Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ

Верховная Рада приняла постановление "О повестке дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Решение поддержали 243 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Данным Постановлением Верховная Рада Украины утверждает повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которая содержит вопросы, подготовленные к рассмотрению на пленарных заседаниях.

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Постановлением ВР утвержден перечень из 212 законопроектов, которые считались отклоненными и снятыми с рассмотрения, как не рекомендованные комитетами Верховной Рады Украины для их включения в повестку дня четвертой сессии.

Еще девять законопроектов сняты с рассмотрения, поскольку отозваны по поданным заявлениям от инициаторов внесения - субъектов права законодательной инициативы.

Рада утвердила перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручено подготовить и доработать для рассмотрения на сессии. Среди законопроектов:

проект о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии) (№1013),

о внесении изменений в статью 93 Конституции (о законодательной инициативе народа) (№1015),

о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" по поводу оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (№2656),

о народовластии через всеукраинский референдум (№3612),

о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).

В перечень включен проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).

Парламентарии также вернутся к переименованию областей. В повестке дня сессии законопроекты:

о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Кировоградской области) (№0967),

о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 0968).

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Также в документе значится и блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, нардепы рассмотрят проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120), проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).