Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы

Беловодский райсуд Луганской области приговорил к двум годам лишения свободы мужчину, который разрушил знак "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская". Это его девятое уголовное дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области, следствие установило, что в июле этого года нетрезвый 52-летний житель Станично-Луганского района, находясь у линии соприкосновения, громко нецензурно ругался, вел себя агрессивно и отрывал буквы с металлической конструкции знака "Украина". На замечание окружающих он не реагировал, пока не приехала полиция.

В решении Беловодского райсуда Луганской области указывается, что ущерб от этих действий оценили в 3150 гривен, которые суд обязал осужденного компенсировать. Действия мужчины квалифицировали как хулиганство.

Обвиняемый вину признал. Мужчина рассказал, что в тот день хотел пересечь линию соприкосновения и попасть в Луганск, но его не пропустили без паспорта и пропуска. Именно поэтому, по словам мужчины, он разозлился и начал ломать знак.

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Суд учел, что мужчина признал вину, но одновременно и учел, что тот был пьян, а также то, что это уже его девятое привлечение к уголовной ответственности (ранее его судили за разбой, похищение авто и т.д.), поэтому приговорил к реальному сроку. Суд решил, что "исправление возможно только в условиях изоляции от общества".

Напомним, поздно вечером 6 июля в Станице Луганской 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Полиция выяснила личность вандала и задержала его. Свои действия он объяснил полицейским состоянием алкогольного опьянения.