Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы
Беловодский райсуд Луганской области приговорил к двум годам лишения свободы мужчину, который разрушил знак "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская". Это его девятое уголовное дело.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области, следствие установило, что в июле этого года нетрезвый 52-летний житель Станично-Луганского района, находясь у линии соприкосновения, громко нецензурно ругался, вел себя агрессивно и отрывал буквы с металлической конструкции знака "Украина". На замечание окружающих он не реагировал, пока не приехала полиция.
В решении Беловодского райсуда Луганской области указывается, что ущерб от этих действий оценили в 3150 гривен, которые суд обязал осужденного компенсировать. Действия мужчины квалифицировали как хулиганство.
Обвиняемый вину признал. Мужчина рассказал, что в тот день хотел пересечь линию соприкосновения и попасть в Луганск, но его не пропустили без паспорта и пропуска. Именно поэтому, по словам мужчины, он разозлился и начал ломать знак.
Суд учел, что мужчина признал вину, но одновременно и учел, что тот был пьян, а также то, что это уже его девятое привлечение к уголовной ответственности (ранее его судили за разбой, похищение авто и т.д.), поэтому приговорил к реальному сроку. Суд решил, что "исправление возможно только в условиях изоляции от общества".
Напомним, поздно вечером 6 июля в Станице Луганской 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Полиция выяснила личность вандала и задержала его. Свои действия он объяснил полицейским состоянием алкогольного опьянения.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Я більше десяти років тільки читав, але не писав, щоб пристосуватись до розмовної української мови, поки що на 100% не вдалось, але я думаю що нормально.
На добнаніч.
Взорвал бы гранату - был бы условный срок ( как у нас заведено).
Після декількох розглядів у суді, після численних акцій, після мітингів і публікацій, цей маленький рядок "Перейменувати проспект маршала Жукова у проспект Григоренка" - відбито, позиції укріплені, прапор вивішено.
Ця варта була складна - і якби не об'єднання сил тих, хто цим займався, навряд чи ми б взяли цю висоту.
Ми хочемо згадати і судові позиви від нас, "Свободи", "Солідарності", Булаха і Білецького, бронебойні і влучні.
Ми хочемо згадати повітряну підтримку від Інституту Національної Пам'яті.
Ми хочемо згадати снайперські постріли промов Черняка і Немічева на сесії міської ради.
Все це - складові славетної перемоги над привидом радянської епохи.
І ми з гордістю можемо сказати - ми там були. Важко визначити, яку саме частку перемоги ми забезпечили, та й чи треба?
Але безстрашний десант перформансерів і художників вносив розлад в ряди супротивника, і медіа-кулемети журналістів торохтіли фотографіями з акцій.
І от, після довгих місяців, наша варта закінчена.
Відправлені в архів наліпки "Лав Із", кітель з окулярами, плакати "Це пам'ятник свині", і багато інших знарядь психологічного бою.
Видалені з серверів скрипти аналізу, документи зі статистикою, почищені з флешок презентації з аналітикою - знаряддя бою інформаційного.
Наша варта закінчена, і нарешті, ми можемо це сказати без будь-яких "поки що..."
Вітаю з перемогою!
https://www.facebook.com/sokyra.party.kharkiv/photos/a.299892263950588/687580041848473/ Демократична Сокира. Харків.
Ота м'якотілість Україну і загубить!!!