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Новости Изменения Конституции
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Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ

Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ

Верховная Рада приняла постановление "О повестке дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Решение поддержали 243 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Данным Постановлением Верховная Рада Украины утверждает повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которая содержит вопросы, подготовленные к рассмотрению на пленарных заседаниях.

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Постановлением ВР утвержден перечень из 212 законопроектов, которые считались отклоненными и снятыми с рассмотрения, как не рекомендованные комитетами Верховной Рады Украины для их включения в повестку дня четвертой сессии.

Еще девять законопроектов сняты с рассмотрения, поскольку отозваны по поданным заявлениям от инициаторов внесения - субъектов права законодательной инициативы.

Рада утвердила перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручено подготовить и доработать для рассмотрения на сессии. Среди законопроектов:

  • проект о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии) (№1013),
  • о внесении изменений в статью 93 Конституции (о законодательной инициативе народа) (№1015),
  • о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" по поводу оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (№2656),
  • о народовластии через всеукраинский референдум (№3612),
  • о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).

В перечень включен проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).

Парламентарии также вернутся к переименованию областей. В повестке дня сессии законопроекты:

  • о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Кировоградской области) (№0967),
  • о внесении изменений в статью 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 0968).

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Также в документе значится и блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, нардепы рассмотрят проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120), проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).

Автор: 

ВР (29230) Конституция (2236) переименования (739) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+11
Зебилам однозначно зайдёт.
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01.09.2020 16:15
+6
напряжно Игорь Валеричу покупать 200+ депутатов.
Надо уменьшить.
А лучше оставить одного разумкова - дешево и сердито.
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01.09.2020 16:22
+6
***** зачекалось.
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01.09.2020 16:23
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Будемо референдумити?
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01.09.2020 16:11 Ответить
***** зачекалось.
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01.09.2020 16:23 Ответить
зеленые сволочи --СКОРО ОСЕНЬ !!!!! ГОТОВЬТЕСЬ !!!!
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01.09.2020 17:10 Ответить
Неплохо для начала.
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01.09.2020 16:13 Ответить
Зебилам однозначно зайдёт.
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01.09.2020 16:15 Ответить
в Сейме Польши 460 депутатов + Сенат 100 чел...
НО нашим дурням с мудрого нарида представителей своих не нужно - "убрать всех дормоедов! " кричат дурни..
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01.09.2020 16:23 Ответить
Предлагаю кандидатов в сенат: Ринат Ахметов - $2,8 млрд. https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук - $1,4 млрд;https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петр Порошенко - $1,4 млрд. https://file.liga.net/persons/gerega-aleksandr Александр Герега , https://file.liga.net/persons/galina-gerega Галина Герега - $1,3 млрд;https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк - $1,1 млрд;https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго - $1,1 млрд;https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский - $1 млрд;https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский - $810 млн; https://file.liga.net/persons/volkovetskiy-yaroslav Александр Ярославский - $725 млн.и ещё 89, чего они прячутся за спины бедных депутатов, пусть работают.
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01.09.2020 17:29 Ответить
И для кончала сойдёт.
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01.09.2020 16:20 Ответить
Уменьшить на одного Лероса?
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01.09.2020 16:18 Ответить
Со времён Кучмы депутатов хотят сократить!

Пистаболы!
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01.09.2020 16:22 Ответить
напряжно Игорь Валеричу покупать 200+ депутатов.
Надо уменьшить.
А лучше оставить одного разумкова - дешево и сердито.
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01.09.2020 16:22 Ответить
и путину так будет дешевле и проще...
в 2014-ом именно ВР вывезла ситуацию с краха..
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01.09.2020 16:27 Ответить
да-да, дорого куклаводам обходятся холуи в Раде, надо сократить расходы, а референдум для овец, это тоже, что и капитуляция.
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01.09.2020 16:27 Ответить
круть теперь один регион/олигарх сможет диктовать повестку дня всей стране даже не имея карманного презика и чмонобольшинство.
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01.09.2020 16:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25524478.html Закадровый смех

Мы сильно недооцениваем закадровый смех, а зря. Надо закрепить этот стилистический прием на официальном уровне, чтоб все новости преподносились с закадровым смехом. Представьте:
- Зеленский назвал "слуг народа" микробами и бактериями - и закадровый смех такой.
- Возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина - закадровый смех, переходящий в истерику
- Кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов идет в мэры Одессы - закадровый гомерический хохот.
- Зеленский обещает школам и детсадам новые бассейны - общее закадровое веселье, слышен звон бокалов.
Было бы хорошо, а то реально уже не знаешь, как реагировать на все это и где здесь смеяться.
Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ - Цензор.НЕТ 2262

https://www.facebook.com/alexandr.topilov/posts/3618208564878260 Александр Топилов
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01.09.2020 16:29 Ответить
Филимонов как по мне лучше Труханова...
не то что хотелось бы, но лучше...
Понятное дело что в ватной Одессе условный Ярош не пройдет...

Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ - Цензор.НЕТ 8022
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01.09.2020 16:33 Ответить
Безусловно!
Только хотелось бы уточнить: когда у Вас (не дай бог!) зуб болеть начинает, Вы ж к лучшему плиточнику идете? Или все-таки к лучшему сварщику?
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01.09.2020 16:54 Ответить
Про управление страной:
https://ibigdan.livejournal.com/25524704.html Турков особенно жалко
Рада утвердила повестку дня новой сессии: рассмотрят уменьшение числа нардепов, закон о референдуме и основания для увольнения директора НАБУ - Цензор.НЕТ 7504

На этой карте - количество метал-групп на один миллион жителей (подробнее https://scandinews.fi/culture/2103-finlyandiya-mirovoj-lider-po-kolichestvu-metallicheskix-rok-grupp-na-million-zhitelej тут )

Если посмотреть, как живут финны, вспомнить недавний корпоратив Зеленского к Дню Незалежности и оценить, какой музыкой наполнен наш эфир, то слова Барака Обамы, сказанные в 2016 году совсем не выглядят смешными: "Я хочу отметить, что в Финляндии, возможно, самое большое количество хэви-металлических групп на душу населения, она также демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества управления страной. Уж не знаю, есть ли здесь какая-то связь".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3394591107301812&set=a.120739114687044&type=3 Сергей Стеценко
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01.09.2020 16:31 Ответить
Торопятся подонки Украину продать Путину, тот подгоняет, понимает что балаган скоро закончится.
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01.09.2020 16:43 Ответить
+100500!!!
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01.09.2020 16:50 Ответить
Обращает на себя внимание : Закон о референдуме, блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе: проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120) авторства всего жопоблока, проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093) авторства новинского, шпенова, а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099) авторства все тех же новинского, шпенова и проч. рыговской швали . Не находите ли странным рассмотрение законодательных инициатив только жоповцев и отсутствие альтернативных от Зеленых
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01.09.2020 16:52 Ответить
Головне, референдум.
Час- піджимає, фуйло- лютує, бубАчка- боїться.
Відповідальність, за капітуляцію, потрібно перекласти на "мудрий" наріт.

Економіка, "ковід", то нікому не цікава фігня.
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01.09.2020 16:54 Ответить
Как просто отнять у народа свободу;
её надо просто доверить народу...
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01.09.2020 17:15 Ответить
Меньше депутатов - меньше бабла будут тратить Ахметка, Беня, Пинчук... А реферердумы проводят только в странах с авторитарным режимом.
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01.09.2020 16:54 Ответить
Да! Особенно часто их в Швейцарии любит проводить тамошний диктатор.
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01.09.2020 17:01 Ответить
Не порівнюєте те, що не можна порівнювати - свідомість народу України і Швейцарії.
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01.09.2020 18:07 Ответить
водичка, причём такая вонючая - наверное с крыма..
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01.09.2020 16:58 Ответить
"Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636)- це, про вибори сєпарів у ВРУ?
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01.09.2020 17:18 Ответить
 
 