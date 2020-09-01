В Одессе напали на парня, который ходил в суд на заседания по моему делу: били по почкам, - Стерненко
В Одессе, куда перенесли судебные заседания по делу общественного активиста Сергея Стерненко, неизвестные напали на мужчину, который посещал слушания по этому процессу.
Об этом написал в Facebook сам Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, инцидент произошел сегодня в день возле рынка "Привоз".
"Двое неизвестных со словами "нравится на суды Стерненко ходить?" напали на парня. Били по почкам", – пишет Стерненко, прикладывая скрин сообщения соратника.
По словам Стерненко, "Бандитская народная республика" в Одессе "процветает уже годами".
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+17 Gera Kruger #465580
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і чого вся вата така тупа...
скільки у вбивці порізів на тілі ?
є заключення судмедексперта ?
А, может, это вообще он напал. У него же был нож, а те двое - безоружные.
А этот кадр как раз из «активистов»
Как говорится - пусть он и сукин сын, но он наш сукин сын
Я могу сказать только то что в Холокосте виноваты также советские и союзнечиские военные, потому что знали что происходило в концлагерях, и ничего не сделали, не сбросили ни одной бомбы на железнодорожные пути когда бомбили германию, по которым нацисты везли людей в лагеря смерти.
Знать что происходит беззаконие и не вмешаться не помешать, это тоже беззаконие и преступление.
А по этом «активисту» - что же топите за него, если не в курсе?
Може ви знаєте про напад більше і знайомі з нападниками особисто?
але він морально готовий до холоднокровного вбивства.
Со времён Ющенко ходит фраза, дебильнее которой не придумать - це ж загальновiдомi речI!
Бо він напав на хлопця з дівчиною.
Вот Стерненко достал нож, ранил его, а когда тот стал убегать, Стерненко пробежал за ним 100 метров и догнав всадил нож прямо в сердце. Любому адекватному человеку понятно кто убийца. И в любой цивилизованой стране Стернеко сидел бы на лет 10-15, а в США во многих штатах ему бы светила смертная казнь.
Но так как он против РФ и типа патриот Украины, вы будете его считать невиновным.
Стерненко поранив його на місці, а той вже пораненим втікав. Та далеко не добіг.
Про зброю питайте в іншого нападника.
И кто убил - фарцовщик и нарко барыга под колпаком службистов
А почему версия не такая - двое выпивших друзей шли из кабачка, стерненко решил погарцевать перед подругой, слово за слово и драка?
И Главный вопрос, почему они шли на него покушаться с голыми руками?????
Я лишь выражаю мысль, что если человека пытаются убить, то потенциальная жертва имеет право убить нададающего на него агрессора.
так почитайте прежде чем нести чушь!
І якраз з ножами біля будинку Стерненка прогулювались.
чем скорей погоним зелю и его чмырей тем лучше!
пора принять закон о колаборантах,чтоб простые граждане-патриоты могли проводить суд Линча над сепарной мразью
Сейчас чистят только борцунов с этим безпределом.