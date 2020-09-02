Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом

Народный депутат Гео Лерос пообещал "бороться с режимом" и быть "среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Лерос поблагодарил депутатов "Слуги народа", которые отказались поставить подписи за его исключение из фракции, и обратился к своим противникам.

"Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - пообещал Лерос.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.