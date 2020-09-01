Есть веские основания полагать, что это был теракт, - Глава ОГА Бунечко о попытке подрыва состава с топливом на Житомирщине

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко обнародовал новую информацию о ситуации с подрывом жележнодорожного полотна возле станции Бехи.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию о том, после попытки подрыва топливного поезда возле станции Бехи в Житомирской области восстановлено движение поездов, а СБУ квалифицировала инцидент как теракт, Бунечко заявил: "Есть веские основания полагать, что это был теракт - то есть, производство открыто по реальным вещественными доказательствами. Если бы взрыв произошел, серьезно пострадали жители ближайшего села, находится не более 1 км от путей. Кроме возможных жертв, был бы уничтожен лес. По прежнему на месте преступления работает оперативно-следственная группа. Назначены экспертизы".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 августа неизвестные пытались подорвать поезд с топливом на Житомирщине