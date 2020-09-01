Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН
Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, они также призвали власти соблюдать основные гарантии - немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы - с целью предотвращения насильственных исчезновений.
Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. "Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", - заявили они.
Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам.
Эксперты получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.
Среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при осуществлении своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. В субботу правительство отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ.
Эксперты заявили, что "не может быть справедливости без недвусмысленной приверженности государства к привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба за нарушения прав человека".
Эксперты призвали белорусские власти "обеспечить, чтобы все лица, мирно участвовавшие в демонстрациях, были незамедлительно освобождены.
В дополнение к полному и беспристрастному расследованию Беларусь "должна привлечь виновных к ответственности и обеспечивать компенсацию жертвам и их семьям".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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посмотрите видео ... и цитата вот.
скоро подписание договора РФ-Бел СССР - 2.0
видео как Лука объясняет сябрам красоты будущей большой и неделимой
https://twitter.com/i/status/1300778348612853761
Хрен тебе - вот посмотри, лапоть, с 21 секунды!
Студенты идут сегодня мимо школы - у детей перемена...
https://youtu.be/120q5ab_TUk
ты на украинском ресурсе в гостях и веди себя как приличный человек, а не обдолбанная скотина..
Ферштейн?
..
звучит хамски . так же как противников лукашенко называют "змагарами" в предложении написанном по русски . ты себя ведешь как пригожинский бот .
изучи тему что бы не позорится так в следующий раз..
Сябры - так литвины (белорусы обращаются часто друг к другу, когда хотят подчеркнуть важный статус)..
Сябры́ - категория людей, совместно владевших и пользовавшихся пашней, промысловыми угодьями, средствами производства. Назывались также дольниками, потужниками, соучастниками, товарищами. Существовали преимущественно в Великом княжестве Литовском, упоминаются в Статуте в редакции 1529 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Википедия
"Ну что сябры - пойдем потрясем сегодня усатого"
впрочем, я не филолог и не историк и белорусы так уже ассимилированны и советизированные, что и не поймешь толком эти нюансы..
Жить там наверное нужно что бы понять.