Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане

Руководитель группы активистов организации "Патриоты - За жизнь", которая была атакована националистами на трассе Киев-Харьков 27 августа, Олег Мартыненко оказался офицером "Беркута" времен Януковича и участвовал в разгоне мирных демонстрантов во время революции Достоинства.

Фотодоказательства этого появились в телеграмм-канале ОпустиВату.

Сейчас Мартыненко возглавляет частную охранную фирму "Шторм", которая принадлежит соратникам лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и занимается рекрутингом новых активистов в ряды организации Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь".

Оказалось, что на своей Фейсбук-странице Мартыненко активно публикует сообщения на тему "Русского мира" и приветствует друзей с днем ​​создания "Беркута". После разоблачения журналистов, экс-Беркут удалил из своих аккаунтов всю информацию.

Кроме Мартыненко, в окружении Кивы был обнаружен еще один бывший "беркутовец" - Александр Визыр. Он присоединился к охране Виктора Медведчука после расформирования подразделения "Беркут" в 2014 году. Именно Визыр является организатором полтавского съезда "Патриотов - За Жизнь ", после которого и произошел тот самый инцидент с автобусом на трассе Киев-Харьков 27 августа.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков произошло столкновение между украинским националистами и активистами организации "Патриоты - За Жизнь". В результате столкновения несколько соратников Ильи Кивы попали в больницу. 16 нападавших были задержаны и получили 60 суток СИЗО без права залога в качестве меры пресечения.

"Патриоты - За Жизнь" - организация, позиционирующая себя как боевое крыло партии ОПЗЖ. Члены организации объявили своей целью "наведения порядка на улицах ради мира" и борьбу с "радикалами". Формальным руководителем и главным представителем организации является народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.