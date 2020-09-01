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На Львовщине установили табличку с надписью "бандиты из Армии Крайовой", посол Польши Цихоцкий выразил протест

На Львовщине установили табличку с надписью
Фото: Червоноградська міська організація ВО "Свобода"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий направил письмо главе Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, в котором выразил протест против надписи на мемориальной доске в Гуте Пеняцкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущение действиями ВО "Свобода". Он ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".

"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши.

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Указанную мемориальную доску, как говорится в Facebook Червоноградской городской организация ВО "Свобода", установили 30 августа.

Автор: 

история (2017) Польша (8405) нота протеста (140) Цихоцкий Бартош (41) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+22
Посол Польши требует прекращения на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия...

Но ему наплевать, когда поляки уничтожают памятники УПА в Польше.

Около польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве на горе Монастырь вандалы разгромили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА).
Мемориальная доска на могиле была установлена в память членам УПА - местным жителям, которые погибли в бою с НКВД в начале марта 1945 года.

Таблицу уже разбивали в 2015 году. Тогда неизвестные уничтожили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.
Теперь же таблица разбита на мелкие кусочки, которые выбросили в яму. Также сорваны вышитые рушники с деревьев, которые осенью повесили польские активисты.
Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.На Львовщине установили табличку с надписью "бандиты из Армии Крайовой", посол Польши Цихоцкий выразил протест - Цензор.НЕТ 2094
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01.09.2020 20:56
+18
Памятник бойцам УПА на кладбище села Грушовичи неподалеку от Перемышля был установлен в октябре 1994 года и демонтирован 26 апреля 2017 года. Решение снести памятник было принято администрацией Струбно.
Против сноса памятника активно протестовал МИД. В МИДе УКраины решение главы Струбно назвали демонстративным и дерзким» и сочли его откровенной провокацией, которую местные власти приурочили к 70-й годовщине операции Висла.
Камни от демонтированного памятника УПА были использованы для ремонта дорог в Польше. Об этом польскому изданию na: Temat рассказал глава муниципалитета Стубно Януш Слабицкий.
"Камни были утилизированы. Служат польском обществу. Из них были сделаны дороги", сообщил Слабицкий.
Он также пояснил, что предполагал, что "бандеровцы захотят превратить остатки демонтированного памятника «в национальную святыню. Это, конечно, цинично. В другой ситуации я бы вернул эти камни, но, зная, куда идет дело, мы сделали, как я сказал", отметил он.

Вот такое отношение польских местных и центральных властей к памяти украинцев и УПА,
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01.09.2020 21:13
+17
О то навіщо курва такі провокації робити ??? Це ж на радість Кремля також (!)
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01.09.2020 21:01
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Кто-то ещё сомневается, зачем создавалась "свобода"?
Даже если внизу там 99% простых идиотов?
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02.09.2020 15:13 Ответить
Свобода створювалася для того аби каналізувати енергію радикально налаштованої частини суспільства в потрібне русло. Бо, якщо їх не організовувати то, виникають не тільки ПС чи С14, а й більш закриті організації, які важко виявити, а їх діяльність може мати страшніші для влади наслідки.
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02.09.2020 15:23 Ответить
Осталось только уточнить - потрибне КОМУ русло...
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02.09.2020 15:35 Ответить
владі, а вона у нас не міняється
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02.09.2020 16:18 Ответить
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