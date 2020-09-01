РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9439 посетителей онлайн
Новости
1 055 12

Киев и Пекин намерены развивать политический диалог и наращивать экономическое сотрудничество, - замглавы МИД Джапарова

Киев и Пекин намерены развивать политический диалог и наращивать экономическое сотрудничество, - замглавы МИД Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеоконференции со своим коллегой первым заместителем главы МИД Китайской народной Республики (КНР) Ле Юйчэнем договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди других тем, которые были в центре внимания - дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Стороны также обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о предоставлении безвиза Китаю не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД

Автор: 

Китай (2943) МИД (6938) Джапарова Эмине (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
"...развивать диалог и наращивать экономическое сотрудничество" простою мовою означає брати хабарі від Компартії Китаю, та закредитовувати китайськими шаленими грошима всілякі інфраструктурні та стратегічні проекти, не маючи наміру виплачувати ті борги. Саме так уряд Китаю підпорядковує собі недолугі та недорозвинуті країни світу.
показать весь комментарий
02.09.2020 00:50
+5
Один бульбофюрер тоже развил политическое и экономическое сотрудничество с Пекином....
показать весь комментарий
02.09.2020 00:31
+5
"Один пояс, один путь"-это экономическая экспансия.Вы дурынды с Западом экономику завязывайте,а не с Азией.Завязываясь на Азии,вы делаете азиатов сильней,а Запад слабей.Наши гроши и гроши Запада должны работать на Европейскою экономику,а не на азиатский коммунизм который они экспортируют туда,где сороки як индейцы, тактически ведутся на блестящие бусы,не думая о стратегии
показать весь комментарий
02.09.2020 00:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один бульбофюрер тоже развил политическое и экономическое сотрудничество с Пекином....
показать весь комментарий
02.09.2020 00:31 Ответить
Можно подумать до этого так не было, китайского как говна так и что то типа чуть лучшего гавно тупо просто прилавки переполнены, а что разьве не так, японцы очнитесь вас уже затолкали в 3 мир, собственно как немцев и французов
показать весь комментарий
02.09.2020 00:32 Ответить
"...развивать диалог и наращивать экономическое сотрудничество" простою мовою означає брати хабарі від Компартії Китаю, та закредитовувати китайськими шаленими грошима всілякі інфраструктурні та стратегічні проекти, не маючи наміру виплачувати ті борги. Саме так уряд Китаю підпорядковує собі недолугі та недорозвинуті країни світу.
показать весь комментарий
02.09.2020 00:50 Ответить
"Один пояс, один путь"-это экономическая экспансия.Вы дурынды с Западом экономику завязывайте,а не с Азией.Завязываясь на Азии,вы делаете азиатов сильней,а Запад слабей.Наши гроши и гроши Запада должны работать на Европейскою экономику,а не на азиатский коммунизм который они экспортируют туда,где сороки як индейцы, тактически ведутся на блестящие бусы,не думая о стратегии
показать весь комментарий
02.09.2020 00:54 Ответить
Зелені покидьки по всіх напрямках міняють наш європейський курс розвитку.
показать весь комментарий
02.09.2020 01:12 Ответить
бла бла бла..
показать весь комментарий
02.09.2020 02:09 Ответить
вот работа, трындеть ни о чем, а украинские налогоплательщики должны вот это оплачивать..
показать весь комментарий
02.09.2020 02:11 Ответить
Знаєм ми як можна вигідно торгувать з китайцями… це,як воду їсти!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 02:19 Ответить
З Китаєм треба мати лише абсолютно мінімальні стосунки і ніякої економічної співпраці - бо поглине Україну повністю. Зе і його бандюків треба НЕГАЙНО прибирати з політичної сцени країни.
показать весь комментарий
02.09.2020 05:24 Ответить
А читається так " Киїів налагодив співробітництво і здає економіку росії через Китай".
показать весь комментарий
02.09.2020 08:08 Ответить
У нас декомунізація? Чі ні? Ще почінайте розширювати співпрацю з КНДР!
показать весь комментарий
02.09.2020 08:37 Ответить
Это выражается с нашей стороны безвизом для китайцев и и танцами вокруг жульнической покупки Мотор Сич. Что-то не слышно от этого Юйченя про безвиз для украинцев со стороны Китая.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:40 Ответить
 
 