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Новости Правосудие
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Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы

Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью

Беловодский райсуд Луганской области приговорил к двум годам лишения свободы мужчину, который разрушил знак "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская". Это его девятое уголовное дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области, следствие установило, что в июле этого года нетрезвый 52-летний житель Станично-Луганского района, находясь у линии соприкосновения, громко нецензурно ругался, вел себя агрессивно и отрывал буквы с металлической конструкции знака "Украина". На замечание окружающих он не реагировал, пока не приехала полиция.

В решении Беловодского райсуда Луганской области указывается, что ущерб от этих действий оценили в 3150 гривен, которые суд обязал осужденного компенсировать. Действия мужчины квалифицировали как хулиганство.

Обвиняемый вину признал. Мужчина рассказал, что в тот день хотел пересечь линию соприкосновения и попасть в Луганск, но его не пропустили без паспорта и пропуска. Именно поэтому, по словам мужчины, он разозлился и начал ломать знак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украина! Да я вас, сука!..", - пьяный житель Станицы Луганской разрушил знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска в Станице Луганской. ВИДЕО

Суд учел, что мужчина признал вину, но одновременно и учел, что тот был пьян, а также то, что это уже его девятое привлечение к уголовной ответственности (ранее его судили за разбой, похищение авто и т.д.), поэтому приговорил к реальному сроку. Суд решил, что "исправление возможно только в условиях изоляции от общества".

Напомним, поздно вечером 6 июля в Станице Луганской 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Полиция выяснила личность вандала и задержала его. Свои действия он объяснил полицейским состоянием алкогольного опьянения.

Автор: 

прокуратура (5007) суд (25083) хулиганство (352) юстиция (758) Станица Луганская (189) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+23
Прогресс, что не условно!
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01.09.2020 17:19
+21
Просто русский. 8 судимостей, пьяное, тупое....типичный представитель "русского мыра".
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01.09.2020 17:32
+9
Штепо хохотает.
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01.09.2020 17:21
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Прогресс, что не условно!
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01.09.2020 17:19 Ответить
С восемью судимостями условно не будет даже если б хотели.
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01.09.2020 18:43 Ответить
Сепар какой то, не?
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01.09.2020 17:20 Ответить
Просто русский. 8 судимостей, пьяное, тупое....типичный представитель "русского мыра".
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01.09.2020 17:32 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.09.2020 19:51 Ответить
Штепо хохотает.
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01.09.2020 17:21 Ответить
Хорошо погулял. Показал этим укропам шо почём
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01.09.2020 17:21 Ответить
А чому його не відпустити в ОРДЛО?
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01.09.2020 17:22 Ответить
а кто будет портить среднюю температуру по палате?
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01.09.2020 17:45 Ответить
сначала пусть знак починит за свои, а потом уже с "чистой совестью" отбывать...
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01.09.2020 17:23 Ответить
после двух лет: в ящике на колыму нах.
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01.09.2020 17:23 Ответить
В бубен хоть настучали?
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01.09.2020 17:27 Ответить
А те кто разрушает Украину гуляют на свободе!
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01.09.2020 17:27 Ответить
Ачуметь! Девятое привлечение к уголовной ответственности! Он преступник рецедивист.
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01.09.2020 17:28 Ответить
В тех краях так принято..., ничего особенного
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01.09.2020 20:08 Ответить
Зачем судить? Русский человек ведь.Накормили бы человека паспортом Украины и инцидент исчерпан. Ну и сам лайнюк сюда больше не приехал бы
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01.09.2020 17:28 Ответить
Судити треба навіть за використання собачої мови окупанта, на території України, на шостому році війни.І міняти таких козломордих на наших полонених.
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01.09.2020 17:33 Ответить
Тебя надо судить за разжигание ненависти
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01.09.2020 17:42 Ответить
А при чому тут ненависть? Український хліб з українським маслом в горлянці не застряває, а українську мову вивчити не можуть. Я ні разу не чув щоб французи в Парижі розмовляли на німецькій мові.
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01.09.2020 19:01 Ответить
«Ні разу не чув» чи може жодного разу? На німецькій мові чи може німецькою мовою? Застряває ? Я так розумію, Ви вже українську вивчили?
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01.09.2020 20:16 Ответить
Коли ти будеш французькою так розмовляти як я українською, тоді будеш робити зауваження.
Я більше десяти років тільки читав, але не писав, щоб пристосуватись до розмовної української мови, поки що на 100% не вдалось, але я думаю що нормально.
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01.09.2020 20:32 Ответить
Дуже радий, що Ви вже 10 років, як вмієте читати. Французьку мова вивчати я вже не буду, англійської, німецькою, української та російської мені достатньо для спілкування у будь яких куточках Світу. Доречі на «ти» я з Вами не переходив. Дуже шкода, що батьки на навчили Вас поважно спілкуватися з незнайомими людьми. Прапорець перед моїм ім'ям- це не VPN.
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01.09.2020 21:08 Ответить
В інтернеті всі рівні і всі на ти, так прийнято від самого початку і пора би знати. Якщо хочеш бути рівнішим то не ходи в інтернет - простіше не буває.
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01.09.2020 21:25 Ответить
Я прийму до уваги. Мабудь, до сьогоднішнього вечіра, я спілкувався в «іншому» Інтернеті, чи може, просто з більш культурними співрозмовниками. Ну да то таке.... Доречі, якщо Ви вже навчаєтесь писати... перед «то» повинна стояти кома, пора би знати, якщо Ви вже десять років, як читати вмієте. Але, вцілому, це вже краще ніж було в першому коменті. Надобраніч
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01.09.2020 22:59 Ответить
Може й в іншому, не знаю де ти спілкувався. Дякую за "то" і окремо за кому.

На добнаніч.
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01.09.2020 23:05 Ответить
Ще вивчаю.
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01.09.2020 20:39 Ответить
Where in the States are you from?
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01.09.2020 19:03 Ответить
Днепр. Днепропетровск. Я под ВПНом.
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01.09.2020 19:10 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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01.09.2020 19:14 Ответить
Кстати я слышал в некоторых штатах Америки люди говорят на испанском. Это правда?
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01.09.2020 19:13 Ответить
Я слышал, шо города под названием "днепропетровсk" давно нет.
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01.09.2020 19:15 Ответить
Говорять не тільки по іспанські, а і по португальські, і німецькою розмовляють, і..., але державна мова - англійська. І це правда.
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01.09.2020 19:40 Ответить
А повинен був сісти довічно.щоб інші с криті вороги задумались.
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01.09.2020 17:29 Ответить
Зачем ломал?
Взорвал бы гранату - был бы условный срок ( как у нас заведено).
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01.09.2020 17:31 Ответить
Зірвеш у себе у воркуті бажано разом з собою.
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01.09.2020 17:50 Ответить
Скотиняку відправте до Львівської в.язниці на виховання
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01.09.2020 17:32 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25524877.html Наша варта закінчена

Жителя Станицы Луганской, разрушившего знак с надписью "Украина", осудили на два года тюрьмы - Цензор.НЕТ 2707

Після декількох розглядів у суді, після численних акцій, після мітингів і публікацій, цей маленький рядок "Перейменувати проспект маршала Жукова у проспект Григоренка" - відбито, позиції укріплені, прапор вивішено.
Ця варта була складна - і якби не об'єднання сил тих, хто цим займався, навряд чи ми б взяли цю висоту.

Ми хочемо згадати і судові позиви від нас, "Свободи", "Солідарності", Булаха і Білецького, бронебойні і влучні.
Ми хочемо згадати повітряну підтримку від Інституту Національної Пам'яті.
Ми хочемо згадати снайперські постріли промов Черняка і Немічева на сесії міської ради.
Все це - складові славетної перемоги над привидом радянської епохи.
І ми з гордістю можемо сказати - ми там були. Важко визначити, яку саме частку перемоги ми забезпечили, та й чи треба?
Але безстрашний десант перформансерів і художників вносив розлад в ряди супротивника, і медіа-кулемети журналістів торохтіли фотографіями з акцій.

І от, після довгих місяців, наша варта закінчена.
Відправлені в архів наліпки "Лав Із", кітель з окулярами, плакати "Це пам'ятник свині", і багато інших знарядь психологічного бою.
Видалені з серверів скрипти аналізу, документи зі статистикою, почищені з флешок презентації з аналітикою - знаряддя бою інформаційного.
Наша варта закінчена, і нарешті, ми можемо це сказати без будь-яких "поки що..."
Вітаю з перемогою!
https://www.facebook.com/sokyra.party.kharkiv/photos/a.299892263950588/687580041848473/ Демократична Сокира. Харків.
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01.09.2020 17:32 Ответить
Маловато что-то, хотя бы с пяток лет. Ну да, гуманность не позволяет больше дать, верно???
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01.09.2020 17:33 Ответить
Дев'ять судових вироків? За погроми і крадіжни авто? Мабуть навіть місцевих він так дістав, що заштовхати його до допру бажали не тільки проукраїнські громадяни, а і всі інші дамбаси
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01.09.2020 17:44 Ответить
ст. Луганская это то место, где мыролюбный реформатор хотел построить международный аэропорт? потужно построить, по винницки по реформаторски.
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01.09.2020 17:45 Ответить
Я розумію,що таким чином створюють обмінний фонд,але скільки ж тоді треба дати зеленій пошесті,що руйнує саму Україну?..
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01.09.2020 18:02 Ответить
Та він за ґратами як вдома.
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01.09.2020 18:19 Ответить
Горбатого могила виправить.
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01.09.2020 18:56 Ответить
Менее ,чем через год выйдет по УДО. Но лучше так,чем просто бы пожурили.
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01.09.2020 18:35 Ответить
Это очень мягкое наказание. За надругательство над государственными символами наказание должно быть предельно жестким - до 20 лет с конфискацией. Чтобы ни у одной кацапской мрази даже в мыслях не возникло подобного...
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01.09.2020 18:44 Ответить
А коли дійде черга до тих хто нищить не таблички, а саму Україну?!
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01.09.2020 18:50 Ответить
"...Станично-Луганської області,..." вас, що, Зеленський наштовхнув на відкриття нових областей в Україні? .
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01.09.2020 19:36 Ответить
Это сильный удар по сепарам.
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01.09.2020 19:44 Ответить
Горбатого могила исправит.
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01.09.2020 20:10 Ответить
А при Великому Сталіну розстріляли б, як ворга народу і радянської влади!!!
Ота м'якотілість Україну і загубить!!!
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01.09.2020 20:21 Ответить
Читаю і диву даєшся,цьому дебілу 2-а роки,а суді Вовк,за захоплення влади,-----НІЧОГО!! Цирк продовжується.
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01.09.2020 20:27 Ответить
Ничего, скоро Фокин с Кравчучкой к братьям по разуму поедут и сменят эту ненавистную им табличку "Украина" на табличку "РоSSия". Вся остальная Украина надеется, что поездка будет в один конец.
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01.09.2020 20:53 Ответить
А мне не кажется,что этого пдрса надо усыпить на электростуле
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01.09.2020 22:01 Ответить
 
 