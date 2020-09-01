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В сентябре Болгария будет принимать украинцев без тестов на COVID-19 и карантина
Министерство здравоохранения Болгарии позволило гражданам Украины въезжать на территорию страны без результатов теста на коронавирус и обязательного карантина.
Как сообщает в Facebook украинское посольство в Болгарии, обновленное решение Минздрав страны принял 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно нему, с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина.
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БЕЗ ТЕСТА НЕ ВПУСКАЮТ
СЛОВАКИЯ с сегодняшнего дня ужесточила правила въезда
хотя эта Стеба - это кринж.
что оно несет..... по бумажке не может даже. у меня уже давление после высеров этой....... тьху блин. та ну наф. такое чмо. вон хоть музыка норм.
https://www.youtube.com/watch?v=MQpTyHJ6pKQ