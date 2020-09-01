Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации

Три года назад вступила в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Каждая годовщина, связанная с Соглашением об ассоциации, является особой возможностью вспомнить весь сложный путь и совместные усилия для достижения успеха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Сразу в памяти всплывают и героические месяцы Евромайдана, и предательство Януковича и его клики, и двойное подписание документа, и жесткие дискуссии с россиянами по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и активная борьба России в европейских столицах для предотвращения ратификации Соглашения, и синхронная ратификация документа в Верховной Раде и Европарламенте, и кризис нидерландского референдума, и наш общий с лидерами ЕС поиск выхода из той, казалось, абсолютной безысходности", - напомнил Порошенко.

"Сегодня мало кто уже вспоминает обо всех этих перипетиях и моменты чрезвычайного эмоционального напряжения, кажется, будто так всегда и было. Безвиз, ассоциация - я рад, что эти достижения моей каденции стали неотъемлемой частью современной Украины, ее идентичности, ее настоящего и будущего ", - написал пятый Президент.

Он отметил, что насущной задачей власти является обеспечение надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации, углубление интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза и достижения критериев членства нашего государства в ЕС. "Без профессиональной компетентной системной работы всех ветвей власти, гражданского общества, бизнеса достичь успеха невозможно", - убежден Порошенко.

"Власть должна прекратить искать пути осуществления ревизии или свертывания нашей ассоциации с ЕС, а вместо этого начать амбициозный диалог с партнерами по масштабному обновлению Соглашения для обеспечения европейского уровня жизни наших граждан", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Будущее Украины - в ЕС! "Европейская Солидарность" продолжит делать все возможное для скорейшего приближения этого момента", - отметил Петр Порошенко.