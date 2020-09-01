РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9596 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 375 6

Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре

Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в
Фото: dramteatr.if

Актеры областного драмтеатра имени Ивана Франка из-за усиления карантинных ограничений в областном центре изменили локацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заведения.

"Спектакли, запланированные на 1, 2, 3 и 4 сентября, состоятся! В связи с введением на территории Ивано-Франковской ОТГ "красной" зоны карантина, с 1 по 13 сентября временной локацией Франковского драмтеатра становится Богородчанский район. Сегодня, 1 сентября, в 20:00 мы сыграем спектакль "FELIX AUSTRIA" на живописной локации - площади у костела Посещения Пресвятой Девы Марии в Богородчанах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для зрителей театр организует трансфер до и с места проведения спектакля. Зрителей с собственным транспортом театр просит добираться самостоятельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив и депутаты настаивают на исключении города из "красной" зоны, грозят судом

Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в красной зоне, и дает спектакли в райцентре 01

Районный центр Богородчаны находится в 16 км от Ивано-Франковска. Здание костела Посещения Пресвятой Девы Марии в Богородчанах построено в XVIII веке.

Напомним, с 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

В "красную" зону эпидемиологической ситуации вошли: Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протестующие против закрытия дискотек устроили танцы под Кабмином. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) театр (229) Ивано-Франковская область (916) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красавцы. Там что-то такое же хочет и оперный замутить
показать весь комментарий
01.09.2020 22:37 Ответить
Театр в " красной зоне" :

Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре - Цензор.НЕТ 9213
показать весь комментарий
01.09.2020 22:57 Ответить
Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре - Цензор.НЕТ 9681
показать весь комментарий
01.09.2020 22:58 Ответить
Темньіе сильі нас злобно гнетут? Гнетут, Владимир Ильич.
показать весь комментарий
01.09.2020 23:04 Ответить
Чтобы всем досталось немножко вируса?

«Мы несём вирус в массы!»
показать весь комментарий
01.09.2020 23:02 Ответить
шмыгаль, ты что ль?
показать весь комментарий
02.09.2020 08:37 Ответить
 
 