"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади. ФОТО
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Депутату фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко не понравилась фотография из Верховной Рады работы Яна Доброносова, и он начал угрожать.
Свое возмущение Шевченко выразил в комментарии под фото, которое фотокорреспондент "Букв" Доброносов опубликовал в своем Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади", - написал Шевченко в комментарии к фотографии.
На комментарии других пользователей, возмутившихся тем, что депутат в открытую угрожает журналисту, Шевченко не отреагировал.
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"Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают, и это становится обыденностью. Почему "Слуги" такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции", - прокомментировала угрозы главный редактор "Букв" Татьяна Николаенко.
Евгений Шевченко был избран в парламент по мажоритарному округу №76 в Запорожской области. На момент избрания он был беспартийным ФОП. Сейчас является главой подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
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ЗЕнуб трускавецкий оборзел? Нефиг клешнями махать-ты на работе,сел смирно ,лапки сложил как в школе и кнопочку нажимай по команде...
Обязательно станет тридварасом у клоунов
(с)
Странно, если бы это не произошло усилиями ваших собратьев по цеху.
Или сумку.
Чисто случайно, так что депутату надо одеть защитный шлем.
Вальцман
Убил брата
Наживается на войне
Роттердам
Панама
Поздоровался с ******?
Генеральная прокуратура Панамы отказала бывшему заместителю главы администрации президента режима Януковича Андрею Портнову в закрытии уголовного дела. Об этом сообщила Генеральный Секретарь Генеральной Прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, передает пресс-служба партии.
"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - говорится в документе.
«Уголовное производство закрыто 27 августа в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления», - говорится в сообщении.
18 августа САП получила от СБУ результаты комплексной комиссионной экспертизы. Подчиненные Ивана Баканова не смогли установить убытков от «Роттердам+» за весь период действия формулы в 2016-2020 годах.
давай лахта, тащи еще навоз с срувесны
Можеш розбити пальці об клавіші, старанно вилизуючи гузно парАшенкі, але твій бос за час каденції дискредитував себе настільки, що гіршим за нього є, мабуть, лише зелений блазень. Останній просто рекордсмен по кількості факапів. За рік на посту досягнув того рівня ненависті з боку народу, як Барига за п'ять
Вальцман - брехня
Убил брата - брехня
Наживается на войне - брехня (где суды?)
Ротердам+ - брехня
27 серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.[46]
За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+»[47].
Панама - брехня (дело закрыто)
Отсюда вывод, бот: ты бот и брехун
при Порохе такого не было...дальше больше...а журналит делает свою работу...а вот "слуги народа"- валят страну...
Совсем страх потерял?
На западной такому кандидату рыло начистили бы.