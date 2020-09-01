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Новости Бюджет-2020
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Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин

Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин

Государственный бюджет Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

"По оперативным данным ГКСУ, в январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода. При этом социальных расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии росписи на основании платежных поручений", - сообщил Минфин на сайте во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет за семь месяцев 2020 г. сведен с дефицитом 51 млрд грн, - Госказначейство

Как указал Минфин, заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд грн, что на 7,7% меньше плана.

"В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 84,6 млрд грн ($2,4 млрд и EUR 7 млн)", - указал Минфин.

По его данным, из внешних источников привлечено 170,3 млрд грн, что соответствует плану. В частности, 55,4 млрд грн - размещение 12-летних евробондов на $2 млрд под 7,253% годовых, 55,2 млрд грн - первый транш от МВФ в рамках программы Stand-by-2020, 33,8 млрд грн - путем размещения 10-летних евробондов на EUR 1,25 млрд под 4,375% годовых, 15 млрд грн - поступление средств макрофинансовой помощи ЕС, 1,35 млрд грн - в качестве займа от МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддежки".

Погашения госдолга в январе-августе этого года составили 275 млрд грн или 99,9% плана, в том числе 76,7 млрд грн - обслуживание (92,6% от плана).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

бюджет (4837) дефицит (301)


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Топ комментарии
+6
Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7715
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01.09.2020 19:03
+6
а отдавать не только 73% зебилам придётся, а и адекватным гражданам
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01.09.2020 19:19
+6
пакращення в дії!

Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6773
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01.09.2020 19:29
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Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7715
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01.09.2020 19:03 Ответить
378 млрд. Заняли. Офигеть
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01.09.2020 19:16 Ответить
а отдавать не только 73% зебилам придётся, а и адекватным гражданам
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01.09.2020 19:19 Ответить
ПрофитсцытЪ,молодца,фофка-дрица-оп-цаца...
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01.09.2020 19:44 Ответить
роССийские "зеленые человечки" и "шмыгали = контрабандисты" разворовали.
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01.09.2020 19:17 Ответить
Большой распил в действии....
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01.09.2020 19:21 Ответить
пакращення в дії!

Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6773
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01.09.2020 19:29 Ответить
Зекономіка дає плоди....

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-pidnjalasja-na-druhe-mistse-v-tovaroobihu-ukrajini.html Росія знову перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України.
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01.09.2020 19:30 Ответить
Ну шо...пойти прибить какую то зеголосилку?
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01.09.2020 19:33 Ответить
Хочу напомнить, что это уже ИСПРАВЛЕННЫЙ бюджет.
В марте бюджет уже перекраивали - растягивали и урезали, что бы закрыть 100 миллиардную дыру.
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01.09.2020 19:34 Ответить
Выпускают новые ОВГЗ чтобы рассчитаться по старым, при этом львиную долю выкупают украинские банки за счёт кредитов рефинансирования НБУ, что является скрытым финансированием дефицита бюджета (НБУ законом запрещено покрывать дефицит бюджета),
дело МММ живёт и побеждает.

При этом лавинообразное падение промпроизводства, критическое состояние расчётов на энергорынке и полный провал фискальной политики.
Шмыгаль говорил о дыре в 300 млрд., в минфине пуп надорвали чтобы нарисовать 40 млрд.
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01.09.2020 20:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/436268 - "Шмыгаль говорил о дыре в 300 млрд., в минфине пуп надорвали чтобы нарисовать 40 млрд."

Минфин обтекаемо так заявил => "заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд. грн." Получается, что Шмыгаль даже недоговорил правду о дыре в 300 млрд.
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01.09.2020 21:34 Ответить
Одолжили 378 млрд и сразу же отдали 275 млрд долга, оставшимися 100 млрд кое-как заткнули дыры и пошли штамповать новые ОВГЗ, очевидно, что в следствии отката реформ МВФ денег не даст, олигархи, понятное дело, свои аппетиты умерять не собираются, у государства нет источников кредитования, власть некомпетентна и безответственна, экономическое положение будет стремительно ухудшаться. Пока ещё 30% избирателей очарованы придурком, тот будет валить всё на правительство, я думаю в ближайшее время мы увидим череду нелепых кадровых перетасовок, а может и отставку правительства, вспомните позднего Кучму который менял премьер-министров как перчатки, затем наступит очередь Верховной Рады, ну а когда даже последние идиоты возненавидят Зеленского, олигархи достанут новую говорящую куклу и всё повторится. Так будет до тех пор пока инфантильные избиратели не вырастут и не возьмут наконец на себя ответственность за свою судьбу.
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01.09.2020 22:16 Ответить
1. Цензор.Нет - "В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана)".
2. Цензор.Нет - " размещение 12-летних евробондов на $2 млрд под 7,253% годовых........".
Що тут можна сказати...... "Гарну свиню" підсунули майбутнім можновладцям, та і не тільки їм.
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01.09.2020 20:13 Ответить
За 8-месяцев минус 40 млрд грн, это конечно успех.
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01.09.2020 20:59 Ответить
Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с дефицитом в 40 млрд грн, - Минфин

И все по причине карантина. Кто ответит за финансовый провал. Ясно, что в первую очередь Степанов и МОЗовская мафия
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01.09.2020 21:52 Ответить
назовите такую страну, где производство спирта и сигарет ,атомной электроэнергии убыточно,.вы не найдете такую страну потому, что нет больше такой страны, чем та, в которой вы не живете
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02.09.2020 01:22 Ответить
мы галасавали ни за Зеленскава мы галасавали против Порошенко
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02.09.2020 09:26 Ответить
 
 