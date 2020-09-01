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Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ, - министр экономики Петрашко

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры по ЗСТ, - министр экономики Петрашко

Украина и Турция намерены перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко по итогам разговора с министром Турецкой Республики Русхар Пекджан во вторник.

"Сегодня наша цель - перезагрузить длительные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения ЗСТ", - цитирует Петрашко пресс-служба Минэкономики в релизе.

В ходе переговоров министры договорились, что в ближайшее время торгпред Украины и замминистра экономики Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с преговорщиком с турецкой стороны.

Министры также договорились провести личные официальные переговоры для комплексного решения проблем двусторонней торговли в рамках будущей ЗСТ

"Убежден, что это подтолкнет реализацию нашей амбициозной цели - увеличение торгового оборота до $10 млрд", - добавил Петрашко.

Министры также обсудили повышение Турцией таможенных сборов, указало министерство. "Стороны согласились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная наработка оптимального тарифного предложения и заключения ЗСТ", - говорится в сообщении.

Как указало Минэкономики, 28 августа Турция уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на свой рынок для украинских товаров. При этом украинские производители сталкиваются с множеством ограничительных мер, которые страна ввела с начала года.

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Автор: 

Турция (3374) ЗСТ (539) Петрашко Игорь (84)


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Чего только не придумают , лишь бы на картошку не ездить ( С )
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01.09.2020 23:30 Ответить
06.03.2020 По словам президента Украины Владимира Зеленского, до подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией "остался всего один шаг".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Прогресс --- от последнего шага до .... перезагрузки.
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01.09.2020 23:32 Ответить
Турецкое барахло не покупаю.
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01.09.2020 23:54 Ответить
Яка гра слів ????????? !!!!!!!!!!
Який зліт думки??????????
"95 квартал" і годі......
"Перезавантажити перемовини"

А насправді те що було напрацьовано..........до сраки??????
Тобто Турки нам теж вже не друзі.........
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02.09.2020 08:30 Ответить
 
 