Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак прокомментировал решение Высшего совета правосудия оставить на должности скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
Об этом Чумак написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"От Зеленского ожидалось и требовалось лишь одно: изменить форму правления в стране. Или дать это сделать другим. С олигархической клептократии на хотя бы какую-то республику. Президентскую, парламентскую - неважно", - написал Чумак.
Бывший замгенпрокурора считает, что президент не справился с этой задачей.
"Не удивляйтесь теперь ни одному решению ВСП, НКРЭКУ, АМКУ, прокуратуры, полиции, Рады и КМУ. Они все будут работать на своих реальных бенефициаров", - подытожил Чумак.
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Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Не сделал.
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирам, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.