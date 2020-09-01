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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН

Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН

Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, они также призвали власти соблюдать основные гарантии - немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы - с целью предотвращения насильственных исчезновений.

Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. "Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", - заявили они.

Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акции студентов в Минске начались задержания

Эксперты получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при осуществлении своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. В субботу правительство отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Эксперты заявили, что "не может быть справедливости без недвусмысленной приверженности государства к привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба за нарушения прав человека".

Эксперты призвали белорусские власти "обеспечить, чтобы все лица, мирно участвовавшие в демонстрациях, были незамедлительно освобождены.

В дополнение к полному и беспристрастному расследованию Беларусь "должна привлечь виновных к ответственности и обеспечивать компенсацию жертвам и их семьям".

Также читайте: Экономика Беларуси на грани полного коллапса. Закрытие границ нанесет стране сильный ущерб, - Линкявичюс

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6674) Лукашенко Александр (3611) ООН (4163) пытки (832) репрессии (2766) эксперт (2665)


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Топ комментарии
+6
Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 7784
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01.09.2020 18:48
+5
Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 9136
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01.09.2020 18:45
+4
а что.., цветы закончились !? Или теперь только с закуской принимают..!?
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01.09.2020 18:49
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Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 9136
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01.09.2020 18:45 Ответить
Доигрался дебил в роли диктатора ! Сам же трындел что если ненужен буду, то уйду сразу !
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01.09.2020 19:37 Ответить
включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.Источник: https://censor.net/ru/n3217044Чето Батько не в ту степь уже двинулся
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01.09.2020 18:48 Ответить
Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 7784
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01.09.2020 18:48 Ответить
Белорусский тонкий юмор !
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01.09.2020 19:38 Ответить
а что.., цветы закончились !? Или теперь только с закуской принимают..!?
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01.09.2020 18:49 Ответить
Лукас просто не понимает, что он попал. Чем дальше в лес тем больше дров. Я так понимаю, в дровах он разбирается. Страна в полной жопе, нет не просто в жопе, а в геннетически-модифицированной двухведерной жопе с забродившими фекалиями( это я про Беларусь и это литературная речь)
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01.09.2020 18:50 Ответить
Здається що до нього починає доходити.
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01.09.2020 18:53 Ответить
это уже РФ по факту скоро..
посмотрите видео ... и цитата вот.
скоро подписание договора РФ-Бел СССР - 2.0

видео как Лука объясняет сябрам красоты будущей большой и неделимой
https://twitter.com/i/status/1300778348612853761

Задокументированы 450 случаев издевательств над задержанными на протестах в Беларуси, 6 человек до сих пор не нашли, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 5163






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01.09.2020 18:55 Ответить
Ну ты реальный даун - задрал ты уже постить мозаичного психопата Лукашенко. Это ты просто хочешь, что бы Беларусь стала частью РФ.
Хрен тебе - вот посмотри, лапоть, с 21 секунды!
Студенты идут сегодня мимо школы - у детей перемена...
https://youtu.be/120q5ab_TUk
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01.09.2020 19:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/384224 - ты ссылки научись сначала корректно давать раб, а потом хами здесь..
ты на украинском ресурсе в гостях и веди себя как приличный человек, а не обдолбанная скотина..
Ферштейн?
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01.09.2020 20:01 Ответить
вам станет еще хуже . так что не радуйся .

..
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01.09.2020 20:13 Ответить
покажи мне то место где я написал что радуюсь?
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01.09.2020 20:16 Ответить
Лука объясняет сябрам(c)

звучит хамски . так же как противников лукашенко называют "змагарами" в предложении написанном по русски . ты себя ведешь как пригожинский бот .
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01.09.2020 20:21 Ответить
ясно - понятно
изучи тему что бы не позорится так в следующий раз..
Сябры - так литвины (белорусы обращаются часто друг к другу, когда хотят подчеркнуть важный статус)..

Сябры́ - категория людей, совместно владевших и пользовавшихся пашней, промысловыми угодьями, средствами производства. Назывались также дольниками, потужниками, соучастниками, товарищами. Существовали преимущественно в Великом княжестве Литовском, упоминаются в Статуте в редакции 1529 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Википедия
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01.09.2020 20:26 Ответить
ты сам не знаешь . литвины обращаюця друг к другу - спадары , спадар (пан) . сябры - то совецкое обращение . википедия это не источник . это тебе из жизни а не из интернета .
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01.09.2020 20:32 Ответить
в том то и дело, что видел как (в твиттере ) они часто пишут..
"Ну что сябры - пойдем потрясем сегодня усатого"
впрочем, я не филолог и не историк и белорусы так уже ассимилированны и советизированные, что и не поймешь толком эти нюансы..
Жить там наверное нужно что бы понять.
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01.09.2020 20:40 Ответить
Задокументовано 450 випадків знущань над затриманими на протестах у Білорусі, 6 осіб досі не знайшли, - експерти ООН - Цензор.НЕТ 1557
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01.09.2020 19:14 Ответить
Понятно, что данные проявления антигуманизма на просторах постсоветского пространства имеют место быть, но мне как простому обывателю гораздо интереснее узнать как обстоят дела в данном вопросе в других более развитых в плане демократии странах, например в тех же США или Германии?
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01.09.2020 19:21 Ответить
А все тому,сябри,що ви мало берете з собою на демонстрації квітів та повітряних кульок.Ну просто дуже мало...
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01.09.2020 19:56 Ответить
технику видел какую против демонстрантов выставляли ?
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01.09.2020 20:14 Ответить
А ти бачив,як зимою на Майдані застосовували водомети, БТРи,та розстрілювали з автоматів протестуючих? Самому старшому з загиблих було 83,а самому наймолодшому-17. Народ мав зробити вибір:або ти залишишся рабом,або станеш вільною людиною та будеш жити в вільній країні.І народ свій вибір зробив.Так що сиди собі нам,де сидиш,мовчки...
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01.09.2020 21:04 Ответить
"состояние здоровья по крайней мере 6 человек" - стабильное
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01.09.2020 20:27 Ответить
 
 