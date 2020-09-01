Есть веские основания полагать, что это был теракт, - Глава ОГА Бунечко о попытке подрыва состава с топливом на Житомирщине
Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко обнародовал новую информацию о ситуации с подрывом жележнодорожного полотна возле станции Бехи.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Комментируя ситуацию о том, после попытки подрыва топливного поезда возле станции Бехи в Житомирской области восстановлено движение поездов, а СБУ квалифицировала инцидент как теракт, Бунечко заявил: "Есть веские основания полагать, что это был теракт - то есть, производство открыто по реальным вещественными доказательствами. Если бы взрыв произошел, серьезно пострадали жители ближайшего села, находится не более 1 км от путей. Кроме возможных жертв, был бы уничтожен лес. По прежнему на месте преступления работает оперативно-следственная группа. Назначены экспертизы".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 августа неизвестные пытались подорвать поезд с топливом на Житомирщине
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І що все списують на теракти, це шкідництво, от тільки хто вредітелі??
І до гадалки не ходи - паРаша!!!
,при чому тут СБУ? Шмаркля 1м приказала машини на перегруз зважувати,пот1м,ще за маски на вулицях штрафувати бубуть,пот1м СОПЛЮ охороняти.