Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре
Актеры областного драмтеатра имени Ивана Франка из-за усиления карантинных ограничений в областном центре изменили локацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу заведения.
"Спектакли, запланированные на 1, 2, 3 и 4 сентября, состоятся! В связи с введением на территории Ивано-Франковской ОТГ "красной" зоны карантина, с 1 по 13 сентября временной локацией Франковского драмтеатра становится Богородчанский район. Сегодня, 1 сентября, в 20:00 мы сыграем спектакль "FELIX AUSTRIA" на живописной локации - площади у костела Посещения Пресвятой Девы Марии в Богородчанах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для зрителей театр организует трансфер до и с места проведения спектакля. Зрителей с собственным транспортом театр просит добираться самостоятельно.
Районный центр Богородчаны находится в 16 км от Ивано-Франковска. Здание костела Посещения Пресвятой Девы Марии в Богородчанах построено в XVIII веке.
Напомним, с 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.
В "красную" зону эпидемиологической ситуации вошли: Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.
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