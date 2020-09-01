РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10970 посетителей онлайн
Новости Оборона
2 229 11

Стратегические учения, которые запланированы в сентябре, позволят оценить качество перехода на новую J-структуру в ВСУ, - Таран

Стратегические учения, которые запланированы в сентябре, позволят оценить качество перехода на новую J-структуру в ВСУ, - Таран

Стратегические командно-штабные учения "Совместные усилия-2020", которые пройдут в сентябре, позволят оценить качество перехода на новую J-структуру в Вооруженных силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"С одной стороны эти СКШУ (стратегические командно-штабные учения, - ред.) - ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020", а с другой - это будет попытка Генштаба, руководства Вооруженных Сил, Министерства обороны оценить качество перехода на новую J- структуру и проверить результаты", - отметил Таран.

По его словам, переход на J-структуру происходил прежде всего для того, чтобы увидеть каким образом новая структура позволит повысить качество боевого планирования, оперативного планирования, качество организации взаимодействия и возможность сотрудничать со странами НАТО на поле боя.

"Еще одна цель, которую мы ставим перед собой при планировании учений "Совместные усилия" - это проверить систему связи, получения информации на поле боя и обмен ею как между структурными подразделениями наших Вооруженных Сил, так и между пунктами управления ВС Украины и пунктами управления НАТО. Увидеть, на что способны наши системы связи, системы обмена данными и сделать выводы, что нам еще надо сделать, которое переоснащение необходимо для того, чтобы достичь той самой совместимости", - заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танкисты ВСУ на Ривненщине впервые применили технологию Lasertag. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (5201) военные учения (3457) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Чергова балаканина.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:47
+2
"https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

Вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. "
Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський.

Отакі навчання, малята.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:54
+2
Сподіваюсь, що він розуміє сенс цих слів.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова балаканина.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:47 Ответить
Сподіваюсь, що він розуміє сенс цих слів.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:55 Ответить
"https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

Вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. "
Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський.

Отакі навчання, малята.
показать весь комментарий
01.09.2020 17:54 Ответить
Fuck !
показать весь комментарий
01.09.2020 18:02 Ответить
В Широкому Лані казарми хоч добудували?
показать весь комментарий
01.09.2020 17:57 Ответить
Зрадник Таран, який злив росіянам все підпілля в Донецьку і Луганську, починає щось там випорожнювати. Хоч він має бути вже давно страчений за зраду(разом з російським шпигуном Зєлєю)
показать весь комментарий
01.09.2020 18:09 Ответить
Все продумано російським шпигуном Пєцею. Бо Пєця не ввів військовий стан і за зраду не розстрілюють, а підвищують на посаді.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
01.09.2020 18:11 Ответить
Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран - Цензор.НЕТ 8934
показать весь комментарий
01.09.2020 18:14 Ответить
Стратегічні навчання, які заплановано у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в ЗСУ, - Таран - Цензор.НЕТ 4067
показать весь комментарий
01.09.2020 18:15 Ответить
Министерства обороны оценить качество перехода на новую J- структуру и проверить результаты", - отметил Таран.Источник: https://censor.net/ru/n3217033Нууу, переход на J структуру- это дело такое... серьезное...
показать весь комментарий
01.09.2020 18:51 Ответить
Фалоимитатор.
показать весь комментарий
01.09.2020 22:32 Ответить
 
 