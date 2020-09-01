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Новости Коронавирус и карантин
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В сентябре Болгария будет принимать украинцев без тестов на COVID-19 и карантина

Министерство здравоохранения Болгарии позволило гражданам Украины въезжать на территорию страны без результатов теста на коронавирус и обязательного карантина.

Как сообщает в Facebook украинское посольство в Болгарии, обновленное решение Минздрав страны принял 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно нему, с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина.

В сентябре Болгария будет принимать украинцев без тестов на COVID-19 и карантина 01

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Болгария (654) карантин (16729) посольство Украины (333) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ура! можно будет купаться в минусовой воде)))
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01.09.2020 18:25 Ответить
Венгрия с сегодняшнего дня ввела тесты ДЛЯ ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ
БЕЗ ТЕСТА НЕ ВПУСКАЮТ
СЛОВАКИЯ с сегодняшнего дня ужесточила правила въезда
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01.09.2020 18:29 Ответить
Как это? А Стёпа каждый день в телевизоре рассказывает, что у нас люди на улицах падают. Скоро все лежать будем. Они ему, что - не верят?
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01.09.2020 18:31 Ответить
та не надо так.
хотя эта Стеба - это кринж.
что оно несет..... по бумажке не может даже. у меня уже давление после высеров этой....... тьху блин. та ну наф. такое чмо. вон хоть музыка норм.

https://www.youtube.com/watch?v=MQpTyHJ6pKQ
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01.09.2020 18:40 Ответить
Думаю скоро болгари "подякують" своїм кретинам за "чудовий "сезон!
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01.09.2020 18:47 Ответить
Странно. Вирус такой страшный, Украина вся уже почти на грани. А тут такое решение))) Только Швеция и Беларусь оказались с умом, остальные шарахаются со стороны в сторону. В
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01.09.2020 18:50 Ответить
Отмороженное, хватит нести кацапскую ерунду. Швецкие власти уже неоднократно заявлили, что не введение сурового карантина в Швецг, как в других странах ЕС было "непростительной" ошибкой.
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01.09.2020 19:04 Ответить
после проезда через молдаванию 500 метров джурджулешты - рени Украина требует ПЦР или 14 дней изоляцию
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01.09.2020 21:47 Ответить
 
 