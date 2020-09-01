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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации

Три года назад вступила в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Каждая годовщина, связанная с Соглашением об ассоциации, является особой возможностью вспомнить весь сложный путь и совместные усилия для достижения успеха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Сразу в памяти всплывают и героические месяцы Евромайдана, и предательство Януковича и его клики, и двойное подписание документа, и жесткие дискуссии с россиянами по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и активная борьба России в европейских столицах для предотвращения ратификации Соглашения, и синхронная ратификация документа в Верховной Раде и Европарламенте, и кризис нидерландского референдума, и наш общий с лидерами ЕС поиск выхода из той, казалось, абсолютной безысходности", - напомнил Порошенко.

"Сегодня мало кто уже вспоминает обо всех этих перипетиях и моменты чрезвычайного эмоционального напряжения, кажется, будто так всегда и было. Безвиз, ассоциация - я рад, что эти достижения моей каденции стали неотъемлемой частью современной Украины, ее идентичности, ее настоящего и будущего ", - написал пятый Президент.

Он отметил, что насущной задачей власти является обеспечение надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации, углубление интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза и достижения критериев членства нашего государства в ЕС. "Без профессиональной компетентной системной работы всех ветвей власти, гражданского общества, бизнеса достичь успеха невозможно", - убежден Порошенко.

"Власть должна прекратить искать пути осуществления ревизии или свертывания нашей ассоциации с ЕС, а вместо этого начать амбициозный диалог с партнерами по масштабному обновлению Соглашения для обеспечения европейского уровня жизни наших граждан", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Будущее Украины - в ЕС! "Европейская Солидарность" продолжит делать все возможное для скорейшего приближения этого момента", - отметил Петр Порошенко.

Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации 01

Автор: 

Порошенко Петр (19594) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+16
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 3374
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01.09.2020 20:19
+14
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 5240
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01.09.2020 20:14
+11
От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
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01.09.2020 20:11
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От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
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01.09.2020 20:11 Ответить
Коррупционер
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01.09.2020 20:11 Ответить
та не кизди, хто б тебе, малахольному, дал )))
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01.09.2020 20:13 Ответить
А объективные данные говорят обратное. Что при Порохе было меньше и постоянно становилось все меньше

Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 5854
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01.09.2020 20:19 Ответить
Ворюга и мародер
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01.09.2020 20:35 Ответить
какой из тебя ворюга ?

ты - перхоть, стрелюящая сиги и семки
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01.09.2020 21:51 Ответить
Беня ти ? 🤣
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01.09.2020 23:16 Ответить
да,витольд павлович
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01.09.2020 23:50 Ответить
Фокин, Кравчук, Ермак и Зеленский украинская власть? Кто сказал что власть сейчас в Украине украинская а не роССийская?
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01.09.2020 20:14 Ответить
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 5240
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01.09.2020 20:14 Ответить
Как обычно много разговоров ниочем. Лучше бы отчитался о переводе украинской экономики на европейские рынки за предыдущие 5 лет - с указанием вида товара и стоимости его продажи в Европу.
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01.09.2020 20:14 Ответить
І це в той час коли підлога країни від голоду вже опухла, як нирки на деревах!
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01.09.2020 20:16 Ответить
гугл не завжди правильне рішення
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01.09.2020 20:19 Ответить
Навіть на підлогу вареника грошей немає грошей.
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01.09.2020 20:20 Ответить
и чеки отсканировать и тебе лично показать ?
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01.09.2020 20:17 Ответить
Та я в принципе уже всё видел в Карпатах. Когда Порося отменил мораторий на экспорт дров в Европу. Ну очень понадобились в Европе украинские дрова, ты понял?
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01.09.2020 20:23 Ответить
Буратино, то, шо заготовку твоего брата увезли в Европу - это счастье для него.

Или ты всё таки надеялся, шо его в Россиюшку-Матушку к тебе привезут ?
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01.09.2020 20:31 Ответить
Все это есть на сайте Евросоюза.... Каждый доллар и евро высвечен для особо одаренных в роде тебя...
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01.09.2020 20:17 Ответить
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 9267
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01.09.2020 20:15 Ответить
Белоруский политик Ярослав Романчук утверждает что состояние Лукашенко оценивается в 100 миллиардов долларов.ай да батька....
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01.09.2020 20:16 Ответить
Кому Лукашенко батька тому Х.ло дядька . Когда вы перестанете употреблять пропагандисцкое фсбшное погоняло лукашенко ?
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01.09.2020 20:18 Ответить
Лукашеску Антонеску Чаушеску...
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01.09.2020 20:19 Ответить
Нету лапте, попушой,

Чаушеску - вор большой.
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01.09.2020 20:33 Ответить
порошеску
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01.09.2020 20:37 Ответить
Українська влада повинна не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з Євросоюзом, - Порошенко на річниці підписання Угоди про асоціацію - Цензор.НЕТ 9449
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01.09.2020 20:46 Ответить
Судя по всему украпляется связь с другим союзом .
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01.09.2020 20:16 Ответить
Через год Зе приведет Украину к полноценной интеграции
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01.09.2020 20:18 Ответить
ОПЗЖ крепко держит вокруг места, шоб сразу вскочить в кресла . Надо ориентироваться на местные выборы - они что-то прояснят с электоратом
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01.09.2020 20:25 Ответить
к полной интеграции с Рашистской Ордой.
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01.09.2020 20:39 Ответить
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 3374
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01.09.2020 20:19 Ответить
майже усі підкацапські соціялістичні країни Європи вже у ЄС, та навіть три колишніх республіки совка..а нам асоціацію та безвіз (який мають близько 40 країн світу) подають як шалений успіх.. Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 9924
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01.09.2020 20:20 Ответить
Дякувати зебілам, безвіз скоро відберуть.
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01.09.2020 20:22 Ответить
Маючи "73%" це не шалений успіх...це шалене чудо...
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01.09.2020 21:36 Ответить
навіть за часів хама коли ще був Кирим та частина Донбасу не набиралось стільки вати..від сили 50% з натягом..тому верески про 73% малоросів хай залишаться на совісті авторів цієї брЕхні..
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01.09.2020 21:41 Ответить
ТОМОС_НАТО_ЕС,////РАБссия сраное кпSS c БелоРАШЕй впридачу...Совор сраный...
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01.09.2020 20:22 Ответить
"сворачивать" задание хозяина мацковского для"слуг"
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01.09.2020 20:25 Ответить
Белорусы ездят в Смоленскую область покупать свои же продукты,чтобы потом продать в Белоруси еще раз.....Ыканомика блин...
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01.09.2020 20:27 Ответить
Петро, а что такое европейские квоты для украинской продукции при ассоциации?
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01.09.2020 20:33 Ответить
Петро Олексійович вже давно інтегрувався: дітки в Лондоні, вілла в Іспанії, гроші в офшорах.
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01.09.2020 21:31 Ответить
ОПЗЖ?
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01.09.2020 21:37 Ответить
ЙЦУКЕНГ )))
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01.09.2020 21:40 Ответить
Не нужно преувеличивать заслуги Порошенко в ассоциации и безвизе Украины с ЕС. Не забывайте, что Европа протянула ручку и документы на подпись еще Януковичу. Да, в итоге это сделал не Янукович, а Порошенко, но просто для общего понимания: Европе было все равно, кто подпишет эти документы от Украины - ...ов, ...вич, ...ко, да хоть коррупционер. К слову, Соглашение об ассоциации Украина Ес подписал не Порошенко, а Яценюк. Порошенко подписал экономическую его часть - договор о зоне свободной торговли.
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01.09.2020 22:13 Ответить
Українська влада повинна не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з Євросоюзом, - Порошенко на річниці підписання Угоди про асоціацію - Цензор.НЕТ 8373
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01.09.2020 23:00 Ответить
уже опзж его опережает....
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02.09.2020 02:16 Ответить
 
 