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Новости Коронавирус и карантин
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У школьника в Бердянске 1 сентября подтвердили COVID-19 - весь класс пошел на самоизоляцию, - горсовет

У школьника в Бердянске 1 сентября подтвердили COVID-19 - весь класс пошел на самоизоляцию, - горсовет

У одного из учащихся общеобразовательной школы в Бердянске установлено заболевание COVID-19. Весь класс отправили на карантин до 17 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бердянского городского совета.

"Сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

По рекомендации лабцентра Миздрава Украины, в классе, где обнаружен больной ребенок, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школу ничто не заменит, но если будет большая волна COVID-19, то мы готовы к "школе онлайн", - Зеленский

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19, проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритмах действий в случае, если в школе у ребенка или учителя обнаружат COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что родители могут сами выбирать любую форму обучения для своих детей.

Автор: 

Бердянск (443) дети (6480) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+6
Понеслась ... по кочкам.
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01.09.2020 23:16
+6
Пиши 33 із 34. Так буде прикольніше.
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01.09.2020 23:38
+3
Какие анализы, бабло разворовали ни фига нет, родителям ещё и за анализы по 2500 заплатить? Этим баранам проще без анализов всех в школу загнать😁
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02.09.2020 00:22
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Понеслась ... по кочкам.
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01.09.2020 23:16 Ответить
Лиха беда начало.
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01.09.2020 23:18 Ответить
Ох и жопа наближається....
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01.09.2020 23:19 Ответить
Это правда...наверное... Но вот у моих в классе 15 человек из 34 ех умерли от Ковида и все якобы норм. Где реакция властей? Где кто? Почему открыли школы, эти генераторы Коронавируса?
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01.09.2020 23:22 Ответить
Пиши 33 із 34. Так буде прикольніше.
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01.09.2020 23:38 Ответить
Лучше писать 144 из 100 - будет правдоподобней
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02.09.2020 00:03 Ответить
Это где, в Нальчике?
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02.09.2020 00:24 Ответить
Нє, в Сызрани
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02.09.2020 00:43 Ответить
Повезло школьникам. Теперь все будут стараться заразиться.
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01.09.2020 23:23 Ответить
У школяра в Бердянську 1 вересня підтвердили COVID-19 - весь клас пішов на самоізоляцію, - міськрада - Цензор.НЕТ 5565
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01.09.2020 23:32 Ответить
Первый пошёл!
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01.09.2020 23:36 Ответить
Лучше было бы 1 сентября не садиться за парты, а всем школьникам сдать анализы. И через 2-3 дня, когда буду получены результаты, приступить к занятиям всем, кто здоров.
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01.09.2020 23:50 Ответить
Так і повинно було бути. Та схоже, що влада займається свідомим поширенням "ковіду". Бо абсолютно зрозуміло, що одне хворе дитя чи вчитель заразять всю школу, батьків школярів, ті поширять на колег, і понеслось.
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02.09.2020 00:02 Ответить
Важко повірити в те, що влада займається свідомим поширенням "ковіду", бо тоді на лікування доведеться потратити багато грошей з бюджету, що призведе до кризи і до відставки. Поведінку уряду легше пояснити звичайною недолугістю (непрофесіоналізмом).
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02.09.2020 00:20 Ответить
Їм похрін. Гроші вже розікрадені.
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02.09.2020 00:24 Ответить
Какие анализы, бабло разворовали ни фига нет, родителям ещё и за анализы по 2500 заплатить? Этим баранам проще без анализов всех в школу загнать😁
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02.09.2020 00:22 Ответить
А 29-30 августа те анализы никак нельзя было взять...что бы 1 сентября приступить??
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02.09.2020 10:27 Ответить
Ученик по школе не ходил и ни за что не брался,правильное решение- класс на самоизоляцию.А через недельку вся школа с вирусом... А маски детям раздавать и температуру мерять( а ну их на..,и так сойдет)
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02.09.2020 00:04 Ответить
этот вирус не даст нормально ни жить ни работать ....вся надежда на вакцину
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02.09.2020 00:19 Ответить
Вы же взрослый человек, не смешите. Когда и от чего помогли вакцины? Способ получения откатов в США и Германии,больше ничего эти Ваши вакцины.
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02.09.2020 10:55 Ответить
посмотрите на ваше левое плече ....и вспомните или вы когда-нибудь болели туберкулёзом ..... где вы берётесь с такими тупыми выводами ???
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02.09.2020 12:34 Ответить
Там же, где все жертвы вакцины. С планеты Земля.
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06.09.2020 10:58 Ответить
можете отказаться от всех вакцин и поехать в Африку .... где комары и мошки переносят ВИЛ СНИД ... поживите с неграми ....посмотрим сколько вы протяните без современной медицины.
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06.09.2020 12:31 Ответить
А не простіше з місяць всім повчитися онлайн, чим потім всім хворіти? Вводьте терміново по всій Україні онлайн навчання.
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02.09.2020 00:34 Ответить
Дядя Изя постарался и все всё поняли
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02.09.2020 00:43 Ответить
Як таке можливо. Тест на ковід19 роблять три дні і лише після характерних симптомів. Тобто батьки свідомо повели дитину з підозрою у школу. За таке має бути кримінальна відповідальність.
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02.09.2020 08:49 Ответить
Цирк на дроте наше образование вместе с нашим здравоохранением. Еще смешнее было бы, если бы я в другой стране жила бы, от этого бардака подальше. Но увы...
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02.09.2020 10:56 Ответить
 
 