Лукашенко о возможной победе оппозиции: "Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ожидает в случае победы оппозиции "резни" и что "то, что произошло в Украине, будет цветочками".

Об этом он сказал журналистам в Барановичах Брестской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - заявил Лукашенко.

Он попытался убедить работников СМИ, что совсем не держится за власть.

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", - считает Лукашенко.

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Белорусских чиновников, которые ушли в отставку после недемократических выборов и присоединились к оппозиционерам, Лукашенко обвинил в предательстве.

"Власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", - сказал он.

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