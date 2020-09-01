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Новости Коронавирус и карантин
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Во время местных выборов нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы в школах, где располагаются участки, - Степанов

Во время местных выборов нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы в школах, где располагаются участки, - Степанов

Во время местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий, которые часто располагаются в помещениях школ, для школьников могут сделать короткие каникулы.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время общения с журналистами сказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя вопрос проведения местных выборов во время пандемии COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, нам еще несколько дней нужно, чтобы мы с ЦИК это (рекомендации по проведению местных выборов. - Ред.) отработали до мелочей. Если говорить о школах (большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений. - Ред.), то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", - отметил Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения совместно с Центральной избирательной комиссией разрабатывает алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в Раду не вносили никаких инициатив по изменению постановления о местных выборах, - Разумков

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) местные выборы (2752) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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фсё для фронта, фсё для победы слуг над народом.
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01.09.2020 16:40 Ответить
А может на свежем воздухе пусть заседают и считают??
Не ты ли уроки на улице призывал проводить??
А чем эти избирательные комиссии лучше...?? Палатку поставили и вперед...не облезут...
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01.09.2020 16:43 Ответить
ну все как в сериале
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01.09.2020 16:43 Ответить
...степашка, если ты не в курсе - выборы обычно проходят в выходные дни, когда занятий нет
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01.09.2020 16:43 Ответить
не пали контору. человек реально придумывает разные схемы что бы бабло отмыть, а тут ты!
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01.09.2020 16:46 Ответить
...так вроде школами заведует это зеленое врио, не помню, ка его обзывают - а тут степашка у него хлеб отбивает
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01.09.2020 16:49 Ответить
Расположение выборных участков неприемлемо в школьных и других детских учреждениях во время карантина. Это должны понимать все. Во время карантина заходить родителям и посторонним в учебные и дошкольные заведения строго запрещено. А в период избирательной кампании пройдет тысячи взрослых, в том числе переносчиков болезни, людей. Почему сегодня непосредственное посещение с вхождением в здания госструктур и местного самоуправления не рекомендовано, и это строго соблюдается, а в здания детских учреждений во время избирательной кампании позволительно?
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01.09.2020 19:36 Ответить
 
 