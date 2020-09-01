ВСП отказался отстранять судей ОАСК Качура, Огурцова и Келеберду по ходатайству Венедиктовой

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайств генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) Игоря Качура, Алексея Огурцова и Владимира Келеберды.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

ВСП пришел к выводу, что доказательства в подтверждение совершения судьей Качуром преступлений получены способом, не соответствующим требованиям УК Украины, без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производство.

"Офис генерального прокурора не предоставил доказательств того, что судья имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, допрашивать во время досудебного расследования, и таким образом противоправно препятствовать установлению обстоятельств уголовного правонарушения", - подчеркнули в ВСП.

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Ходатайства об отстранении судей ОАСК Келеберды и Огурцова Высший совет правосудия вернул без рассмотрения из-за "нарушения порядка уведомления судьи о подозрении".

Ранее Высший совет правосудия отказался удовлетворить ходатайства Венедиктовой и отстранить от осуществления правосудия судей ОАСК Вовка и Аблова.