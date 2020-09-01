Киев и Пекин намерены развивать политический диалог и наращивать экономическое сотрудничество, - замглавы МИД Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеоконференции со своим коллегой первым заместителем главы МИД Китайской народной Республики (КНР) Ле Юйчэнем договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди других тем, которые были в центре внимания - дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Стороны также обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

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