Лерос: Арахамия по просьбе Зеленского дал указание собрать подписи об исключении меня из фракции
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что в парламенте собирают подписи за его исключение из фракции.
Об этом Лерос сообщил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Арахамия дал указание по просьбе президента собрать подписи об исключении меня из фракции", - сообщил Лерос.
По его словам, подписи начала собирать из-за его выступления в Раде.
"Лично президент сказал предоставить список людей, которые не подписали документ о моем исключении", - добавил он.
Нардеп считает, что "Зеленский находится в теплой ванне, не привык к любой критике, поэтому любая критика для него болезненная".
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
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Я не кажу, що Юлю треба у владу. Я питаю у пана(якщо він не є продажне лайно з ботоферми російського шпигуна Порошенка) - хто має бути нашим лідером?
Вона захворіла, у неї КОВІД, так що їй зараз треба бажати тільки швидкого одужання, як би хто до неї не ставився.