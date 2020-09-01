Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане
Руководитель группы активистов организации "Патриоты - За жизнь", которая была атакована националистами на трассе Киев-Харьков 27 августа, Олег Мартыненко оказался офицером "Беркута" времен Януковича и участвовал в разгоне мирных демонстрантов во время революции Достоинства.
Фотодоказательства этого появились в телеграмм-канале ОпустиВату.
Сейчас Мартыненко возглавляет частную охранную фирму "Шторм", которая принадлежит соратникам лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и занимается рекрутингом новых активистов в ряды организации Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь".
Оказалось, что на своей Фейсбук-странице Мартыненко активно публикует сообщения на тему "Русского мира" и приветствует друзей с днем создания "Беркута". После разоблачения журналистов, экс-Беркут удалил из своих аккаунтов всю информацию.
Кроме Мартыненко, в окружении Кивы был обнаружен еще один бывший "беркутовец" - Александр Визыр. Он присоединился к охране Виктора Медведчука после расформирования подразделения "Беркут" в 2014 году. Именно Визыр является организатором полтавского съезда "Патриотов - За Жизнь ", после которого и произошел тот самый инцидент с автобусом на трассе Киев-Харьков 27 августа.
Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков произошло столкновение между украинским националистами и активистами организации "Патриоты - За Жизнь". В результате столкновения несколько соратников Ильи Кивы попали в больницу. 16 нападавших были задержаны и получили 60 суток СИЗО без права залога в качестве меры пресечения.
"Патриоты - За Жизнь" - организация, позиционирующая себя как боевое крыло партии ОПЗЖ. Члены организации объявили своей целью "наведения порядка на улицах ради мира" и борьбу с "радикалами". Формальным руководителем и главным представителем организации является народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а котору з них?
Одне діло - підписати папірець ( ще й під тиском ) і відправити в шухляду , а інше діло дістати його ( ще й по своїй волі ) і почати виконувати .
интервью Дмитрию Гордону 6 марта 2018
Не добили, не осудили палачей служивших преступному режиму Януковича, теперь эти недобитки повылазили и будут браться опять за своё.
https://censor.net/ru/comments/locate/3217070/019214c1-4044-71b9-9818-a5ef18f19a7b
всюди колупали: як не ківо, то мертвечук
Если это событие широко не освещалось, не означает ли это, что от общества что-то скрывают?
https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
Положи этого онаниста в полтавскую психбольницу.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін Ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
Сегодня в Харьковской области обнаружили схрон-склад оружия, принадлежащий члену ОПЗЖ, ватнику-сепару Ширяеву.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Кроме того большинство национальных федераций по боевым видам единоборств возглавляют сепары типа Медведчука, Киселя и Черного. Например источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
дрочила-Кива, это реальный залет!
Как всех пособирает = бросьте на их заседание гранату.
И дверь за собой плотно закройте.
Насправді і тих і інших контролюють з одного кабінету (швидше за все аваковського)
Даже жена.
Підо.расня є. Офіцерів немає.
1. займав не високу хлібну посаду, і війшов у смак;
2. здобував освіту в декільох вищих навчальних закладах, як правило його там ніколи не бачили;
3. отримав підвищення до зама дуже хлібного керівника (у Ківі це, автодор)
4. завдяки зв'язкам з Аваковим отримує яскраве призначення спочатку командиру батальйону особливого призначення, а потім ще й зам управління області;
5. отримує дострокове звання полковника МВД;
6. починає політичну діяльність очолюючи "Всеукраїнський союз ветеранів" та полтавський центр "Правого сектору";
7. доростає до керівника департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції(!);
8. далі радник міністра та голова профсоюзу поліції;
9. далі погляди різко змінюються і з "правого сектору" він переходить в керівники соціалістичної партії (мабуть у правосєков не побачив перспективи росту);
10. та і соціалістична партія не мала перспективи тому він природньо перейшов до партії Мертвечука та Рабіновіча.
Дуже обдарована особа, яка потрібна всім.