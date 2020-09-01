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Есть веские основания полагать, что это был теракт, - Глава ОГА Бунечко о попытке подрыва состава с топливом на Житомирщине

Есть веские основания полагать, что это был теракт, - Глава ОГА Бунечко о попытке подрыва состава с топливом на Житомирщине

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко обнародовал новую информацию о ситуации с подрывом жележнодорожного полотна возле станции Бехи.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию о том, после попытки подрыва топливного поезда возле станции Бехи в Житомирской области восстановлено движение поездов, а СБУ квалифицировала инцидент как теракт, Бунечко заявил: "Есть веские основания полагать, что это был теракт - то есть, производство открыто по реальным вещественными доказательствами. Если бы взрыв произошел, серьезно пострадали жители ближайшего села, находится не более 1 км от путей. Кроме возможных жертв, был бы уничтожен лес. По прежнему на месте преступления работает оперативно-следственная группа. Назначены экспертизы".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 августа неизвестные пытались подорвать поезд с топливом на Житомирщине

Автор: 

минирование (1445) поезд (1024) терроризм (18689) Бунечко Виталий (46) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+2
Совсем кацапы офуели
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01.09.2020 19:55
+2
Что....опять Кива с Медведчуком? Два резиновых урода....
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01.09.2020 20:39
+1
Якісь підривники дилетанти, тільки рейку зігнули!
І що все списують на теракти, це шкідництво, от тільки хто вредітелі??
І до гадалки не ходи - паРаша!!!
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01.09.2020 20:08
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Совсем кацапы офуели
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01.09.2020 19:55 Ответить
Чем мы братьям ответим? Или только можем бизнес кошмарить?
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01.09.2020 20:02 Ответить
причому свій
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01.09.2020 20:44 Ответить
Якісь підривники дилетанти, тільки рейку зігнули!
І що все списують на теракти, це шкідництво, от тільки хто вредітелі??
І до гадалки не ходи - паРаша!!!
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01.09.2020 20:08 Ответить
Чому ви так
,при чому тут СБУ? Шмаркля 1м приказала машини на перегруз зважувати,пот1м,ще за маски на вулицях штрафувати бубуть,пот1м СОПЛЮ охороняти.
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01.09.2020 20:36 Ответить
Что....опять Кива с Медведчуком? Два резиновых урода....
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01.09.2020 20:39 Ответить
пальне бізнес мертвечука, але що йому пару цистерн, головне нагадити, а кум на халяву ще піджене
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01.09.2020 20:45 Ответить
якісь ділетанти! точно не профессіонали! скоріше всього як кажуть сочуствующіе!
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01.09.2020 20:41 Ответить
Якби рвонуло під цистерною то було б ***** хто заклав вибухівку профі чи ділетант.
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01.09.2020 22:11 Ответить
профі ставе зі 100% вірогідності максімального збитку! На стиках рельс ! стрелочного переводу! якщо навіть не рвонуло під цистерною то схід состава с рейок розлив палива це вже 50% пожежа!!
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02.09.2020 05:35 Ответить
Да не вже?? А народ міркує, що це гайки для рибалки відкручували з рельсів за допомогою ...вибухівки... Як догадався, що, може це теракт?? ІДІОТ! Квартал 96!, навіть більше
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01.09.2020 20:49 Ответить
"ТЕРАКТ" ГОТУВАЛИ ЧАЙНИКИ.... Вибухівку кріплять не знизу, а збоку рейки, і не під шпалою... 90 гр толу - 60 см вирви..
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01.09.2020 21:46 Ответить
Мнение Зеленского что это был полтергейст не решились озвучить . Хотят дождаться когда воздействие спайса на солнцеликого закончится и переспросить правильно они все поняли .
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01.09.2020 21:59 Ответить
Та ні, то не теракт, подумаєш підарвали потяг іх горючим, але ненавмисно ж. От дали по морді "патріотам засрашки", то всі кричали, що теракт і більше всіх Ківа і блок "за смерть України"
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02.09.2020 08:32 Ответить
Навеяло... https://www.youtube.com/watch?v=I5moUW9B1yo Орлуша, "Про случай с партизанами"
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02.09.2020 09:05 Ответить
 
 