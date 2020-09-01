Через адвокатов обвиняемого по делу МН17 Пулатова в суде транслируется позиция России, - посол Украины Ченцов

Свидетельства и запросы, которые делали адвокаты одного из обвиняемых по делу МН17, практически совпадают с линией РФ, представленной в рамках процесса Украины против РФ в Международном суде ООН.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел бы обратить внимание: если мы сравним свидетельства и запросы, которые делали адвокаты одного из обвиняемых, с линией РФ, которая была представлена ​​также в рамках процесса Украины против РФ в Международном суде ООН, то это фактически 100% совпадение, то есть, по сути - это РФ участвует в этом процессе через адвокатов обвиняемого", - сказал Ченцов.

Он также отметил, что очень важно, что несмотря на пандемию коронавируса, процесс по делу МН17 продолжается. А еще украинский посол отметил, что иск против России, который 10 июля этого года Нидерланды как государство подали в ЕСПЧ, очень важен для достижения справедливости.

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"Недавно Нидерланды подали иск против РФ в ЕСПЧ. Очень важно, что суд разрешил доступ к документам для государств, которые заинтересованы, и Украина, как и ряд других государств, рассмотрит возможность такого присоединения. Опять же, это очень важно для достижения справедливости", - подчеркнул Ченцов.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17. В ходе заседания, председательствующий на процессе судья Хендрик Стейнхаюс заявил, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых. Судья констатировал отсутствие на заседании обвиняемого Олега Пулатова, а также то, что он знал о выдвинутых ему обвинениях и начале судебного процесса, но решил не появляться в суде. Его интересы в процессе будут представлять двое нидерландских адвокатов, полномочия которых были подтверждены судом.

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