
Я думаю, полунищая страна с совковой экономикой и таким же менталитетом никому не нужна.
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01.09.2020 15:16 Ответить
Линкявичус - это голова! (с)
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01.09.2020 15:17 Ответить
Звісно що не шмаркля з пітерського завулку, в Литві 17000 рублів це жебрак, а на московії середній клас.
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01.09.2020 15:20 Ответить
Raske toze ne luce situacija u nix produkti,ovoci,frukti podarazali 3 raza bolse cem ES stranax
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01.09.2020 15:20 Ответить
Що за фрукти, яка ціна? Зараз фруктів хоч обжерись.
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01.09.2020 15:21 Ответить
Ja xotel skazat sto vsio vmeste jesli slozyt raske podarazali 3 raza bolse cem ES stranax eto za god.Sami ruskije dajut oficialno takyje danyje
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01.09.2020 15:28 Ответить
Опять же как и с нашими Кивами..)) на фиг лезть туда? Пусть за своей Литвой следит.
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01.09.2020 15:22 Ответить
Так біженці пішли, тікають з раю.
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01.09.2020 15:23 Ответить
они хотят нирвану.
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01.09.2020 15:30 Ответить
Ну хто як, хтось просто хоче жити як людина, а не як середній клас на 17 000 рублів.
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01.09.2020 15:44 Ответить
все живут по разному.
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01.09.2020 16:11 Ответить
Ось вам сонце, сказав чоловік з кокардою на кашкеті
і витягнув п'ятака, схожого на сонечко.
А це вам дорога, він зробив кілька ступнів праворуч,
носаком позначивши її межу.
Щоб вам було радісно - вмикайте магнітофони,
транзистори,
беріть до рук іграшкові калатала,
бемкайте, хоч би й по голові.
Щоб не хотілося їсти й пити -
слухайте лекції, популярні кінофільми,
як ви житимете щасливо,
коли доправитесь небесного царства.
А щоб не капав за шию дощ -
пам'ятайте,
що будь-яка злива
колись та кінчається,
навіть потоп.
Буде холодно - співайте оцих пісень,
при цьому він подав жмутик
проштемпельованих текстів
(дозволено цензурою
для колективного співу
двом, трьом і більше співакам).
Коли вам захочеться відпочити -
розучуйте цікаву гру про війну,
уявіть, що опали вас вороги
і хочуть позбавити щасливого існування.
Словом, стріляйте, кидайтесь на амбразури,
падайте під танки.
Тільки не розбігайтесь, докинув він.
- Благодійнику наш,
кому хочеться тікати з раю, -
загукали ми в одне горло,
вдивляючись в очі під кокардою,
схожі на дві крапельки ртуті.

Василь Стус (с)
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01.09.2020 15:38 Ответить
On otvetyl samozvancu.na to sto tot skazal.Litve vsio xoroso s ekonomikoj
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01.09.2020 16:40 Ответить
Можно Вас поздравить !Это резудьтат Вашей помощи Просто отлично госп, министр
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01.09.2020 15:32 Ответить
Хто всрався, невістка.
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01.09.2020 15:45 Ответить
Еще на республику положили глаз русские олигархи.Там 70% гос предприятия.А это лакомый кусочек для дерибана.Помните как у нас в донецке порезали часть предриятий,а половина сменила власника на московских.Тоже самое и там будет.путин своего не упустит.Беларусов поимеет по полной.А беларусы,к моему сожалению,слабее по духу чем мы.Могут быстро сдаться и капитулировать перед кремлем...
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01.09.2020 16:43 Ответить
 
 