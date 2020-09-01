Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ
Верховная Рада приняла постановление "О повестке дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".
Решение поддержали 243 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Данным Постановлением Верховная Рада Украины утверждает повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которая содержит вопросы, подготовленные к рассмотрению на пленарных заседаниях.
Постановлением ВР утвержден перечень из 212 законопроектов, которые считались отклоненными и снятыми с рассмотрения, как не рекомендованные комитетами Верховной Рады Украины для их включения в повестку дня четвертой сессии.
Еще девять законопроектов сняты с рассмотрения, поскольку отозваны по поданным заявлениям от инициаторов внесения - субъектов права законодательной инициативы.
Рада утвердила перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручено подготовить и доработать для рассмотрения на сессии. Среди законопроектов:
- проект о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии) (№1013),
- о внесении изменений в статью 93 Конституции (о законодательной инициативе народа) (№1015),
- о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" по поводу оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (№2656),
- о народовластии через всеукраинский референдум (№3612),
- о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).
В перечень включен проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).
Парламентарии также вернутся к переименованию областей. В повестке дня сессии законопроекты:
- о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Кировоградской области) (№0967),
- о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 0968).
Также в документе значится и блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, нардепы рассмотрят проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120), проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).
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НО нашим дурням с мудрого нарида представителей своих не нужно - "убрать всех дормоедов! " кричат дурни..
Пистаболы!
Надо уменьшить.
А лучше оставить одного разумкова - дешево и сердито.
в 2014-ом именно ВР вывезла ситуацию с краха..
Мы сильно недооцениваем закадровый смех, а зря. Надо закрепить этот стилистический прием на официальном уровне, чтоб все новости преподносились с закадровым смехом. Представьте:
- Зеленский назвал "слуг народа" микробами и бактериями - и закадровый смех такой.
- Возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина - закадровый смех, переходящий в истерику
- Кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов идет в мэры Одессы - закадровый гомерический хохот.
- Зеленский обещает школам и детсадам новые бассейны - общее закадровое веселье, слышен звон бокалов.
Было бы хорошо, а то реально уже не знаешь, как реагировать на все это и где здесь смеяться.
https://www.facebook.com/alexandr.topilov/posts/3618208564878260 Александр Топилов
не то что хотелось бы, но лучше...
Понятное дело что в ватной Одессе условный Ярош не пройдет...
Только хотелось бы уточнить: когда у Вас (не дай бог!) зуб болеть начинает, Вы ж к лучшему плиточнику идете? Или все-таки к лучшему сварщику?
https://ibigdan.livejournal.com/25524704.html Турков особенно жалко
На этой карте - количество метал-групп на один миллион жителей (подробнее https://scandinews.fi/culture/2103-finlyandiya-mirovoj-lider-po-kolichestvu-metallicheskix-rok-grupp-na-million-zhitelej тут )
Если посмотреть, как живут финны, вспомнить недавний корпоратив Зеленского к Дню Незалежности и оценить, какой музыкой наполнен наш эфир, то слова Барака Обамы, сказанные в 2016 году совсем не выглядят смешными: "Я хочу отметить, что в Финляндии, возможно, самое большое количество хэви-металлических групп на душу населения, она также демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества управления страной. Уж не знаю, есть ли здесь какая-то связь".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3394591107301812&set=a.120739114687044&type=3 Сергей Стеценко
Час- піджимає, фуйло- лютує, бубАчка- боїться.
Відповідальність, за капітуляцію, потрібно перекласти на "мудрий" наріт.
Економіка, "ковід", то нікому не цікава фігня.
её надо просто доверить народу...