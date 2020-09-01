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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о возможной победе оппозиции: "Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня"

Лукашенко о возможной победе оппозиции:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ожидает в случае победы оппозиции "резни" и что "то, что произошло в Украине, будет цветочками".

Об этом он сказал журналистам в Барановичах Брестской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - заявил Лукашенко.

Он попытался убедить работников СМИ, что совсем не держится за власть.

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", - считает Лукашенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Минские силовики задерживают школьников прямо во дворе лицея БГУ. ВИДЕО

Белорусских чиновников, которые ушли в отставку после недемократических выборов и присоединились к оппозиционерам, Лукашенко обвинил в предательстве.

"Власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская уточнила позицию по Крыму: Полуостров отошел другому государству незаконно. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+21
тараканов не режут.
Их давят )
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01.09.2020 23:43
+15
Будут резать усатую скотину
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01.09.2020 23:40
+15
Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи,(c)

не лги усатая тварь . страну ты сдаешь путинской рассии , с этой целью взялся менять конституцию страны . под гарантии твоей личной безопасности и трудоустройства в росийской ********* .
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01.09.2020 23:49
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Правила форума Совет форумчан
Будут резать усатую скотину
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01.09.2020 23:40 Ответить
тараканов не режут.
Их давят )
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01.09.2020 23:43 Ответить
Он намекает чиновникам, что если оппозиция победит, то вырежут не только его, но и их. А следовательно, они изо всех сил должны поддерживать его, как гаранта того, что они и дальше будут живы здоровы и сидеть на своих стульях. И уж точно не помогать оппозиции
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02.09.2020 10:43 Ответить
Почему нельзя без резни обойтись.
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01.09.2020 23:42 Ответить
Да потому.что это бред утонувшего в собственных фекалиях диктатора.
Там еще один немного севернее сидит
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02.09.2020 00:10 Ответить
а резать должны сегодня задержанные на школьном дворе школьники?

И бо иначе как пояснит их задержание Лукашенко ...
Или женщины из женского похода ? Может ему фурии приснились
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02.09.2020 01:11 Ответить
Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 3166
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02.09.2020 01:26 Ответить
Это намек чиновникам, кого нужно поддерживать чтобы из не "вырезали"
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02.09.2020 10:45 Ответить
Паранойик даже не представляет что он не будет президентом.
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01.09.2020 23:44 Ответить
Это часть его диагноза.
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01.09.2020 23:49 Ответить
В Беларуси коммерческое государство, вся страна в собственности одного человека, проживающие здесь люди крепостные. Поэтому он и думает о политическом завещании, каким курсом страна будет двигаться после его ухода. В лукашенковской модели нет места победы оппозиции, он сам передаст страну в "надежные руки".
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01.09.2020 23:54 Ответить
Сергей, да говори уже прямо: Беларусь - "поместье", политический режим - своеобразный "крепостной строй" (обязательные годовые трудовые контракты и запреты увольняться по собственному желанию - это крепостной строй Московии при Романовых , до ликвидации Юрьева дня)... Ну а Лука - БАРИН...
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02.09.2020 05:07 Ответить
Мнение ещё развернутое про коммерческое государство.

https://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2691441-echo/

Режим Лукашенко - это не просто авторитарная диктатура. Это редкий тип коммерческого государства, в котором власть полностью эквивалентна собственности. Диктатор воспринимает Белоруссию не как территорию, на которой расположены активы, приносящие доход, или институты, позволяющие реализовывать определённые «схемы» - он относится к ней как к своей частной собственности, к народу - как к крепостным, а к силовикам - как к наёмникам, не связанным никакими законами. Потеря власти для диктатора и его окружения - это потеря бизнеса, который он создал, который был намерен передать по наследству сыновьям и который охраняется теми, кто давно потерял всякую связь с населением. Никто из действующих лиц белорусской драмы не нужен новой Беларуси, которая стремится быть обществом, а не ООО лагерного типа - с каждым днём пространство для компромисса сокращается. И именно этот момент вызывает ту остроту противостояния, которую мы сегодня можем наблюдать.
На протяжении многих десятилетий подобные режимы встречались в основном в Африке, где царьки правили вечно, становясь уважаемыми клиентами швейцарских и британских банков и скупая самую дорогую недвижимость в европейских столицах пока их подданные умирали от голода. В этих странах любое народное движение заканчивалось гражданской войной именно потому, что коммерческое государство вообще не ведает никаких тормозов - правовых оно не признаёт, а деньги для покупки лояльности силовиков у правителя есть.
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02.09.2020 10:43 Ответить
Земеля, давай признаем очевидное:
1) Диктатура не свергается цветочками и хороводами. Лично я, утратил веру в перспективность мирного протеста в Беларуси. К чести украинцев, если бы бубочка организовал какую-нибудь пыточную, вроде нашего Окрестина - она бы уже горела синим пламенем.
2) Таракан УЖЕ слил страну куйлу. По пунктам:
1. Отдал ГосТВ на откуп российским пропагандонам. Которые уже палятся и шкварятся по-полной. То, "Белоруссия" в прямом эфире напишут, то вместо титров на белорусском языке, запустят на украинском (ну попробуй редактору - кацапу вдолбить, что белорусский и украинский - это два РАЗНЫХ языка)
2. Запрет Кандрусевичу на въезд в Беларусь (вопреки Конституции, но о чем это я? ). Это УЖЕ можно расценивать, как давление на католиков.
3. Таракан в унисон с куйлом запел о врагах и центрах мирового зла - Прибалтики и Польши (под руководством США, разумеется).
Вывод прост. Таракан расчищает поле для "русского мира" в Беларуси, чтобы стать, хотя бы её "завскладом".
Лично я, не жду ничего хорошего. Беларусь действительно станет "Белоруссией" - Северной Кореей русскомирного образца.
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02.09.2020 06:05 Ответить
Так про это, все время и говорится "Диктатура не свергается цветочками", как и голой жопой не истребляются ежи.
А белорусам еще и подначивают: "Да-да мол, вы решили пойти мирным путем. Там могут поступить только как настоящие европейцы.".... "Не то что огалтелые украинцы".
Интересно где это они видели европейцев размахивающими цветочками прогоняя диктатора?! Там чуть что народу не понравилось, так сразу бунты с погромами и поджогами....Посмотреть на Францию, так там такое шоу, стабильно каждый год!!!!
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02.09.2020 10:52 Ответить
Я бы не сказал, что Россия сильно Лукашенко поддерживает. Там вообще 2 недели молчали, выжидая возьмёт ли оппозиция власть силой. А то что Путин на прошлой недели высказался, что ещё ему оставалось. 26 лет Россия его поддерживает +союзное государство, таможенный союз. Перед выборами Лукашенко искал врагов в России, говорили о лагерях под Невелем и Псковом. Сейчас в Польше,- типичный трюк, создать образ врага, для борьбы с которым сплотить население вокруг действующей власти.
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02.09.2020 10:54 Ответить
Я привел 3 факта, которые говорят о подготовке страны к сдаче суверенитета. А в лука-путнский антироссийский спектакль перед выборами, только идиоты могли поверить
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02.09.2020 16:18 Ответить
Поверь нам как то без разницы что там будит дальше у нас вас в вашей стране, для многих украинцев это просто не актуально что было что есть и что дальше будит
в белорусском федеральном округе
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02.09.2020 11:29 Ответить
В Польше соседями по комнате будем
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02.09.2020 16:19 Ответить
Ниче..Прикупит себе трактор и будет помаленьку бульбу вырасчывать. Лепитель страны ,мля.Что скажешь убитым по твоему приказу согражданам,лепник?
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02.09.2020 00:10 Ответить
Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи,(c)

не лги усатая тварь . страну ты сдаешь путинской рассии , с этой целью взялся менять конституцию страны . под гарантии твоей личной безопасности и трудоустройства в росийской ********* .
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01.09.2020 23:49 Ответить
поглощение Беларусь почти неизбежно уже..
вот интересно за какое время Орда разорит и обосрет эту действительно ухоженную территорию..?
Смотрю протесты - все так мило, улицы чистые и в порядке, дороги супер, парки, дома красивые и аккуратные и тд..
по производству пишут разное, про это не буду...
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01.09.2020 23:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/384224 - очень редко это делаю, НО пожаловался на тебя админу за то, что ты в гостях на украинском ресурсе ведешь себя как свинья пьяная..

надеюсь тебя забанят..
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02.09.2020 00:19 Ответить
Так у нас цензура в действии. Крупнейший белорусский сайт onliner.by, где сотни/тысячи комментариев под каждой статьей, уже месяц каменты закрыты. Беларусам у себя негде высказаться!
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02.09.2020 00:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/473930 - поэтому нужно идти на украинские ресурсы и быковать как ******, да?

я вот в белорусских сетях себе такого не позволяю посылать нах местных, и другие украинцы как я заметил тоже..
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02.09.2020 00:29 Ответить
Зато на lenta.ru россияне и украинцы от души друг друга пикируют. Читать ржачно.
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02.09.2020 00:35 Ответить
пнуть свинособаку это богоугодное для каждого украинца дело..
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02.09.2020 00:37 Ответить
А пнути того, хто захищає фашиста Лукашенка, то двічі богоугодне діло.
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02.09.2020 00:44 Ответить
Чувак, от ти з гостем скоріш ведеш себе, як свиня.
Це як у 2012 на російських сайтах на нас накидались кодлою, і банили за те, що ми були проти Януковича.
А вони, кацапи, все повчали нас, який Янукович хороший, і які ми дурні і невдячні.
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02.09.2020 00:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 - на глупости отвечать нет желания

пора баиньки..

https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937

Порядка 60% опрошенных белорусов отрицательно оценили украинский Евромайдан и отстранение от власти Виктора Януковича. Столько же опрошенных положительно отнеслись к присоединению Крыма к России, считая этот процесс законным.
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02.09.2020 00:47 Ответить
Так ти їм мстиш?
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02.09.2020 00:49 Ответить
Теперь эти не пойми чьи братья ищут поддержки?
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02.09.2020 11:36 Ответить
Не плутай Київ 2014-го і Мінськ 2020-го... В Києві, на Майдані, протистояли два напрямки розвитку - прозахідний, європейський, і "постсовковий", проросійський... А у Мінську іде суперечка, на якому простирадлі Кремль буде Білорусь "трахать" - на червоно-зеленому, з білим орнаментом, "лукашистському", чи на біло-червоно-білому, "тіхановсько-бабариківському"... І, що саме сумне, так це те, що не тільки основна маса білорусів, але і мітингарі на вулицях, цього не розуміють...
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02.09.2020 05:20 Ответить
А таракан разве не "защитник от русского мира"?
Откуда вы такие иксперды беретесь?
Перестаньте сравнивать Евромайдан и наши протесты. У вашей оппозиции были боевые ячейки, там были здоровые хлопцы, которые могли дать отпор Беркутне. Да и у самой оппозиции была мощная поддержка среди населения + не забываем про закаленных в уличных драках фанатов. А у нас? У нас и оппозиции как таковой и не было, все более-менее толковые, либо отошли от дел, либо за бугром сидят... либо просто сидят Фанаты у нас вообще давно перевелись... хотя у нас фанатеть не отчего . Лицо нынешнего белорусского фаната - идет чувак с работы, вспоминает, там жеж минское Динамо с БАТЭ играет, сходить что-ли... Ой стоп, сегодня же ЛЧ, Реал с Барсой играют, да ну нах то БАТЭ с Динамо, возьму ка я лучше двушичку Жигулевского, да домой, там пивчинского хоть выпить можно и футбич норм позырить
Понимаешь о чем я?
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02.09.2020 06:19 Ответить
Я и "понимаю", и одновременно, "не понимаю"... Понимаю разницу в менталитете беларусов и украинцев, разницу между политической ситуацией на Майдане 2014 в Киеве и в 2020, в Минске... Но не понимаю, чего ты на меня "наезжаешь"? Я вижу у белорусов не народ, сплочённый конкретной целью, а аморфную толпу, которая, в конечном счёте, сама не знает, чего хочет, и способна на вопрос "Чего вы хотите?" дать лишь один чёткий ответ - "Скинуть Лукашенку!"... Вопрос: "А дальше?...", находится за гранью их понимания...
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02.09.2020 06:28 Ответить
1) Я не "наезжаю". Я просто помню как ты делал из таракана "защитника от русского мира"
2) Я пишу про то, что Евромайдан получился, потому, что там было кому давать отпор Беркуту. У нас просто некому дать отпор ОМОНу. Даже десантники, которые вроде бы выходят на акции протеста сцуе перед краповиками.
3) Идея "прихлопнуть таракана" вначале. Но, как я писал выше диктатура не свергается цветочками. Лично я подкоплю определенную суммы и сматываю удочки в Польшу. Благо, карта поляка есть на руках.
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02.09.2020 16:24 Ответить
"Стоять, Зорька!!!". Ну-ка, наведи мне примеры, где я делал из Луки "защитника от русского мира"!!! Или ты "читал, но не понял..."?... Я говорил с точки зрения "державника, а не "р-революционера", что диктатор Лука, отстаивая свой трон, Украине выгодней, чем марионетка Тихановская, живущая за российские деньги... Он, отстаивая личный "трон", не пускает войска РФ на территорию Беларуси. Тихановская "ляжет" сразу... Лука тоже "лёг"... НО!!! Сопротивляясь... А какая разница для Украины?...
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02.09.2020 16:37 Ответить
Да это ОАЦовец, "косящий" под "суперпатриота" Беларуси... У нас тут, таких, тоже полно... Они "вышиватниками" именуются... На первый взгляд - он, "за УКраину", на заднице "вышиванку" в клочья рвёт, а вчитаешься, о оттуда "говнецом лахтинским несёт", как из выгребной ямы...
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02.09.2020 05:12 Ответить
Чувак, я й тебе раніше посилав, пам'ятаю, як ти проти Порошенка гнав.
А зараз, я на твоїй стороні, і посилаю лукашиста.
Отакетомалята.
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02.09.2020 00:47 Ответить
Ухоженность - плата за совковый заповедник. На всякий случай. Вдрог холопы сильно заскучают - а им - дак вот же оно, посмотрите! А че типа у нас не так? Дык мы идем особым путем, кругом враги сцук!!! Одни фошизды, кто рашкованов не любит - всяк фошызд
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02.09.2020 00:16 Ответить
возможно и плата, НО приятно когда среда обитания вокруг тебя достойная Человека..
то что Лука поехавший диктатор, ассимилировавших белорусов - это не обсуждается даже..

Вопрос про Орду был..
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02.09.2020 00:24 Ответить
Хех ))
Я вот в ГДР служил и бывал на экскурсиях в концлагерях на тот момент еще сохранившихся. Если интересна конкретика - в Луккенвальде. Так вот. среда обитания там была весьма. У меня прям глаза повыпадали, когда я бараки заключенных увидел - кафель кругом, душевые и тд. Вымощенные дорожки, травка. Грядки с овощами и огромаднейшей капустой...
Ниче не напоминает?
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02.09.2020 00:28 Ответить
сейчас кто то назовет тебя грязным антисемитом...
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02.09.2020 00:32 Ответить
Мне как-то глубоко насрать, ибо я и есть антисемит.
Почитай семитское учение, гой, и ты тоже антисемитом станешь гарантированно ))))))
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02.09.2020 00:38 Ответить
Скажи, як чувак, хитро вивернув те, що ти хотів пояснити?
Догори дригом.
Ще й звинуватив тебе в антисемітизмі.
Нащадки павліків морозових....
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02.09.2020 00:53 Ответить
Ти не плутай "семітизм" і "сіонізм"... По-перше, араби - теж семіти... (ходили чутки при Союзі, що в Ізраїлі, ніби-то, розробляли якусь бактеріологічну зброю, що повинна була викликАть безпліддя у арабських жінок, щоб вони не народжували так багато дітей, однак, нічого не вийшло - надто араби і євреї близькі генетично). По-друге, не "семітизм" визнаний "ідеологією нацистського вигляду", а "сіонізм", бо саме це вчення визнає "зверхність" іудейської "нації", над іншими... (Хоча, "нацією", в генетичному розумінні, їх назвать важко - за кілька тисячоліть там такого намішано, що "сам чорт ногу вломить...").
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02.09.2020 08:34 Ответить
Нічого я не плутаю. Ти розказуєш секрети Полішенеля. Палестинці і євреї за ДНК абсолютно тотожні
І я взагалі не розумію,а шо так багато адвокатів у євреїв?
Я напевне знаю,що чутки про їхній розум гіпертрофовано перебільшені.
Але ще й вивчати історію за їхніми лекалами - це не те що смішно, але й воняє дурістью. Вони її самі абсолютно не знають.
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02.09.2020 11:10 Ответить
З тобою все ясно... Людина, що не знає правильного написання назви персонажа лялькового театру, і пише "Полішенель", пробує мене "загрузить" лекцією по антропології, генетиці, етнографії, історії і політології... Штани підтягни, "проффесор" ...
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02.09.2020 11:28 Ответить
Класковский политолог статью вчера написал по поводу новой конституции. Какие то косметические изменения, самые поверхностные, показать диктатор не забронзовел, видит изменения в обществе. Заодно заболтать протест оппозиционный, увести в русло конституционной реформы.
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01.09.2020 23:59 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1300795316174761984 7 ч

Лука откровенно признался, для чего его вызвали в Москву: «Мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока»
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02.09.2020 00:05 Ответить
Союзное государство, таможенный союз. Про это и сказал. Казахстан там же, однако..
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02.09.2020 00:08 Ответить
с Казахстаном не получится без серьезной войны уже - за ним Китай
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02.09.2020 00:10 Ответить
Он может делать то что хочет , но путин его не просто так поддержал рос гвардией и мобильным штабом ФСБ по планированию операций . теперь лукашенко из просто московского холуя превратился в государственного изменника . его все равно уберут , но могут оставить в живых и с наворованными деньгами за которые придется расплачиваться гражданам Беларуси . если по своей шизофренической привычке быканет , уберут не задумываясь . Беларусь упускает момент когда можно освободится . не хватает организованности и поддержки .
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02.09.2020 02:25 Ответить
"И то, что произошло в Украине, будет цветочками". Ягодками будет то, что произошло в Румынии:

Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 6879
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01.09.2020 23:53 Ответить
Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 5749
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01.09.2020 23:54 Ответить
Параноидный шизофреник
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01.09.2020 23:57 Ответить
Резня? Ну не знаю, головокружительные хороводы, обнимашки, цветы это скорее всего😁😁😁😁
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02.09.2020 00:09 Ответить
Путин пугал крымчан бандеровцами, которые якобы хотят всех резать, а Лука не может назвать, какая сила будет делать резню в Беларуси, потому, что такой силы в Беларуси нет, кроме его псов-силовиков.
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02.09.2020 00:10 Ответить
1 сентября 2020
Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за мобильника.

https://lenta.ru/auth/

Инцидент произошел 31 августа в одной из деревень. Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью.

В процессе игры ребенок выронил телефон, аппарат разбился. 47-летний россиянин приказал племяннице положить ладонь на пень и отрубил девочке два пальца топором. Позже ее госпитализировали, врачам удалось пришить один палец.
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02.09.2020 00:19 Ответить
Вот ты пишешь, что твой оппонент "забалтывает тему"... А чем занимаешься ты? Какое отношение твой комментарий об отрубленных пальцах в России имеет к событиям в Беларуси?...
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02.09.2020 05:25 Ответить
Ти дійсно не розумієш?
Імєєт, і самоє нєпосредствєнноє !

Ти ознайомся з діалогом: https://censor.net/ru/user/346452 і https://censor.net/ru/user/323194.
В обміні репліками, Хмарка2009, закохана в «порядок» Лукашенка, коли їй https://censor.net/ru/user/323194, служивший в ГРВГ, тицьнув під ніс, що й в гітлерівському концлагєрі Луккенвальді, теж був кафель і чистота: «Ниче не напоминает?», звинуватила його в антисемітизмі !!!
Вдумайся - людина, яка захищає гітлерівські порядки Лукашенка, звинувачує того хто проти них, в антисемітизмі !!!
І так. Я показую той «русскій мір» в Білорусі, який тут зараз захищають різнокаліберні мамкіни «аналітики», закохані в Лукашенка.
Які об'єктивно прцюють на команду з Лахти-2.
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02.09.2020 10:41 Ответить
Що ти мелеш? Я тобі про коментар з "відрубаними пальцями пишу!!! Прокинься! А ваші з "Достоєвським" "розборки" з приводу "орднунгу" в концтаборі - ваша справа... "Обоє рябоє...", що він, що ти... Спочатку розберіться з визначеннями тих чи інших понять, а потім кидайтесь звинуваченнями... А то один нездатен зрозуміть різницю між "антисемітизмом" і "сіонізмом", а другий нездатен зрозуміть тотожність кінцевого результату перемоги Лукашенка чи Тіхановської з Бабарико...
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02.09.2020 10:59 Ответить
«Я показую той «русскій мір» в Білорусі, який тут зараз захищають різнокаліберні мамкіни «аналітики», закохані в Лукашенка.
Які об'єктивно працюють на команду з Лахти-2.»

Щоб ти там не молов.
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02.09.2020 11:40 Ответить
Ага... А ще в Росії вічна мерзлота і росіяни "заморожені пісні продають"... Ви усі троє - "одного поля ягоди...", і одного рівня інтелекту...
- Это, как его...Волюнтаризьм!!!
- В маём доме папрашу не виражатся!..."
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02.09.2020 11:52 Ответить
Чувак, от ти любитель розводити срач.
Це погано.
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02.09.2020 12:22 Ответить
По-перше, я не "чувак"... "Чуваків" шукай навкруги себе - це твоя сфера спілкування...
По-друге, "погано" ДЛЯ КОГО? Для телепнів, що не можуть грамотно свою думку висловить і не знають значення слів, які вживають? Так навчись, і мені не треба буде тебе "мордою по столу возить...".
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02.09.2020 13:17 Ответить
В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землею и наблюдали, как эти - нарочито неправильно распятые люди - мучаются.
Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов - эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.
Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.

Максим Горький. Из статьи о российском крестьянстве.
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02.09.2020 08:24 Ответить
«1 сентября 2020
В Госдуме прокомментировали заявление Тихановской о Крыме.
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/ Государственной Думы https://lenta.ru/tags/persons/novikov-dmitriy/ Дмитрий Новиков прокомментировал слова оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/ Светланы Тихановской о том, что возвращение Крыма в состав России противоречит нормам международного права. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По словам Новикова, подобные заявления Тихановской означают то, что она представляет интересы западных политических кругов и в случае прихода к власти будет проводить русофобскую политику. Он добавил, что за оппозиционным политиком стоят те же силы, которые осуществили революцию на Украине. Поэтому депутат отметил, что не исключает возможности гражданской войны в стране.
Парламентарий также подчеркнул, что в случае победы Тихановской о братских отношениях между двумя странами можно будет забыть.
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02.09.2020 00:17 Ответить
Опять вот эта... вот эта вот... русафобия. Не дают гопнику спокойно пользоваться отжатым... Доколе?
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02.09.2020 00:45 Ответить
Это именно то чего добивался ФСБ , задать идиоцкий вопрос , получить такой же ответ и расколоть протестное движение в Беларуси . Ей бы надо было на него просто не отвечать .

...
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02.09.2020 02:27 Ответить
Внатуре смешно слушать "страителя"
ВВП Беларусии меньше, чем ВВП Варшавы...
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02.09.2020 00:22 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.09.2020 00:37 Ответить
Перегукується з висловом ***** що коли ЗСУ прийде в лугандон,то влаштує різню.
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02.09.2020 00:39 Ответить
с ****** поведешься от ***** наберешься,очередная сребница
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02.09.2020 00:42 Ответить
Резня валынская... Не, страшнее будет... Ябатек под нож пустят... А вдоль дорог будут мертвые с косами стоять... И тишина...
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02.09.2020 00:43 Ответить
Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 136
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02.09.2020 00:51 Ответить
Чули куме?Резня каже буде.
-Так.Бензопилой"Дружба".У москалей других нема
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02.09.2020 00:57 Ответить
А про «Урал» шо, навіть й не чув?
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02.09.2020 01:02 Ответить
Trudno mne skazat kakuju on sozdal stranu,no fakt sto bolsinstvo liudej nexocet tak zyt.On ugrobil stranu bolse na to poxoze.Sojuznoje gosudarstvo s golandrancami raskaj xocet sozdat eto smesno.Cel kakaja zit bednote kak bolsinstvo liudej raske zyvut?
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02.09.2020 01:06 Ответить
vidasik, тут вопрос неправильно тобою поставлен... Главное, не в том, "чего "не хотят" беларусы...", а в том, "чего они ХОТЯТ"???!!! А вот тут - проблема... Потому что они сами не знают... Просто выступают "против всего плохого, за всё хорошее...". Спрашиваешь: "А что дальше?". В ответ - недоумённое молчание, а затем "шариковское - "отнять и поделить!...".
У идеалистов - "маниловские мечтания" о том, что, практически, неосуществимо...
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02.09.2020 05:34 Ответить
Oni xotiat zit kak Sveicariji ili Sveciji,tocno ne kak rosiji Takoj neutralitet zaniat.Sperva nado etogo samozvanca vygnat,poskolku tot predlogajet guberniju zdelat iz strani.On vrag nomer odin
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02.09.2020 08:45 Ответить
Я я хочу иметь гарем, миллион "зелени" в банке, завод по выпуску попкорна... Хотеть можно что угодно... Вопрос упирается в реализацию "хотения"... А тут - проблема... Даже если исключить из расклада "хотелки" и влияние России, а, ещё лучше, разместить Беларусь на необитаемом материке, будет "Лебедь, Рак и Щука"... У вас, в Литве, ещё в 1991 году, была цель - Европа. Вы её добились.... Кроме того, своё достижение вы обеспечили "охраной" - вступлением в НАТО. Украина рассталась с иллюзиями о "братском союзе" с Россией в 2014-м... Основная часть беларусов живёт в этом иллюзорном мире до сих пор... Кроме того, они не привыкли жить самостоятельно, они не "народ", "нация", а просто "население определённой территории", забывшее, по большей части, не только свою культуру, но и родной язык... И это не удивительно - со времени объединения Польши с Беларусью в Жечь Посполитую, беларусы живут под чьим-то чужим контролем... Сначала польским, потом российско-имперским, потом - российско-большевистским... И последние три десятка лет - не исключение... Эти годы они жили по указке РФ... Говоря "упрощённо", единственные самостоятельные решения, которые может принять сегодня гипотетический беларус - пойдёт-ли он на работу пешком, или поедет на автобусе, какие овощи посадит на огороде и будет-ли он есть драники на ужин... Все остальные решения принимаются за него...
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02.09.2020 09:08 Ответить
ТЕПЕРЬ - ПОНЯЛ???!!!
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02.09.2020 21:27 Ответить
Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. Источник: https://censor.net/ru/n3217091 - теж не погано ...
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02.09.2020 01:06 Ответить
Резня?! Впрочем мяснику с руками по локоть в человеческой крови Луке виднее. Он же, моазь, по себе судит.
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02.09.2020 05:39 Ответить
От я і КАЖУ- ВСРАВСЯ поц усцатий і готовий бити калічіти усіх.. аби його не судили
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02.09.2020 06:48 Ответить
И Колю в трусиках разопнут, вроде еще и не совсем престарелый такую муйню за резню нести. Скорее омоновцы устроят бойню.
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02.09.2020 06:56 Ответить
В Україні так не зробили,і досі через це бардак.
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02.09.2020 07:05 Ответить
Прошу "уточнить" - а хто саме повинен був влаштувать "бойню"? "Беркути", чи протестувальники"? А то якесь висловлювання у Вас "незрозуміле...
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02.09.2020 08:48 Ответить
Не буде ніякої різанини, старперди поховаються, а поліцаї у формі омона і КДБ втечуть у засрашку, як тільки прочують два вистріли,побачать у людей ножі. Це вже ми проходили.
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02.09.2020 08:11 Ответить
Есть у нас специалист по резне. Может проконсультировать:

Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 6816
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02.09.2020 08:12 Ответить
И устроит ее как раз лукафюрер
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02.09.2020 10:46 Ответить
Без обид сябры но ваша беркутня и наши лошкипетушки это две огромные разницы . Вы поймите что как только мы перейдем к ативным действиям(коктейли или захват админ зданий) по нам откроют огонь боевыми . Да у вас были непонятные снайпера но беркутня по вам не стреляла да и в основной своей массе была слабо мотивирована. Я был в застенках,на всех почти протестах в своем городе и сталкивался с ними лицом к *блу и знаю что эти петушки мотивированы максимально,они не скрывают что ждут от нас агрессию что бы всех перестрелять . Обьявят террористами и похоронят без почестей) так что не надо держать нас за сцыкунов и тд. Да мы видим что все стоит на месте но сдавать назад мы нн собираемся. Может от напряга и стресса таракан сам откинется или наделает ошибок хз.. но пока только так.. жыве беларусь ! Слава украине !
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02.09.2020 11:16 Ответить
Сколько на весь 2х-милллионный Минск мусаров? 6000, в том числе 600 омоновцев. Люди из Будапешта 1956 или Праги 1968 над нашим змагарством просто посмеялись бы.

Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 5529
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02.09.2020 13:05 Ответить
Вся разница между Украиной и Беларусью, что Майдан был против насилия, а ваши протесты "ложатся" под насилие. И цели разные . Украина за европейский выбор, Беларусь за азиатский. Дрожите дальше...
Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина" - Цензор.НЕТ 8518
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03.09.2020 10:20 Ответить
Так це ж не вперше... Ще під час повстання під проводом Богдана Хмельницького, коли "посполиті", в Україні, піднялися проти повального "покріпачення" поляками, саме "полки литовські", набрані з білоруської шляхти та білоруських "посполитих", більшість з яких були кріпаками, придушували це повстання... А потім це повторилося під час Коліївщини... Почитай біографію Тадеуша Костюшко, "героя визвольної боротьби" польського та американського народів. Зверни увагу на його діяльність в період "Барської конфедерації"...
"Раб ненавидить не господаря, а того раба, що зумів звільниться...". (Катон Старший, І ст. до Н.Е.).
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02.09.2020 12:15 Ответить
 
 