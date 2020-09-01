Египет разрешил туристам сдавать тест на коронавирус в аэропортах по прилету

С 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет в аэропорту. Цена услуги - $30.

Об этом пишет газета Daily News Egypt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека", - пишет издание.

Отдыхающие, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.

По состоянию на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, скончались 5,4 тыс. человек.

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