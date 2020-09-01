Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин
Государственный бюджет Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
"По оперативным данным ГКСУ, в январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода. При этом социальных расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии росписи на основании платежных поручений", - сообщил Минфин на сайте во вторник.
Как указал Минфин, заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд грн, что на 7,7% меньше плана.
"В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 84,6 млрд грн ($2,4 млрд и EUR 7 млн)", - указал Минфин.
По его данным, из внешних источников привлечено 170,3 млрд грн, что соответствует плану. В частности, 55,4 млрд грн - размещение 12-летних евробондов на $2 млрд под 7,253% годовых, 55,2 млрд грн - первый транш от МВФ в рамках программы Stand-by-2020, 33,8 млрд грн - путем размещения 10-летних евробондов на EUR 1,25 млрд под 4,375% годовых, 15 млрд грн - поступление средств макрофинансовой помощи ЕС, 1,35 млрд грн - в качестве займа от МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддежки".
Погашения госдолга в январе-августе этого года составили 275 млрд грн или 99,9% плана, в том числе 76,7 млрд грн - обслуживание (92,6% от плана).
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https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-pidnjalasja-na-druhe-mistse-v-tovaroobihu-ukrajini.html Росія знову перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України.
В марте бюджет уже перекраивали - растягивали и урезали, что бы закрыть 100 миллиардную дыру.
дело МММ живёт и побеждает.
При этом лавинообразное падение промпроизводства, критическое состояние расчётов на энергорынке и полный провал фискальной политики.
Шмыгаль говорил о дыре в 300 млрд., в минфине пуп надорвали чтобы нарисовать 40 млрд.
Минфин обтекаемо так заявил => "заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд. грн." Получается, что Шмыгаль даже недоговорил правду о дыре в 300 млрд.
2. Цензор.Нет - " размещение 12-летних евробондов на $2 млрд под 7,253% годовых........".
Що тут можна сказати...... "Гарну свиню" підсунули майбутнім можновладцям, та і не тільки їм.
И все по причине карантина. Кто ответит за финансовый провал. Ясно, что в первую очередь Степанов и МОЗовская мафия