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Новости Коронавирус и карантин
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Украина довольно быстро преодолела черту в 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, - Степанов

Украина довольно быстро преодолела черту в 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, - Степанов

Украина довольно быстро пересекла предел в 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки, констатирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Последние две недели наблюдается увеличение количества больных COVID-19. Мы довольно быстро пересекли черту в полторы тысячи новых больных в сутки. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, поэтому я не устаю каждый день отмечать мобилизацию всех ресурсов в борьбе с COVID-19", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что в некоторых областях больницы первой волны заполнены на 50%.

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"По прогнозам, вторая волна коронавируса ожидается в октябре-ноябре, она наложится на сезонные заболевания, на грипп. Конечно, мы готовимся к разным сценариям", - сказал он.

Степанов напомнил, что на прошлой неделе в один из дней было зафиксировано 2481 случай заболевания COVID-19.

Министр уточнил, что в настоящее время в Украине в больницах второй волны есть около 10 тыс. коек с централизованной подачей кислорода, в больницах, определенных для пациентов с COVID-19, в наличии 3759 аппаратов ИВЛ, "выросла обеспеченность мониторами пациентов, передвижными аппаратами и газоанализаторами крови".

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"Мы сейчас лучше готовы к эпидемии, чем весной. Но это не значит, что надо относиться к ситуации легкомысленно. МОЗ сделал карантин максимально удобными для граждан", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Здається мені, що маються на увазі хвилі істерії з приводу коронавіруса. Перша пройшла навесні, зараз почнеться друга
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01.09.2020 16:54
+2
Стєпанов щодня виказує своє співчуття та хвилювання.
І все.
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01.09.2020 16:47
+2
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
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01.09.2020 16:51
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степашка, сходи в Одессе не любой пляж и еще больше забеспокоишься)
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01.09.2020 16:46 Ответить
Стєпанов щодня виказує своє співчуття та хвилювання.
І все.
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01.09.2020 16:47 Ответить
А що Ви бажаєте від нього отримати. "Конституційний суд України попередив, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить закону України, оскільки таке рішення мала ухвалювати виключно Верховна Рада." https://hromadske.ua/ru/posts/konstitucionnyj-sud-predupredil-chto-pravitelstvo-vvelo-karantin-nezakonno-no-poka-on-prodolzhit-dejstvovat https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-poperediv-sho-uryad-zaprovadiv-karantin-nezakonno-ale-narazi-vin-prodovzhit-diyati https://hromadske.ua/

До Верховної Ради внесуть проект закону про карантин, пройдуть три читання. Приймуть закон, і вимагайте від його виконання десь у 2021 році.
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01.09.2020 17:20 Ответить
А як це робиться в нормальних країнах? Обмеження конституційних прав держава компенсує грошима, зниженням податків та іншими профільними програмами. У нас навіть, вашу ковіньку, не можуть надати дітям безкоштовні маски!!! Фонд боротьби з вірусом вкатали в асфальт, відповідальність за стан епідемії спустили на місцеві рівні - сидять блді степанови білі і пухнасті і щось вякають за міністерські зарплати (доречі за наш рахунок). Обрали кловунів, тож биймось об задвірок лобами тепер.
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01.09.2020 17:36 Ответить
Да нет денег !!! Они на себя любимых и своих судей все потратили
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01.09.2020 17:57 Ответить
У нормальних країнах приймають Постановою Уряду або Указом Президента.

"Кожна гривня, вкладена в дороги, шість гривень приносить протягом чотирьох років у бюджет. Це інвестиція в самих себе." пояснив голова парламентської фракції від "Слуги народу" https://news.finance.ua/ua/news/-/477436/v-sluzi-narodu-poyasnyly-chomu-za-groshi-z-koronavirusogo-fondu-buduyut-dorogy Давид Арахамія .

І не задавайте на форумі питань, це непристойно. Зрозуміло .
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01.09.2020 18:03 Ответить
Дожить бы...
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01.09.2020 17:56 Ответить
Є якісь проблеми: діабет, гіпертонія, виразка шлунка. Якщо ні, то доживете, від ковіда ще ніхто не вмирав.
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01.09.2020 18:08 Ответить
Все розумію про збіг сезонних і не сезонних вірусів, але не розумію що таке перша хвиля, це перехворіли чи як.
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01.09.2020 16:48 Ответить
Здається мені, що маються на увазі хвилі істерії з приводу коронавіруса. Перша пройшла навесні, зараз почнеться друга
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01.09.2020 16:54 Ответить
Це звучить як погроза!
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01.09.2020 16:49 Ответить
Так, все побежали, куда глаза глядят!
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01.09.2020 16:49 Ответить
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
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01.09.2020 16:51 Ответить
...73% населения Украины могут не носить маски, они им не нужны
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01.09.2020 16:51 Ответить
Деяким і шапка не потрібна, все одно голови немає .
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01.09.2020 18:51 Ответить
как сказал классик: " и я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по преодолению черты 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки. возьмите статистику. даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. потому что вовремя сделали всех вместе"
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01.09.2020 17:06 Ответить
Вызывает обеспокоенность? А у меня вызывают обеспокоенность ублюдки у власти,которые разрешили людям с карантинных областей ездить по морям отдыхать, и развозить заразу. А теперь удивляемся откуда так быстро?
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01.09.2020 17:15 Ответить
Степанов, а тебе мастера спорта по борьбе с коронавирусом уже дали или его дают за 3000 инф. в сутки?
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01.09.2020 17:21 Ответить
А ви ще парочку ешелонів з масками і захисними костюмами, за кордон торганіть.
Може тоді попустить?
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01.09.2020 17:24 Ответить
Наконец -то и мы что-то взяли от Запада. Теперь по любому поводу выражаем
глубокую обеспокоенность вместо реальных действий.
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01.09.2020 17:24 Ответить
Что толку от "стурбованности". Лучше бы больницы подготовили к приему больных, а не "турбувались". Деньги из фонда ковид уже все растратили? Нечем лечить, нет средств на оплату медиков. Да наберитесь вы смелости и скажите людям правду, наконец. Скоько можно запугивать и лгать...
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01.09.2020 17:54 Ответить
И это при тестировании порядка 15000 человек в сутки для ВСЕЙ Украины.
Коронавирусный фонд растянули как то зерно из Госрезерва - ни следа, ни памяти, а ведь эпидемия только набирает обороты!
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01.09.2020 18:51 Ответить
 
 