Лерос: Арахамия по просьбе Зеленского дал указание собрать подписи об исключении меня из фракции

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в парламенте собирают подписи за его исключение из фракции.

Об этом Лерос сообщил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Арахамия дал указание по просьбе президента собрать подписи об исключении меня из фракции", - сообщил Лерос.

По его словам, подписи начала собирать из-за его выступления в Раде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Лично президент сказал предоставить список людей, которые не подписали документ о моем исключении", - добавил он.

Нардеп считает, что "Зеленский находится в теплой ванне, не привык к любой критике, поэтому любая критика для него болезненная".

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".