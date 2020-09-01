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Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак

Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак прокомментировал решение Высшего совета правосудия оставить на должности скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом Чумак написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"От Зеленского ожидалось и требовалось лишь одно: изменить форму правления в стране. Или дать это сделать другим. С олигархической клептократии на хотя бы какую-то республику. Президентскую, парламентскую - неважно", - написал Чумак.

Бывший замгенпрокурора считает, что президент не справился с этой задачей.

"Не удивляйтесь теперь ни одному решению ВСП, НКРЭКУ, АМКУ, прокуратуры, полиции, Рады и КМУ. Они все будут работать на своих реальных бенефициаров", - подытожил Чумак.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП. АУДИО

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Чумак Виктор (179) Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+31
типа кто-то не знал, что этот артист нанят мордой посветить самым беспринципным олигархом ?
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01.09.2020 20:21
+27
Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак - Цензор.НЕТ 4218
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01.09.2020 20:17
+25
Вот с какого хрена этот Чувак Чумак вообразил, что Зелёная Сопля способен был это сделать ?

Основываясь на каких качествах или делах Зелёной Сопли ?
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01.09.2020 20:20
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Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак - Цензор.НЕТ 3450
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01.09.2020 23:14 Ответить
Після того, ЩО ВОНО ВИЛИВАЛО НА УКРАІНУ?! Чумак, ти ідіот?
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01.09.2020 23:49 Ответить
Источник власти в Украине,- украинский народ, должен решить эту проблему, радикально.
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02.09.2020 00:00 Ответить
а зачем маленькому петьке штото менять, такая удобная система досталась от старшенькой петьки
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02.09.2020 00:16 Ответить
хорошо, что олигархов до него полностью устранил потужный папередник.
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02.09.2020 02:14 Ответить
Добре, що зеленський зовсім не такий і все давно виправив, як і обіцяв. Тепер самі багаті в країні люди не ахмєтов і коломойський, а вчителі і медики, чи не так, зебіле?
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02.09.2020 06:51 Ответить
не я, а ты зебил. Зе уже нечем заняться. всех олигархов выгнал Пе, он же всех медиков и учителей озолотил.
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02.09.2020 18:29 Ответить
Зеленский хоть что-нибудь должен был сделать.
Не сделал.
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02.09.2020 10:22 Ответить
Це ве сміхотворно. Єдиний, хто здатен хоч щось виправити це, самоорганізований народ України.Тільки створивши реальні ідеологічні партії, які висувають своїх кандидатів, які підзвітні своїм виборцям, можна створити владу, яка матиме шанс щось змінити. Тупо голосуючи за запропонованих кимось "генеральнихсекретарів" ми нічогісінько не змінимо бо, вони рально підзвітні тим, хто їх просунув у владу.
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирам, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.
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02.09.2020 12:58 Ответить
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