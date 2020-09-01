На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов

Систему здравоохранения Украины для полноценной работы нужно профинансировать в государственном бюджете на 2021 год в размере 6% ВВП. Сейчас она профинансирована в размере 3% от ВВП.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В госбюджете-2020 здравоохранение профинансировано в размере 3% ВВП страны. Это критически мало. Для реальных изменений и создания современной медицинской системы необходимо не менее 6%", - сказал Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что выделение "6% ВВП является нашей целью для бюджета-2021, чтобы начать комплексную реализацию медицинской реформы".

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Он также считает, что для "полного реформирования медицины нужно не менее трех лет, чтобы все четко организовать, и чтобы система эффективно заработала".