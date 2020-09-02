"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади. ФОТО

Депутату фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко не понравилась фотография из Верховной Рады работы Яна Доброносова, и он начал угрожать.

Свое возмущение Шевченко выразил в комментарии под фото, которое фотокорреспондент "Букв" Доброносов опубликовал в своем Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади", - написал Шевченко в комментарии к фотографии.

На комментарии других пользователей, возмутившихся тем, что депутат в открытую угрожает журналисту, Шевченко не отреагировал.

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"Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают, и это становится обыденностью. Почему "Слуги" такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции", - прокомментировала угрозы главный редактор "Букв" Татьяна Николаенко.

Евгений Шевченко был избран в парламент по мажоритарному округу №76 в Запорожской области. На момент избрания он был беспартийным ФОП. Сейчас является главой подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

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