"Энергоатом" передал в НАБУ результаты внутренней проверки хода строительства хранилища ядерных отходов

В конце июля Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" инициировала внутреннюю внеплановую проверку состояния выполнения работ и общего строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Энергоатома"

В сообщении отмечается: "Комиссия осуществила выборочную проверку заключенных сделок - на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства, выяснила правомочность заключения дополнительных соглашений, проинспектировала состояние и качество выполненных работ и соответствие утвержденному плану-графику и тому подобное.

По итогам проведенной работы был выявлен ряд существенных нарушений, которые содержат признаки уголовных и административных правонарушений. В частности, речь идет о нарушении при заключении дополнительных соглашений, осуществления оплаты за выполненные работы, общее состояние реализованных подрядчиками обязательств и прочее.

Учитывая выявленные обстоятельства, Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" передало соответствующие документы и обобщенные результаты проверки в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для изучения.

Напомним, Централизованное хранилище - это автономная ядерная установка для длительного (до 100 лет) хранения отработанного ядерного топлива. Строительство объекта началось в ноябре 2017 года. Проект реализуется благодаря кредитным средствам. Проектирование, изготовление и поставка систем для хранения обеспечивает американская компания Holtec International. Первый пусковой комплекс хранилища должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Проектно емкость хранилища - 458 контейнеров, внутри которых можно вместить более 16 тыс. отработанных топливных сборок".

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