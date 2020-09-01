На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов
Систему здравоохранения Украины для полноценной работы нужно профинансировать в государственном бюджете на 2021 год в размере 6% ВВП. Сейчас она профинансирована в размере 3% от ВВП.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"В госбюджете-2020 здравоохранение профинансировано в размере 3% ВВП страны. Это критически мало. Для реальных изменений и создания современной медицинской системы необходимо не менее 6%", - сказал Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, что выделение "6% ВВП является нашей целью для бюджета-2021, чтобы начать комплексную реализацию медицинской реформы".
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Он также считает, что для "полного реформирования медицины нужно не менее трех лет, чтобы все четко организовать, и чтобы система эффективно заработала".
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Степанов , а хде гроши на это брать ? Може комуналочку для рабов повысить , а ?
- Я Сатурн!
Один из мужиков:
- Вась, налей Сатурну.
Выпили, сидят дальше не обращая внимания на инопланетянина. Тот опять:
- Я Сатурн!
Мужик:
- Вась, налей Сатурну.
Выпили и опять на пришельца ноль внимания. Он не выдержал:
- Да я инопланетянин!!!
Мужик:
- Вась, не наливай больше Сатурну!
- А чому на землі так багато хворих яких можна вилікувати і ніхто їх не лікує?
- Грошей в них нема на лікування, тому й не лікуються, відповідає фермер.
- А чому так багато дітей в школу не ходять?
- Бо грошей нема в їхніх батьків щоб платити за навчання.
- А чому так багато голодних і вулицях так багато бездомних ?
- Бо грошей в них нема на житло і їжу.
- А що то за ресурс такий рідкісний ці гроші? В нас є дуже великі вімани і в галактиці безліч планет, то може ми на одній з них знайдемо цей ресурс і привеземо вам.
- Не треба нічого привозити, ми самі їх друкуємо, а тепер просто набираємо цифри на клавіатурі, банки на Землі переповнені грошами.
- Почувши таку відповідь інопланетяни викреслили землян з списку розумних цивілізацій і полетіли в космос.
Скажут - Порох строил! И поверят же зебилы.
Поворюсь. ЗеЛОХорату скажут:" Порох делал,барыжил,крал!"
Поверят. Телевизер врать не будеть!