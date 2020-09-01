Стратегические учения, которые запланированы в сентябре, позволят оценить качество перехода на новую J-структуру в ВСУ, - Таран

Стратегические командно-штабные учения "Совместные усилия-2020", которые пройдут в сентябре, позволят оценить качество перехода на новую J-структуру в Вооруженных силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.



"С одной стороны эти СКШУ (стратегические командно-штабные учения, - ред.) - ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020", а с другой - это будет попытка Генштаба, руководства Вооруженных Сил, Министерства обороны оценить качество перехода на новую J- структуру и проверить результаты", - отметил Таран.

По его словам, переход на J-структуру происходил прежде всего для того, чтобы увидеть каким образом новая структура позволит повысить качество боевого планирования, оперативного планирования, качество организации взаимодействия и возможность сотрудничать со странами НАТО на поле боя.



"Еще одна цель, которую мы ставим перед собой при планировании учений "Совместные усилия" - это проверить систему связи, получения информации на поле боя и обмен ею как между структурными подразделениями наших Вооруженных Сил, так и между пунктами управления ВС Украины и пунктами управления НАТО. Увидеть, на что способны наши системы связи, системы обмена данными и сделать выводы, что нам еще надо сделать, которое переоснащение необходимо для того, чтобы достичь той самой совместимости", - заявил министр.

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