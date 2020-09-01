ЦИК повысил размер денежного залога для кандидатов на промежуточных выборах нардепов в 208 округе на Черниговщине

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) установила денежный залог для кандидатов на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 в размере 50 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании 1 сентября, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Повышение залога связано с принятие 25 августа 2020 года Верховной Радой закона о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

"Следовательно, Комиссия постановила принять во внимание, что на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), предназначенных на 25 октября 2020 года, денежный залог кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутого политической партией в ОИО, кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в ОИО в порядке самовыдвижения, вносится в размере десяти размеров минимальной заработной платы", - указывают в ЦИК.

Таким образом, размер денежного залога для кандидатов до 31 августа включительно составлял 47 230 грн, а с 1 сентября – 50 тыс. грн.

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Как сообщалось, 5 июня ЦИК Украины своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года – членом депутатской группы "Доверие".