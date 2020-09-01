Лукашенко о протестующих: Чего хотят эти люди? А ничего. Диалог с ними не возможен

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что под влиянием отдельных массмедиа многое видится в несколько преувеличенном свете, например, некорректно подается численность участников массовых мероприятий.

Об этом сообщает его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

"Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на этих демонстрациях или митингах. Но вопрос не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего хотят? А ничего", - заметил Лукашенко.

Он добавил, что диалог с протестующими на улицах вести невозможно.

"Начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово "диалог", правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить, вы можете соглашаться или не соглашаться. Вопрос же не в этом. Никакого диалога они не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение - школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают", - сказал захвативший власть "президент".

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При этом он признал "недоработку государства в части воспитания молодежи".

"Мы свои косяки видим. Сейчас занимаемся анализом. И в правительстве, и в Администрации президента готовят выводы из последних событий, мы их сделаем", - пригрозил Лукашенко.