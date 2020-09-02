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Новости Политика Украины
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депутат (3235) журналистика (3170) угрозы (832) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутату фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко не понравилась фотография из Верховной Рады работы Яна Доброносова, и он начал угрожать.

Свое возмущение Шевченко выразил в комментарии под фото, которое фотокорреспондент "Букв" Доброносов опубликовал в своем Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади", - написал Шевченко в комментарии к фотографии.

На комментарии других пользователей, возмутившихся тем, что депутат в открытую угрожает журналисту, Шевченко не отреагировал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Журналистка Величко получает угрозы после расследования о Telegram-каналах, вероятно администрируемых из РФ: "Дура, мы знаем, где ты живешь". ФОТО

"Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают, и это становится обыденностью. Почему "Слуги" такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции", - прокомментировала угрозы главный редактор "Букв" Татьяна Николаенко.

Евгений Шевченко был избран в парламент по мажоритарному округу №76 в Запорожской области. На момент избрания он был беспартийным ФОП. Сейчас является главой подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко

Слуга народа Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади 01
Слуга народа Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
Так этот Шевченко - руснявая мразь, чего вы от него ожидали?
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02.09.2020 00:16
+38
"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3331
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02.09.2020 00:21
+25
Чего можна от кацаподрочеров ожидать? Хамства,быкования,матюков и угроз фотографам. "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3812
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02.09.2020 00:19
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"Слуга народа" Шевченко угрожает....

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ЗЕнуб трускавецкий оборзел? Нефиг клешнями махать-ты на работе,сел смирно ,лапки сложил как в школе и кнопочку нажимай по команде... "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентского фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 5614
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02.09.2020 00:15 Ответить
Ну да, эта банда шутить не будет, машину подожгут как минимум 😁😁😁
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02.09.2020 00:15 Ответить
Так этот Шевченко - руснявая мразь, чего вы от него ожидали?
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02.09.2020 00:16 Ответить
Чего можна от кацаподрочеров ожидать? Хамства,быкования,матюков и угроз фотографам. "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3812
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02.09.2020 00:19 Ответить
Каждый имеет право на ошибки
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02.09.2020 00:58 Ответить
Не следует путать ошибки с убеждениями. Из-за этой путаницы Украина сейчас в такой дупе.
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02.09.2020 01:26 Ответить
Я цитировал слуг урода
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02.09.2020 02:03 Ответить
Sorry, man. My mistake .
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02.09.2020 02:05 Ответить
"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 8614
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02.09.2020 08:58 Ответить
Шевченко брат по разуму Медведчука и Ко в поддержку Лукашенко, судя по красно-зелёному флагу?
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02.09.2020 00:19 Ответить
Надо было не флаг присунуть в ВР а киве на хлебало резиновую морду лукашенки нахлобучить "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3975
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02.09.2020 00:22 Ответить
Одно могу сказать... Пока рашкованов и их любителей убивать повсеместно не начнут - толку не будет...
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02.09.2020 00:19 Ответить
когда начинаешь ?
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02.09.2020 01:14 Ответить
Шесть лет назад
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02.09.2020 01:16 Ответить
Вибрали "мальчіков і девочек" з "народу". А воно, гопота мерзенна.
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02.09.2020 00:20 Ответить
"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3331
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02.09.2020 00:21 Ответить
Кто не против стать клоуном у тридварасов
Обязательно станет тридварасом у клоунов
(с)
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02.09.2020 00:44 Ответить
"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 4236 "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 2813
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02.09.2020 01:23 Ответить
"Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают, и это становится обыденностью. Почему "Слуги" такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции", - прокомментировала угрозы главный редактор "Букв" Татьяна Николаенко.

Странно, если бы это не произошло усилиями ваших собратьев по цеху.
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02.09.2020 00:26 Ответить
Журналист может ненароком уронить депутату на голову очень тяжёлую камеру.
Или сумку.
Чисто случайно, так что депутату надо одеть защитный шлем.
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02.09.2020 00:28 Ответить
Де всі ці наші бандерівці, які повинні распять етїх мальчіков в трусіках? Для мене й досі загадка, як уся ця бидлота попала до парламенту та у владу. Їм саме місце десь на зоні чи на расєі пити горілку та бити одне одному пики.
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02.09.2020 00:29 Ответить
Це феномен Голобородька...створити монобільшість із невдах,гвалтівників,збоченців-то треба мати "талант"... "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3541
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02.09.2020 01:25 Ответить
З одного боку, слуга Урода поводить себе відповідно до критеріїв відбору аватарів барадатай бабушкі Бєні. З іншого боку, продажних журнашльондр потрібно тримати в тонусі, щоб не нахабніли вкрай та знали своє місце. Публікуючи персональну інфу про когось, проститутка з фотоапаратом в руках має бути готова до того, що її домашня адреса, телефон та виписки з банку з прізвищами замовників проплачених статей теж стане відомий широкому загалу. А верещати про погрози та перешкоджання проф.діяльності вміє кожна журнашльондро, коли в повітрі пахне смаженою акулою пера
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02.09.2020 00:39 Ответить
Где вы были когда неслось-
Вальцман
Убил брата
Наживается на войне
Роттердам
Панама
Поздоровался с ******?
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02.09.2020 01:01 Ответить
Зі всього переліченого тобою, соя, дезінформацією є лише фейк про убивство брата. Все інше - констатація фактів. Як ти на це реагуєш - це твоя персональна проблема. Бачу, наболіло. Серйозну все-таки психотравму отримали Свідки Секти Соєвого Миздобула, коли їх шоколадний король проср@в вибори блазню
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02.09.2020 08:03 Ответить
Я бы сказал, что убийство брата он мог заказать сам.
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02.09.2020 08:09 Ответить
Малоймовірно. Проте чого не зробиш заради капіталу. У бариг свої моральні принципи, відмінні від людських.
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02.09.2020 08:22 Ответить
Номер раз

Генеральная прокуратура Панамы отказала бывшему заместителю главы администрации президента режима Януковича Андрею Портнову в закрытии уголовного дела. Об этом сообщила Генеральный Секретарь Генеральной Прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, передает пресс-служба партии.
"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - говорится в документе.
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02.09.2020 09:02 Ответить
Номер два

«Уголовное производство закрыто 27 августа в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления», - говорится в сообщении.
18 августа САП получила от СБУ результаты комплексной комиссионной экспертизы. Подчиненные Ивана Баканова не смогли установить убытков от «Роттердам+» за весь период действия формулы в 2016-2020 годах.

давай лахта, тащи еще навоз с срувесны "Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 427 "Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 2714
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02.09.2020 09:09 Ответить
Типовий комент порохоср@ні: хто не співає хвалебні оди Соєвому Миздобулу, той одразу лахта
Можеш розбити пальці об клавіші, старанно вилизуючи гузно парАшенкі, але твій бос за час каденції дискредитував себе настільки, що гіршим за нього є, мабуть, лише зелений блазень. Останній просто рекордсмен по кількості факапів. За рік на посту досягнув того рівня ненависті з боку народу, як Барига за п'ять
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02.09.2020 10:12 Ответить
А по сути? Не, зебуины привыкли давить глоткой на эмоции, эт я понимаю "Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 9076
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02.09.2020 10:30 Ответить
Из всего перечисленного, бот:
Вальцман - брехня
Убил брата - брехня
Наживается на войне - брехня (где суды?)
Ротердам+ - брехня

27 серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.[46]
За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+»[47].

Панама - брехня (дело закрыто)

Отсюда вывод, бот: ты бот и брехун
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02.09.2020 13:39 Ответить
скажите это Портнову...при этой власти он угрожал даже Прокурору...открыто...
при Порохе такого не было...дальше больше...а журналит делает свою работу...а вот "слуги народа"- валят страну...
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02.09.2020 01:22 Ответить
Женя шевченко вкрай абарзел...кто-то внушил ему что он держит Бога за бороду...ошибочное мнение... "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 1285
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02.09.2020 01:19 Ответить
Так он же возглавляет подотдел "зачистки экономики", ему можно.
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02.09.2020 07:13 Ответить
Он не осознает что это ошибочно
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02.09.2020 09:19 Ответить
где же угрозы, он по дружески заботиться.
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02.09.2020 02:09 Ответить
Федына и Зверобий предупреждали об опасности Бубочку и теперь под судом . Очень сомневаюсь что подобное произойдет со "слугой народа " Шевченко . Страна двойных стандартов .
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02.09.2020 03:54 Ответить
Замахали вибрики зєленої сепарні(((
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02.09.2020 07:25 Ответить
Хорошо ему ответил, с выдержкой и всё по теме. Я бы так не смог, видя эту харю, кроме матов у меня бы ничего не получилось.
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02.09.2020 09:05 Ответить
Зеленая обезьяна будет угрожать людям???

Совсем страх потерял?
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02.09.2020 09:13 Ответить
Этот "слуга" не достоин носить фамилию знаменитого Тараса Шевченко
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02.09.2020 09:16 Ответить
"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 8000
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02.09.2020 09:35 Ответить
Класссссс
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02.09.2020 13:11 Ответить
Этот бюджето-ед Шевченко из Запорожья. Округ 76... его никто не знает в городе...голосовали за тумбочку.
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02.09.2020 10:05 Ответить
Значит дебилам дебилово,или 73% какаразницовых ждут халявы от блаженных"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 4154
На западной такому кандидату рыло начистили бы.
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02.09.2020 10:15 Ответить
Тупой наріт вибрал нових лиц, теперь 5 лет в гавне жить.
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02.09.2020 10:38 Ответить
а этому утырку в ответ - сам подрочи утырок, чтобы не упал!
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02.09.2020 12:48 Ответить
Єто угроза?
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02.09.2020 13:10 Ответить
 
 