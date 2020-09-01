Украина довольно быстро преодолела черту в 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, - Степанов

Украина довольно быстро пересекла предел в 1,5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки, констатирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Последние две недели наблюдается увеличение количества больных COVID-19. Мы довольно быстро пересекли черту в полторы тысячи новых больных в сутки. Эта тенденция вызывает обеспокоенность, поэтому я не устаю каждый день отмечать мобилизацию всех ресурсов в борьбе с COVID-19", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что в некоторых областях больницы первой волны заполнены на 50%.

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"По прогнозам, вторая волна коронавируса ожидается в октябре-ноябре, она наложится на сезонные заболевания, на грипп. Конечно, мы готовимся к разным сценариям", - сказал он.

Степанов напомнил, что на прошлой неделе в один из дней было зафиксировано 2481 случай заболевания COVID-19.

Министр уточнил, что в настоящее время в Украине в больницах второй волны есть около 10 тыс. коек с централизованной подачей кислорода, в больницах, определенных для пациентов с COVID-19, в наличии 3759 аппаратов ИВЛ, "выросла обеспеченность мониторами пациентов, передвижными аппаратами и газоанализаторами крови".

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"Мы сейчас лучше готовы к эпидемии, чем весной. Но это не значит, что надо относиться к ситуации легкомысленно. МОЗ сделал карантин максимально удобными для граждан", - сказал он.