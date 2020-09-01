В Одессе напали на парня, который ходил в суд на заседания по моему делу: били по почкам, - Стерненко

В Одессе, куда перенесли судебные заседания по делу общественного активиста Сергея Стерненко, неизвестные напали на мужчину, который посещал слушания по этому процессу.

Об этом написал в Facebook сам Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, инцидент произошел сегодня в день возле рынка "Привоз".

"Двое неизвестных со словами "нравится на суды Стерненко ходить?" напали на парня. Били по почкам", – пишет Стерненко, прикладывая скрин сообщения соратника.

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По словам Стерненко, "Бандитская народная республика" в Одессе "процветает уже годами".



