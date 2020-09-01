На Львовщине установили табличку с надписью "бандиты из Армии Крайовой", посол Польши Цихоцкий выразил протест

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий направил письмо главе Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, в котором выразил протест против надписи на мемориальной доске в Гуте Пеняцкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущение действиями ВО "Свобода". Он ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".

"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши.

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Указанную мемориальную доску, как говорится в Facebook Червоноградской городской организация ВО "Свобода", установили 30 августа.