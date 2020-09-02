Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом
Народный депутат Гео Лерос пообещал "бороться с режимом" и быть "среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу".
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Лерос поблагодарил депутатов "Слуги народа", которые отказались поставить подписи за его исключение из фракции, и обратился к своим противникам.
"Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - пообещал Лерос.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
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А де ти був, персонаж, коли в оте вляпувався ?
Осознать ошибку и не скрыть ее - это и есть честность.
Цзи Юнь
-Вы знаете че отличается программа пратии Зе от ОПЗЖ?
-А что, ЗеОПЗЖ таки официально разделились?..
А ведь все просто.
Тот кто останется
в "Слуге"на тонущем корабле, в следующую Раду не пройдет и у власти не будет.
А тот кто сбежит в правильное время и не просто сбежит но и будет обличать - будет на коне, и даже сможет войти в новую Раду со своей партией.
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть".
Против зеленых не выступает только ленивый.
Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг.
Джоан Коллинз
А кто-нибудь раньше о нем слышал, как об антикоррупционере? Откуда он такой вдруг взялся?
Очень он смахивает на засланного казачка
Закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії адвокатури України .
Був волонтером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F благодійного фонду «Сестри перемоги»
Володар премії Best short film Міжнародного фестивалю в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 Калькутті за фільм A lifetime older, володар премії «Чудовий короткий документальний фільм»
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирав, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.
А вот врагам "Слуг народа" это выгодно: чтобы посеять между слугами вражду, чтобы они там перегрызли друг друга.
Это, кстати, фуйловский метод: им хорошо удаётся сеять в нашей стране хаос и ненависть всех и ко всему.
https://censor.net/ru/n3217096
поц-Зе-дент хочет войти в историю как самый отвратмтельный президент
ну тоесть - дебилы...
Каждому более или менее вменяемому человеку сразу было видно что вся эта хе%ня в виде "слуги народа" это просто антиукраинский проект. И вступать в такое дерьмо это навсегда портить себе репутацию.
Что значить поверь, что за Шария и жопоблок процент будет большой? Не то что верю, а уверен. Лохам впарят новую идею - "новые лица" это ерунда, голосовать надо за того кто порядок наведет. Придумают что-то вроде "украинского Пиночета", и быдло дружно побежит в новое стойло.
Что выберет "мудрый нарид"?
"Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом" не дорівнює особливий статус бамбасу.
ТІЛЬКИ ОДНА НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА ЗНАЙШЛАСЬ СЕРЕД "СЛУГ НАРОДУ"
Все больше убеждаюсь в том, что этот Гео играет в ролевые игры. В мафии зелёных у него карта - "мнимый оппозиционер".