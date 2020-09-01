У школьника в Бердянске 1 сентября подтвердили COVID-19 - весь класс пошел на самоизоляцию, - горсовет

У одного из учащихся общеобразовательной школы в Бердянске установлено заболевание COVID-19. Весь класс отправили на карантин до 17 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бердянского городского совета.

"Сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

По рекомендации лабцентра Миздрава Украины, в классе, где обнаружен больной ребенок, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

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Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19, проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритмах действий в случае, если в школе у ребенка или учителя обнаружат COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что родители могут сами выбирать любую форму обучения для своих детей.