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ВСП отказался отстранять судей ОАСК Качура, Огурцова и Келеберду по ходатайству Венедиктовой

ВСП отказался отстранять судей ОАСК Качура, Огурцова и Келеберду по ходатайству Венедиктовой

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайств генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) Игоря Качура, Алексея Огурцова и Владимира Келеберды.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

ВСП пришел к выводу, что доказательства в подтверждение совершения судьей Качуром преступлений получены способом, не соответствующим требованиям УК Украины, без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производство.

"Офис генерального прокурора не предоставил доказательств того, что судья имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, допрашивать во время досудебного расследования, и таким образом противоправно препятствовать установлению обстоятельств уголовного правонарушения", - подчеркнули в ВСП.

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Ходатайства об отстранении судей ОАСК Келеберды и Огурцова Высший совет правосудия вернул без рассмотрения из-за "нарушения порядка уведомления судьи о подозрении".

Ранее Высший совет правосудия отказался удовлетворить ходатайства Венедиктовой и отстранить от осуществления правосудия судей ОАСК Вовка и Аблова.

Автор: 

Высший совет правосудия (568) Венедиктова Ирина (726) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+16
Если внимательно прочитать текст, то получается, что Венедиктова намеренно сделала так, чтобы запороть обвинение. Ну не верю я, что в прокуратуре настолько безграмотные в плане соблюдения процедур люди сидят.
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01.09.2020 23:10
+10
цю раду правосуддя повісити першими на самому почесному місці !
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01.09.2020 23:24
+4
Нет...... шоу для лохов. Написала ниже что там.
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01.09.2020 23:11
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лично мне Огурцов не нравится
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01.09.2020 23:03 Ответить
Венедіктова свідомо надала пустопорожнє клопотання, щоб ВРП легко було відмовити.
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02.09.2020 00:08 Ответить
Не знаю,что это за три петуха,но сволочь венедиктова хорошего не сделает.
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01.09.2020 23:07 Ответить
Зеля закончил эпоху бедности. Зебилы это разом сделали.
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01.09.2020 23:08 Ответить
Нычого..."мы еще покажем этим казлам...Каторые мешают нам жить..." (с) Хряк..."Хто це сказав? Зайдеш до мене окремо..Я тобі поясню..Тихе життя у них там на Закарпатті.."
.
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01.09.2020 23:08 Ответить
Бунт на кораблі?
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01.09.2020 23:08 Ответить
Нет...... шоу для лохов. Написала ниже что там.
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01.09.2020 23:11 Ответить
Если внимательно прочитать текст, то получается, что Венедиктова намеренно сделала так, чтобы запороть обвинение. Ну не верю я, что в прокуратуре настолько безграмотные в плане соблюдения процедур люди сидят.
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01.09.2020 23:10 Ответить
Новиє ліца з трускавецькими дипломами можуть ще і не таке втнути.
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01.09.2020 23:16 Ответить
Документы готовят обычно рабочие лошадки. А не обратиться в суд для получения согласия на использование улик, полученных по другому делу - это вообще нонсенс.
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01.09.2020 23:35 Ответить
Похоже, что это именно так...
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01.09.2020 23:17 Ответить
Очень может быть, скорее так оно и есть. Тут вот говрят : https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE
, что Венедиктова костьми легла, что бы "вагнеровцы" не были выданы Украине.
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01.09.2020 23:37 Ответить
Не удивляет ... от слова ВООБЩЕ.
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01.09.2020 23:50 Ответить
Такое видать ходатайство. Раньше, у папередников, срабативало, а тут вдруг перестало

https://sud.ua/ru/news/sud-info/109176-vsp-otstranil-sudyu-iz-slavyanska-za-podozrenie-v-poluchenii-vzyatki ВСП отстранил судью из Славянска за подозрение в получении взятки, 3 октября 2017
https://sud.ua/ru/news/sud-info/119550-vsp-otstranil-sudyu-tamaru-shevtsovu-ot-pravosudiya ВСП отстранил судью Тамару Шевцову от правосудия, 6 июня 2018
https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Высший совет правосудия 15 февраля 2018 года, отстранил судью Дружковского городского суда
https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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01.09.2020 23:23 Ответить
цю раду правосуддя повісити першими на самому почесному місці !
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01.09.2020 23:24 Ответить
ВРП тем самым пописала себе приговор, эти так называемые "судьи"и члены так называемой "ВРП" покрывающие преступления этих "судей", будут осуждены судом Линча.
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01.09.2020 23:34 Ответить
вы верите в суд линча? Наивно. Сомневаюсь что он будет.
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02.09.2020 02:56 Ответить
Мне одному кажется,что страна превратилась в какой-то театр абсурда?В то время,как работяги и мелкие и средние бизнесы пашут и своими налогами наполняют бюджет,вся эта судейская и прокурорская свора с зарплатами в сотни тысяч бюджетных денег устраивают между собой ежедневные разборки и говнотёрки.Может,пора от них всех избавиться?
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01.09.2020 23:47 Ответить
Нет. В смысле - не одному кажется.
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01.09.2020 23:51 Ответить
В то время,как работяги ........


....выбрали себе прикольного президента
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02.09.2020 00:15 Ответить
Комедианты играют фарс...до трагедии осталось немного..
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02.09.2020 00:48 Ответить
Захоплення влади з задіянням всіх гілок судової системи, продовжується. І це чіткий план перевороту в країні, розроблений медведчуком з портновим, який виконують такі як ківа, бужанський, дубінський і т.п. Паралельно на медведчуківських каналах цілодобово лиють говно та біснуються такі реваншисти як лукаш, бондаренко, рабінович, співак, шарій та інші пропагандони, які вже відверто зневажають Україну і українців, Майдан. Їхні передачі вже більше схожі на шабаші. Але, нажаль, діюча влада не тільки нічого не робить, щоб присікти зпланований переворот, а всіляко сприяє його реалізації. Манкурти та колаборанти, яких в Україні валом, можуть гордитися цією владою. В той час, коли Білорусь піднімається, в росії протести, нас тягнуть назад в тайожні обійми, з яких ми вже майже вирвались. І мешканці в основній масі цьому й не проти.
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02.09.2020 08:08 Ответить
ну это ж не галерею штурмовать и не вручать повестки видосиками на сайте
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02.09.2020 08:15 Ответить
Судебная реформа от Зельца?
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02.09.2020 08:29 Ответить
ДиЗентерію треба лікувати , само не пройде. Це їм не пісюном по роялю водити.
Вони можуть зробити Україні "чпок"..
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02.09.2020 08:40 Ответить
Это цветочки. Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить. Этот вариант только и остаётся
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02.09.2020 13:41 Ответить
 
 