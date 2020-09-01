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Лерос: Арахамия по просьбе Зеленского дал указание собрать подписи об исключении меня из фракции

Лерос: Арахамия по просьбе Зеленского дал указание собрать подписи об исключении меня из фракции
Фото: Facebook

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в парламенте собирают подписи за его исключение из фракции.

Об этом Лерос сообщил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Арахамия дал указание по просьбе президента собрать подписи об исключении меня из фракции", - сообщил Лерос.

По его словам, подписи начала собирать из-за его выступления в Раде.

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"Лично президент сказал предоставить список людей, которые не подписали документ о моем исключении", - добавил он.

Нардеп считает, что "Зеленский находится в теплой ванне, не привык к любой критике, поэтому любая критика для него болезненная".

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) исключение из фракции (61) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+19
Зеленский , а ты оказывается , мелкое , мстительное животное
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01.09.2020 15:58
+18
"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції - Цензор.НЕТ 1164
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01.09.2020 16:02
+13
Это политика бро!
Арахамия по просьбе Зеленского дал указание собрать подписи об исключении меня из фракции, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9986
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01.09.2020 15:51
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Страница 2 из 2
А в нього пупок не розів'яжеться? Тим більш, що Зєля - звичайна прокладка для російських шпигунів єрмаків.
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01.09.2020 17:15 Ответить
а кого то чеше? Май та й має.
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01.09.2020 17:23 Ответить
Люди не протестують, бо не розуміють - що, де і як. Якщо "почнеться", то люди відразу прозріють. Сумно, що тоді може вже бути пізно прозрівати
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01.09.2020 17:30 Ответить
И что ж ты за прокладку голосовал, не стыдно?
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01.09.2020 17:24 Ответить
Не парся, я за шоколад не голосую в принципі і голосувати не буду. Для мене шо Слуги, шо Пєсики, шо рабіновичі однако, я за них не голосую. Я не такий гурман щоб розбиратися в смакових тонкощах лайна.
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01.09.2020 17:28 Ответить
Тебя, кляча, никто и не спрашивал
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01.09.2020 17:31 Ответить
Брешеш, як завжди. Однім посто вище питав.
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01.09.2020 17:32 Ответить
А тебе, продажне лайно, хтось питавсь?
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01.09.2020 17:37 Ответить
До речі, вище не вгомонилися від прольоту? Хто ж вам винний що, так хріново на виборах спрацювали? Я не винен що, ваша кампанія виявилася гіршою від кловунської.
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01.09.2020 17:32 Ответить
Наш презик дождется не теплой ванны, а кровавой.
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01.09.2020 17:18 Ответить
кров теж тепла.
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01.09.2020 17:24 Ответить
и правильно. поделом.
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01.09.2020 17:19 Ответить
Тепла ванна з гівном!
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01.09.2020 17:20 Ответить
Всё-таки, Зе - самый ничтожный президент Украины. Хуже Овоща.
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01.09.2020 17:21 Ответить
Бубочка обиделся и позвонил Баканову.
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01.09.2020 17:25 Ответить
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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01.09.2020 17:32 Ответить
Юлю в Качанівку !
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01.09.2020 17:39 Ответить
Юля вже Десять років не у владі, чи пану повилазило? Пана зараз в країні все влаштовує?
Я не кажу, що Юлю треба у владу. Я питаю у пана(якщо він не є продажне лайно з ботоферми російського шпигуна Порошенка) - хто має бути нашим лідером?
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01.09.2020 17:55 Ответить
вибирай, або на пенсію і нафіг з України, або в Качанівку досиджувати, а за той час нові строки добавлять
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01.09.2020 18:59 Ответить
Тебе особисто я б за грати не садовив - просто втопив би в свинячому лайні. Як і номерного йолопа https://censor.net/ru/user/309657
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01.09.2020 19:02 Ответить
сходи на якісь збоченські форуми, там шукай однодумців
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01.09.2020 19:08 Ответить
Не треба зараз так про Юлю.
Вона захворіла, у неї КОВІД, так що їй зараз треба бажати тільки швидкого одужання, як би хто до неї не ставився.
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01.09.2020 17:57 Ответить
поганого не можна, погоджуся, тому просто нічого, порожнє місце.
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01.09.2020 19:00 Ответить
Іване, тобі вже за 50, а розуміння, що в мафіозно-кримінальному кагалі вибори профанація - нема.
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01.09.2020 18:51 Ответить
Саме тому ЮВТ в такій державі ніколи не зможе стати президентом.
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01.09.2020 19:11 Ответить
Стане Юля презом. Але тільки тоді, коли Україна буде остаточно розграбована і зруйнована. Тоді юлєфоби стануть нормальними, тільки запізно
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01.09.2020 23:03 Ответить
"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції - Цензор.НЕТ 3552
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01.09.2020 19:19 Ответить
Якщо мікроба сидить в троні сцаря- ти бути їй БЕЗКОНКУРЕТНІЙ !ПРЕЗИДЕНТИ УСІ А ОТ МІКРОБА ПРЕЗИДЕНТ ОДИН!
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01.09.2020 18:49 Ответить
"Слуга народу" Лерос: Арахамія на прохання Зеленського дав вказівку зібрати підписи про виключення мене з фракції - Цензор.НЕТ 7787
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01.09.2020 18:55 Ответить
Лерос, то і пошли їх усіх нах
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01.09.2020 18:56 Ответить
Комсомольскі замашки в буби нікуди не ділись...
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01.09.2020 19:51 Ответить
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