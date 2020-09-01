Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что под влиянием отдельных массмедиа многое видится в несколько преувеличенном свете, например, некорректно подается численность участников массовых мероприятий.
Об этом сообщает его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.
"Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на этих демонстрациях или митингах. Но вопрос не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего хотят? А ничего", - заметил Лукашенко.
Он добавил, что диалог с протестующими на улицах вести невозможно.
"Начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово "диалог", правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить, вы можете соглашаться или не соглашаться. Вопрос же не в этом. Никакого диалога они не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение - школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают", - сказал захвативший власть "президент".
При этом он признал "недоработку государства в части воспитания молодежи".
"Мы свои косяки видим. Сейчас занимаемся анализом. И в правительстве, и в Администрации президента готовят выводы из последних событий, мы их сделаем", - пригрозил Лукашенко.
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Тобі ж телепню бульбашний рузьге ізиком кажуть:саша-уходи! Чого тобі не ясно?
которых скоро загонят в загончик и поставят раком
в Украине в ответ на избиения студентов народ вышел и начал дубасить ментв, 1.12.13
память отшибло?
https://www.youtube.com/watch?v=CXnib8Emcs4
https://www.youtube.com/watch?v=jnq5Q8yxWUg
https://www.youtube.com/watch?v=llmateaAOd0 Ляпис Трубецкой - Сочи
-пошел нах#й!
-чего-чего???
-ничего...
ИХ НАДО ОТЛОВИТЬ- И изолировать!
зюзя, як тобі кандидат у твій квартал?
Источник: https://censor.net/ru/n3216988
А Лука сам репетує так, що ніц інших не чує... Та й не дуже хоче... Якщо взагалі хоче чути свій народ...
Собрались бедные мужики у барского крыльца, барина зовут на разговор, но с опаской. Недовольный барин вышел на крыльцо и народ притих.
- Чаво надо, мужики?
- Чаво-чаво!... Да ничаво!
Нытики, лукаботы, кремлесуки, совкодрочи, ватопитеки и розовые либерастные эльфы взвыли в едином порыве, что я призываю к насилию и вообще всячески опошляю чистенький и няшный протест белорусских хомячков - с цветочками, аплодисментами, шариками, песенками под гитарки и танцульками под скрипочку. Я, значит, призываю к насилию, провокатор и вообще редиска, а протестовать надо исключительно в рамках действующего законодательства…
А-а-а-а-а, дебилы!!! Соплежуи хреновы! Вы революцию в рамках правового поля собрались делать - это вообще как? При диктатуре нет и не может быть никакого правового поля. Все, что делает диктатор - законно. Любое посягательство на его суверенное право творить беспредел - смертный грех. Мало вас *********** опюздиливали на Окрестина - все еще не дошло? Ладно, давайте я вам на детсадовском уровне объясню, что такое ненасильственный протест и чем он отличается от насильственного.
Антуражно между насильственным протестом и ненасильственным никакой разницы нет - в обоих случаях асфальт будет в кровавых соплях, после победы революции пройдут пышные похороны небесной сотни, или даже тысячи, а сожженных коктейлями Молотова карателей и «исполненных» в подворотне тихарей вообще никто считать не станет. Во время «бескровной» февральской революции пару тысяч городовых и жандармов толпа разорвала - да и срать на них. В ходе румынской революции кадровый состав Секуритате и стукачей-внештатников расстреливали просто по спискам, захваченным в гэбэшных архивах. И кто о них вспомнил за последние 30 лет?
Насильственный и ненасильственный протест отличаются только контекстом. Покажу различие на простом примере. Если вы человеку череп топором размозжите - вы убийца или герой? Все зависит от ситуации: если речь о старушке-процентщице - то убийца. А ежели маньяк ворвался в детский сад и начал резать ножом детей, то остановить, убив его - благодеяние. В первом случае вас посадят в клетку лет на 15, во втором - наградят и зацелуют. Формально в обоих случаях имеет место быть убийство, но мотивы убийцы существенно различаются и именно исходя из этого субъективного фактора мы даем моральную оценку его действиям.
То же самое и с протестами. Вообще само словосочетание «насильственный протест» звучит глупо и коряво. Есть гораздо более точные термины - погромы, вооруженный мятеж, резня - вот это и есть насильственные протесты. А если выступает невооруженное гражданское население, которое не устраивает массовых беспорядков, грабежей, бессудных расправ - то протест является мирным по определению, какие бы кровавые эксцессы в ходе его не происходили. Принципиальный момент: повстанцы не применяют насилие первыми и не ставят своей целью принудить кого-либо к каким-либо действиям с помощью оружия или угрозой его применения.
Однако ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между мирным повстанцем и терпилой-мазохистом. Если каратели стреляют в народ, народ не просто имеет право, а ОБЯЗАН уничтожать картелей. Это - самооборона. Проповедовать в данном случае непротивление злу насилием - трусость, гнилость и **********.
Грань между допустимым и недопустимым - уничтожение пленных или пытки оных. Сдавшийся ментопёс заслуживает гуманного обращения, справедливого суда и в некоторых случаях даже амнистии.
А как можно остановить насилие со стороны «космонавтов» - неужели дарить им цветы и блеять «милиция с народом»?
Практика, которая есть единственный критерий истины, показала, что это не только не работает, но наоборот, провоцирует еще большую агрессию с их стороны.
Для плечепогонных ублюдков действенный сдерживающий фактор один - страх за свою шкуру. Соответственно, вам, товарищи протестуны, предстоит сделать моральный выбор - сжечь заживо коктейлями Молотова пару черных человечков и тем самым спасти от этих маньяков десятки, а, возможно, и сотни гражданских, либо быть трусливыми овцами и позволить псам вас безнаказанно и даже с садистским удовольствием убивать.
В заголовке статьи "Диалог с ними не возможен" пишется СЛИТНО, дебил ты упоротый.
Нет противопоставления для краткого прилагательного.
И вообще - орфографические ошибки именно в заголовке статьи свидетельствуют о том, что пейссатель пробил дно по безграмотности!
Позор!