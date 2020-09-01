В сентябре Болгария будет принимать украинцев без тестов на COVID-19 и карантина

Министерство здравоохранения Болгарии позволило гражданам Украины въезжать на территорию страны без результатов теста на коронавирус и обязательного карантина.

Как сообщает в Facebook украинское посольство в Болгарии, обновленное решение Минздрав страны принял 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно нему, с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина.

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