Глава ОАСК Вовк: У НАБУ есть больная фантазия. Им всем надо лечиться

Подозреваемый в захвате власти глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявляет, что решение Высшего совета правосудия вернуть ходатайство о его отстранении от осуществления правосудия генпрокурору подтверждает, что он ни в чем не виновен.

Об этом он заявил журналистам после решения ВСП во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все, что они (НАБУ. - Ред.) провоцируют, делают в отношении меня и судей Окружного суда, это фейк. Фейк сегодня рассыпался - я не являюсь подозреваемым", - сказал Вовк.

Отвечая на вопрос о том, его ли голос на пленках, Вовк сказал: "Это фейк. Я никогда не подтверждал того, что говорили НАБУ. У них есть фантазия, больная фантазия, им надо всем лечиться".

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

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Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".