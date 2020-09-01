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Новости Коронавирус и карантин
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Египет разрешил туристам сдавать тест на коронавирус в аэропортах по прилету

Египет разрешил туристам сдавать тест на коронавирус в аэропортах по прилету

С 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет в аэропорту. Цена услуги - $30.

Об этом пишет газета Daily News Egypt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека", - пишет издание.

Отдыхающие, у которых при себе не окажется ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, смогут попасть в Египет после прохождения тестирования в аэропорту.

По состоянию на 1 сентября в Египте зарегистрировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, скончались 5,4 тыс. человек.

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Египет (772) карантин (16729) отпуск (249) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В два раза дешевле, чем в Украине.
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01.09.2020 19:01 Ответить
"ДНК-Лаборатория" Киев, ПЦР-тест 700 гривен. Да, это самый дешевый вариант, но он есть.
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01.09.2020 19:35 Ответить
В Киеве конкуренция, вот и снижают цены.
У нас в городе только в одном месте можно пройти ПЦР тест.
1690 грн.
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01.09.2020 19:38 Ответить
 
 