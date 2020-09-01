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Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 гг. с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 27-28 млрд куб. м, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я думаю, что мы можем выйти и на 27, и на 28 млрд куб. м", - сказал он в эфире "Украина 24" во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина.

По его словам, около половины этого объема принадлежит частным компаниям.

По данным АО "Укртрансгаз" по состоянию на 31 августа запасы природного газа в ПХГ Украины составляют 25,636 млрд куб. м.

Как сообщалось, в начале июля представители группы "Нафтогаз" прогнозировали, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа ПХГ в объеме 25,5-26,5 млрд куб. м. В то же время благодаря открытию виртуального реверса со Словакией среднесуточная закачка в хранилища Украины с 1 августа превышает 110 млн куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине открылся рынок газа для населения: формула "Амстердам +" прекратила действие

Автор: 

Газ (10223) Коболев Андрей (458)


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Топ комментарии
+6
а по какой цене???? покупали по 2,7...теперь уже по 5,5..а к зиме???
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01.09.2020 19:40
+4
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

А народу по какой цене втюхивать будешь , а
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01.09.2020 19:38
+4
Украина скачала с Мавзолейных Хмырей 4 мильярда,Польша 3,на очереди Болгария... Стокгольмский арбитраж самый справедливый...мочит КГБиста не покладая рук...
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01.09.2020 19:50
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Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

А народу по какой цене втюхивать будешь , а
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01.09.2020 19:38 Ответить
А при чому він до ціни?
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01.09.2020 19:54 Ответить
а по какой цене???? покупали по 2,7...теперь уже по 5,5..а к зиме???
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01.09.2020 19:40 Ответить
Поки цей гнидник буде керувати населеню чогось позитивного чекати не доводиться. Схоже що і президентська "рать" на чолі з самим не встояла- проміняла полегшення для людей на астрономічні "дивіденти" для себе...
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01.09.2020 20:08 Ответить
Что рыжий уже и по бабосикам прикинул сколько лимонов мамке в штаты поедет?
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01.09.2020 19:42 Ответить
А что так мало, надо было 50 млрд закачать по 60 а потом впарить лохам по 200+
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01.09.2020 19:43 Ответить
Чому цей загнидиш досі не на зоні?!
Через отакі нюанси я голосуватиму за Бойка, Медведчука або Рабіновича. Аби баригу з основними підбарижниками було ув'язнено.............. і клоуна - також. За те що не виконав свої обіцянки.
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01.09.2020 19:45 Ответить
андруша,били уже сегодня по бестолковке?😂🌷
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01.09.2020 20:07 Ответить
Почнемо з букваря, Незнайка

Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев - Цензор.НЕТ 7273
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01.09.2020 20:04 Ответить
Згоден. А коли вивчиш їх, то й до зміни відмінків при звертанні по-маленьку доповзеш
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01.09.2020 20:17 Ответить
всрався ти зайчику.
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01.09.2020 20:23 Ответить
Потім перейдемо до виокремлення звертання комами. Може через пару років з прокацапленого невігласу з тебе вийде пародія на людину
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01.09.2020 20:28 Ответить
Украина скачала с Мавзолейных Хмырей 4 мильярда,Польша 3,на очереди Болгария... Стокгольмский арбитраж самый справедливый...мочит КГБиста не покладая рук...
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01.09.2020 19:50 Ответить
За прошлую зиму израсходовали 6 млрд, в хранилищах было еще 15 млрд запаса. По факту Украина вполне могла обойтись в этом сезоне и собственной добычей без импорта. Но как бы они тогда обосновали свою преступную формулу тарифа если бы ничего не покупали на хабе. Вот и пришлось покупать то что даже не нужно.
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01.09.2020 19:51 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
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01.09.2020 19:53 Ответить
Это хорошо, а то зиму холодную обещают.
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01.09.2020 19:54 Ответить
Турция в год платила ГрязьПрому за газ 50 ярдов долларов...,сегодня Эрдоган платит НОЛЬ Хмырям КГБшным...Поплачьте МАВЗОЛЕЙНЫЕ
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01.09.2020 19:55 Ответить
Зима будет теплой поэтому ГрязьПром в глубоком ЖО....
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01.09.2020 19:56 Ответить
А боти, господарям яких він поламав схеми, то продовжують хрюкати в коментарях. І жодна скотина не пояснила при чому він до ціни.
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01.09.2020 19:57 Ответить
Украина может стать крупнейшим хранилищем газа в Европе и на этом зарабатывать. Интересный бизнес.
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01.09.2020 19:59 Ответить
За його словами, близько половини цього об'єму належить приватним компаніям
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01.09.2020 20:26 Ответить
Пофіг. Хоч усі.
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01.09.2020 20:27 Ответить
Нафтогаз был крупнейшим в Украине платником податкiв,выше Нафтогаза налогов НИКТО не платит...
Для особо одаренных сообщу,если Нафтогаз Банкрот,..ваши пенсии пособия и прочая хрень сдохнут следом...
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01.09.2020 20:05 Ответить
а за водень чьому мовчиш?
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01.09.2020 20:09 Ответить
В декабре цена будет 7грн 87 коп без учета транспортировки. Знаю точно. Сосед работает в структурах газопостачения.
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01.09.2020 20:20 Ответить
Хорошо что установил твердотопливный котел и лес рядом. Мотоблоком насобирал с весны кубов 30-ть валежника и пней. Шестой год так живу.
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01.09.2020 20:23 Ответить
Где-то заплакал один Миллер...

Україна увійде в опалювальний сезон із запасами газу 27-28 млрд кубів газу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 507
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01.09.2020 20:23 Ответить
Понял,27 млрд,а сколько из них на хранении?
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01.09.2020 20:39 Ответить
Понял,27 млрд,а сколько из них на хранении?
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01.09.2020 20:41 Ответить
а толку з тих запасів????77 якщо ціна не впала на зиму!!! і це взагалі УКРАЇНСЬКІ запаси чи "прогресивні і демократичні" європейці просто закачали газ в наші сховища, щоб потім перепродати ДОРОЖЧЕ!??
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01.09.2020 21:06 Ответить
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев, а украинцы с пустыми карманами.
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01.09.2020 21:43 Ответить
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев



накачали летом дешевого газа по 3000 рубля за1000, счас подняли цену до 4200 грн за 1000 - типа как в эвропе

будут пихать укрлохам с наваром 40%

бизнисмены херовы

но неет, укргаз стоит 0,32 грн за куб - 320 грн за 1000 куб.
15 кратный навар

в данецке газ по 920 грн за 1000 куб м.

здабули!!!

ахахаха
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02.09.2020 00:43 Ответить
 
 