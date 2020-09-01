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Глава ОАСК Вовк: У НАБУ есть больная фантазия. Им всем надо лечиться

Глава ОАСК Вовк: У НАБУ есть больная фантазия. Им всем надо лечиться

Подозреваемый в захвате власти глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявляет, что решение Высшего совета правосудия вернуть ходатайство о его отстранении от осуществления правосудия генпрокурору подтверждает, что он ни в чем не виновен.

Об этом он заявил журналистам после решения ВСП во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все, что они (НАБУ. - Ред.) провоцируют, делают в отношении меня и судей Окружного суда, это фейк. Фейк сегодня рассыпался - я не являюсь подозреваемым", - сказал Вовк.

Отвечая на вопрос о том, его ли голос на пленках, Вовк сказал: "Это фейк. Я никогда не подтверждал того, что говорили НАБУ. У них есть фантазия, больная фантазия, им надо всем лечиться".

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также на Цензор.НЕТ: Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

НАБУ (4219) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+11
З цією судійською мафією доведеться щось робити. Таке глумство над мораллю та законами продовжуватись не може.
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01.09.2020 16:24
+10
Кому вы верите..... Мне честному судье или своим ушам?
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01.09.2020 16:12
+10
Возвращаемся в 2013 - такие же подонки в судебной системе, воры и российская агентура во власти. Страной правит клуб олигархов.
Только теперь надо не делать ошибок Майдана - врагов надо добивать окончательно.
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01.09.2020 16:28
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Павло молодец поклав на всех.
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01.09.2020 16:12 Ответить
Наглая, довольная рожа
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01.09.2020 16:36 Ответить
Кому вы верите..... Мне честному судье или своим ушам?
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01.09.2020 16:12 Ответить
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01.09.2020 16:31 Ответить
Договорился и поделился, волчара. Слава ЗЕ!
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01.09.2020 16:16 Ответить
Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися - Цензор.НЕТ 3666
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01.09.2020 16:22 Ответить
З цією судійською мафією доведеться щось робити. Таке глумство над мораллю та законами продовжуватись не може.
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01.09.2020 16:24 Ответить
Возвращаемся в 2013 - такие же подонки в судебной системе, воры и российская агентура во власти. Страной правит клуб олигархов.
Только теперь надо не делать ошибок Майдана - врагов надо добивать окончательно.
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01.09.2020 16:28 Ответить
Никуда мы не возвращаемся-эти судьи сидят в своих креслах с прошлого тысячелетия и выполняют команды любой действующей влады
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01.09.2020 16:39 Ответить
А Вовк после 2013го что - куда-то отходил? Нет, он беспрерырвно извевается над правосудием уже много лет, так что никуда мы не возвращаемся - мы оттуда и не выбирались.
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01.09.2020 18:34 Ответить
Вот кого надо ловить Нацкорпусу, а не какую-то кивинскую шушеру.
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01.09.2020 16:35 Ответить
из-за этого шмурдюка решили уволить сытника ??????????
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01.09.2020 16:55 Ответить
Да. Судейская мафия уничтожает тех, кто с ней пытается бороться.
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01.09.2020 19:53 Ответить
Едине що підтвердив суд це, те що, ніякі реформи якість суду не покращать. Тільки тотальна заміна судової системи, разом з прокурорами.
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01.09.2020 16:57 Ответить
А Вовку, как представителю организованной преступности,связанной, а точнее завязанной на России, давным давно пора лечиться в местах не столь отдаленных, т.е. в тюрьме, как закоренелому отморозку и злочинцу.
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01.09.2020 16:57 Ответить
душевнобольные тоже так считают. все вокруг больные, он здоров.
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01.09.2020 17:20 Ответить
Теперь, когда блазень с венедиктой нейтрализовали набу, агент беса путлера, вовк осмелел и обнаглел.
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01.09.2020 17:37 Ответить
Знущається просто,гнида.Знає,що нічого йому не буде...
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01.09.2020 17:44 Ответить
Оборзевший дегенерат этот Вовк.
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01.09.2020 18:32 Ответить
Вовк неизлечим.
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01.09.2020 21:13 Ответить
Зелик очень скоро допрыгается до бунта. Когда таких наглых упырей будут в бачках сжигать или топить. А клоуна с шоблой просто повыкидывают из окон.
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02.09.2020 12:46 Ответить
 
 