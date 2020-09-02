РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9430 посетителей онлайн
Новости
39 738 289

Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом

Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом
Фото: Facebook

Народный депутат Гео Лерос пообещал "бороться с режимом" и быть "среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Лерос поблагодарил депутатов "Слуги народа", которые отказались поставить подписи за его исключение из фракции, и обратился к своим противникам.

"Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - пообещал Лерос.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос - Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". ВИДЕО

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом 01

Автор: 

Слуга народа (2629) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+81
Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом - Цензор.НЕТ 2279
показать весь комментарий
02.09.2020 00:57
+64
У Лероса на душе посвветлело: он больше не в одной партии с предателями.
Респект.
показать весь комментарий
02.09.2020 00:58
+57
Если бы не Вова Мендель трахнул бы какой-то дурачок
показать весь комментарий
02.09.2020 01:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Треба Пороху брати цигана в свою фракцію бо зелена наволоч зжере людину..
показать весь комментарий
02.09.2020 08:58 Ответить
Доказательства в студию
показать весь комментарий
02.09.2020 11:32 Ответить
???
А де ти був, персонаж, коли в оте вляпувався ?
показать весь комментарий
02.09.2020 09:05 Ответить
ну так отож. Наша упоротая часть населения сейчас вылепит себе очередного "героя", как было с Надькой, из обычного приспособленца который просто понял что настало время поменять позицию.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:55 Ответить
Совершить ошибку и осознать ее - в этом заключается мудрость.
Осознать ошибку и не скрыть ее - это и есть честность.
Цзи Юнь
показать весь комментарий
02.09.2020 12:32 Ответить
а он где-то говорил что ошибся и осознал?
показать весь комментарий
02.09.2020 12:41 Ответить
а тобі ще й текст розжовувати треба? Чи німецькою перекладати?
показать весь комментарий
02.09.2020 12:57 Ответить
ткни меня носом где он признает что ошибся и осознал ошибку.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:48 Ответить
вибач, але думка незрозуміло кого з відносно недавньою реєстрацією, мені, практично байдужа... А ткнути носом- надто багато честі... Тренуй голівоньку.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:29 Ответить
порох, вувузєла...А чому ви, такі розумні, не проголосували у першому турі за Кошулинського, за єдиного притомного кандидата й патріота? Га? Чому, *****? Хто-неть з порохосракоботів поясніть - чому?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:07 Ответить
Цыган катает пиар -впереди выборы !Жидами заполонили правительство и Раду ,теперь добавят цыган для колорита.Всё идёт по кругу ,играют спектакль ,что бы и дальше дурачить народ.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:05 Ответить
Може, серед циган були ще й комуністи? Таке нафантазують...
показать весь комментарий
02.09.2020 09:54 Ответить
Попробуй и ты сыграть спектакль, если не трус. Пусть тебе сожгут машину и откроют уголовные дела. Ты ж не трус?
показать весь комментарий
02.09.2020 12:34 Ответить
Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за кого думают другие.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:35 Ответить
машина застрахована, ему стоимость вернется до копеечки. Уголовным делам цена - 0 копеек, никто его не посадит.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:49 Ответить
Показал цынизм клоуна зеленского .увы не президента
показать весь комментарий
02.09.2020 09:08 Ответить
А что тут бороться? Всё и так видно. Шмаркля-враг Украины. Нужно подымать народ и выкинуть вовочку к вовочке
показать весь комментарий
02.09.2020 09:14 Ответить
Пора уже гнать это зеленое болото,все осталось как при потрохе,коррупционеры и взяточники все на своих местах,экономика в опе,рабочие места не создаются,налоги повышаются,ахметки и беньки ведут себя так,как будто страна это их частная собственность,а люди все их личные рабы.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:15 Ответить
Чудак, коррупция, алкоголизм и наркомания неискоренимы.Это было есть и будет, патаму што умный еврей сказал - Много денег не бывает(С)
показать весь комментарий
02.09.2020 09:55 Ответить
Аннекдот от Олега Филимонова:
-Вы знаете че отличается программа пратии Зе от ОПЗЖ?
-А что, ЗеОПЗЖ таки официально разделились?..
показать весь комментарий
02.09.2020 09:23 Ответить
Что ж этот борэц сам из фракции не вышел, а ждал, пока его исключат? Не хотел мандат терять, ведь за него деньги плочены...)
показать весь комментарий
02.09.2020 09:31 Ответить
А зачем ему терять мандат?? Тем более добровольно?? Будучи депутатом у него гораздо больше возможностей макать зеленое стадо мордами в их же собственное дерьмо....
показать весь комментарий
02.09.2020 09:34 Ответить
Выборыв октябре покажут еще раз какой мудрый народ в Украине!
показать весь комментарий
02.09.2020 09:43 Ответить
Такий мудрий народ, що аж страшно... Проміняв стабільну економіку, незалежну державу на бардак, клоунаду і руїну. На черзі окупація і режим російського чобота на горлянці.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:02 Ответить
Лерос звісно ж добряче заплямувався , перебуванням у партії зебілів і малоросів , але молодець що хоч знайшов сили покаїтись . .
показать весь комментарий
02.09.2020 09:48 Ответить
покаяться или оставить тонущий корабль в правильный момент?
показать весь комментарий
02.09.2020 09:57 Ответить
Так , оце питаннячко . !! Навіть і не знаю що відповісти . .
показать весь комментарий
02.09.2020 10:55 Ответить
Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок. Конфуций
показать весь комментарий
02.09.2020 12:36 Ответить
ок, перефразируем - армянин осознал ошибку и хочет ее исправить, или придумал план как занять свято место "правдоборца" в политике, освободившееся после уходя Ляшка?
показать весь комментарий
02.09.2020 12:40 Ответить
У Гео совсем "очело" подгорает..........
показать весь комментарий
02.09.2020 09:55 Ответить
А ты ему полижи, шо б остыло, Бубочке то ты лижешь
показать весь комментарий
02.09.2020 10:11 Ответить
Не Зеля - клоун и войну он не закончит. Я бы лучше Мураеву подлизнул или Бойко, кому-нибудь из ОПЖ за то чтобы войну закончили и наши пацаны за возвращение Лугандона гибнуть перестали......... За такое, я бы даже свой язык в трубочку свернул и в междупопье его протолкнул......
показать весь комментарий
02.09.2020 10:20 Ответить
щоб звернути, треба спочатку розвернути, а ти вже й цього не відчуваєш?
показать весь комментарий
02.09.2020 13:00 Ответить
так ти опущєнєц
показать весь комментарий
02.09.2020 14:07 Ответить
Скоро к пеце прибьется в БПП,или к Рыгам.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:20 Ответить
Респектище адекватному человеку и позорище нелоху.
показать весь комментарий
02.09.2020 09:59 Ответить
Посмотрим на сколько в Украине мудрый украинский нарiд на местных выборах.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:00 Ответить
Опять стадо баранов лепит кумира из нового "героя".
А ведь все просто.
Тот кто останется в "Слуге" на тонущем корабле, в следующую Раду не пройдет и у власти не будет.
А тот кто сбежит в правильное время и не просто сбежит но и будет обличать - будет на коне, и даже сможет войти в новую Раду со своей партией.
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть".
показать весь комментарий
02.09.2020 10:12 Ответить
Від зеленого лайна Лерос та інші "дисиденти" ніколи не відмиються.
показать весь комментарий
02.09.2020 11:26 Ответить
Ніхто нікого не ліпить. Просто людина, яка не побоялася виступити проти зелених мікробів заслуговує на повагу. От і все.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:09 Ответить
А чего их бояться? Это же не Янукович.
Против зеленых не выступает только ленивый.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:18 Ответить
Очень бы хотелось верить ... Но были уже такие герои-выступатели. И где они сейчас? Ляшко ушел - место главного выступателя в раде освободилось. А свято место ...
показать весь комментарий
02.09.2020 10:16 Ответить
напоминает ситуацию с "борцунами с коррупцией" в бэпэпэ пэти времен его **************. тем правда хватило ума самим выйти, не дожидаясь пока их "выйдут", а этому не хватило.
показать весь комментарий
02.09.2020 10:29 Ответить
Ті судишь всех по себе, трус
показать весь комментарий
02.09.2020 11:35 Ответить
Давай Лерос! Вали эту зелёную нечисть!
показать весь комментарий
02.09.2020 11:14 Ответить
Валить надо всем вместе. Один в поле не воин
показать весь комментарий
02.09.2020 11:36 Ответить
С чего вы взяли что он - один? Он вполне может быть ноль. Но не один - это точно.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:14 Ответить
Его поступок - это уже не ноль

Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг.
Джоан Коллинз
показать весь комментарий
02.09.2020 14:23 Ответить
Какой поступок? Озвучить с трибуны компромат, который ему дядя в в конверте дал? Не озвучил бы он - озвучил бы другой.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:25 Ответить
Вы поймите меня правильно. Я абсолютно не против Лероса и того, что он делает. Сотрясание этого болота выглядит очень хорошо и правильно. Я всего лишь очень сомневаюсь, что он это делает сам, а не является обычным зитц председателем, говорящей головой. Скорее какая-то из конкурирующих группировок договорилась с этим парнишей и озвучивает через него компромат на СН и прочих. Толку правда с этого (кроме сожжённой машины, но не беспокойтесь, полюбому чувак не бесплатно это делает и ему уже всё компенсировали) никакого.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:29 Ответить
Змий не виляйте. Главное здесь то, что озвучил Лерос, независимо от того с кем он дружит.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:33 Ответить
Я не виляю. Я чётко озвучиваю свою позицию. А то вы уже начали рыть копытом землю, а следующий этап - записать меня в шпионы, боты и зелебобики. И киздеть с трибуны - это не мешки ворочать. Ну озвучил Лерос то, что и так все знают. Где заявы в органы, депутатские запросы, доказательства?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:37 Ответить
порядна людина до зеленої плісняви навіть не наблизилась би, не те що співпрацювати.
показать весь комментарий
02.09.2020 11:40 Ответить
Это была его ошибка. Но самое тяжелое - это признаться в своей ошибке. А он это сделал.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:35 Ответить
Почему Лерос так активно ругая власть так сильно не хотел покидать партию власти? У них у всех свои шкурные интересы, грызутся только когда не могут поделить что-то между собой, и во время этой грызни вдруг вспоминают о народе.
показать весь комментарий
02.09.2020 12:10 Ответить
Этот Лерос раньше был обычным ларечником, пролез по спискам очень популярной партии, и вдруг стал оголтелым разоблачителем коррупции.
А кто-нибудь раньше о нем слышал, как об антикоррупционере? Откуда он такой вдруг взялся?
Очень он смахивает на засланного казачка
показать весь комментарий
02.09.2020 13:21 Ответить
Лерос

Закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії адвокатури України .
Був волонтером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F благодійного фонду «Сестри перемоги»
Володар премії Best short film Міжнародного фестивалю в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 Калькутті за фільм A lifetime older, володар премії «Чудовий короткий документальний фільм»
показать весь комментарий
02.09.2020 14:19 Ответить
Так кто из вас ларечник, ГомоСека?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:36 Ответить
Молодець, хлопець. І волонтер, і творець. І їздив на малесенькому авто, а не на дредноуті на колесах.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:13 Ответить
Єдиний, хто здатен хоч щось виправити це, самоорганізований народ України.Тільки створивши реальні ідеологічні партії, які висувають своїх кандидатів, які підзвітні своїм виборцям, можна створити владу, яка матиме шанс щось змінити. Тупо голосуючи за запропонованих кимось "генеральнихсекретарів" ми нічогісінько не змінимо бо, вони рально підзвітні тим, хто їх просунув у владу.
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирав, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:13 Ответить
Поджигать машины Лероса и Богдана совсем не нужно правящей партии. Ну вот зачем?! Чтобы лишний раз услышать их негодование?
А вот врагам "Слуг народа" это выгодно: чтобы посеять между слугами вражду, чтобы они там перегрызли друг друга.
Это, кстати, фуйловский метод: им хорошо удаётся сеять в нашей стране хаос и ненависть всех и ко всему.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:16 Ответить
Большего хаоса в нашей стране, чем того, что сеют Слуги , трудно и придумать
показать весь комментарий
02.09.2020 14:20 Ответить
Гомосєка, не палися ти так. Це чисто пуйловська відмазка: політковська сама себе вбила, щоби рейтинг пуйлу зіпсувати, навальний перепив алкоголю, Нємцов сам у себе вистрелив, щоби іміджЬ пуйлу зіпсувати... ПНХ, гомосєка.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:16 Ответить
Пороху от всего этого бонусы летят
показать весь комментарий
02.09.2020 20:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3216968/sluga_naroda_leros_zelenskomu_vy_ne_stali_voevat_so_staroyi_sistemoyi_vy_prosto_s_neyi_slilis_video обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

https://censor.net/ru/n3217096
поц-Зе-дент хочет войти в историю как самый отвратмтельный президент
показать весь комментарий
02.09.2020 13:38 Ответить
Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом - Цензор.НЕТ 6440
показать весь комментарий
02.09.2020 14:14 Ответить
Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом - Цензор.НЕТ 3010
показать весь комментарий
02.09.2020 14:14 Ответить
Ну я, наприклад,з багатьма дописувачами не згоден,що в команді Зе одні дебіли,там багато є і патріотів які повірили,що це чудо спасе Державу,бачать,що помилились,насправді і %30 вже на сьогодні прозріли за ЩО проголосували.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:17 Ответить
"які повірили,що це чудо спасе Державу"
ну тоесть - дебилы...
показать весь комментарий
02.09.2020 14:32 Ответить
Прозрилы и продолжают харчеваться у Слуг.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:21 Ответить
Борцун мля. Не дали хлебного места так он сразу борцуном решил стать.
Каждому более или менее вменяемому человеку сразу было видно что вся эта хе%ня в виде "слуги народа" это просто антиукраинский проект. И вступать в такое дерьмо это навсегда портить себе репутацию.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:49 Ответить
Тобіш 73% мешканців України не зовсім адекватні? У мене рідня кровна,та й дружина віддали свій голос за клоуна і нічого слухати не хотіли. На язику і в голові тільки і було**барига,Ліпецьк,Свинарчук,паживається на війні** ну і т.д. Але всі вони люди порядні і не дурнуваті,але пропоганда своє зробила,а ось на підході ще одна авантюра з жопоблоком і Шарієм,тепер за них будуть драти дупу,бо там ковбаса по 2.20 і газ по 1грн. І повірь,буде % великий
показать весь комментарий
02.09.2020 15:10 Ответить
Людей очень грамотно и технично обработали. Адекватность тут не при чем. Сам был такой - очень грамотно продвигали ошибки Пороха (они были надо признать), но как только появился зеублюдок на экране в новогоднюю ночь, всё резко стало ясно.
Что значить поверь, что за Шария и жопоблок процент будет большой? Не то что верю, а уверен. Лохам впарят новую идею - "новые лица" это ерунда, голосовать надо за того кто порядок наведет. Придумают что-то вроде "украинского Пиночета", и быдло дружно побежит в новое стойло.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:26 Ответить
Я згоден за помилки Пороха,але ставку потрібно було і буде ставити на те,чи цей кандидат проукраїнський,чи проросійський--ВСЕ,іншого не дано!! Я б на місці Пороха виступив з заявою про обєднання за ради УКРАЇНИ,збереження її незалежності всіх патріотів,а лідером виставив-би,ну наприклад пані ЗЕРКАЛЬ!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 15:34 Ответить
С одной стороны проукраинский кандидат Зеркаль с другой "порядок" и колбаса по 2-20.
Что выберет "мудрый нарид"?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:19 Ответить
уже выбрал колбасу, ваты у вас 60% как ни крути. Все что нужно, это чтобы вышли те 10% и сказали твердое "нет", а вата примет все что есть.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:06 Ответить
А з чого було видно, що порошнек був проукраїнським кандидатом? А хто 31 серпня 2015 року проштовхував до Конституції особливий статус бамбасу? Пушкін? Хто знищив 5 стратегічних складів з ************? Хто реанімував мумію мертвечука? Чому ти, такий розумний, за Кошулинського не проголосував? Тому що ти, як представник правильної національності, "нациків" не любиш, да?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:22 Ответить
озвучиваешь кремлядную пропаганду и дерьмо с каналов мертветчука, ага. ... и еще и нациков приплел. Что за говно у вас в головах
показать весь комментарий
02.09.2020 17:08 Ответить
Не перекручуй, будь ласка.
"Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом" не дорівнює особливий статус бамбасу.
показать весь комментарий
02.09.2020 18:57 Ответить
Гео якусь не ту риторику почав, у нього зовнішність не героїчна абсолютно, люди не повірять. Ну, це типу якщо б Зеленський почав співати "Зродились ми великої години", інтернет би катався зі сміху незалежно від справжніх настроїв Зе.
показать весь комментарий
02.09.2020 16:07 Ответить
Яку не таку? А яка це "правильна" риторика?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:23 Ответить
Не голосував за Свободу,бо завдяки таким тупорилим як ти і маємо те що маємо(Кравчук)!!! Кошулинський ніколи не пройде навіть мінімум,а голоси відтяпає і ще це зроблять деякі патріотично налаштовані,а в підсумку програють вони і реальні кандидати які змогли-б перемогти з їх підтримкою!!!
показать весь комментарий
02.09.2020 21:41 Ответить
А теперь пробежитесь глазами по заголовкам сегодняшних новостей и посчитайте,сколько раз за сегодняшний день обосрались зебуины.
показать весь комментарий
02.09.2020 17:12 Ответить
ну, валодєнька, что скажеш? тебя з язика ніхто не тягнув)))
показать весь комментарий
02.09.2020 18:25 Ответить
Один в полі не воїн..особливо коли ти один в стаді баранів маєш гідність..особливо коли безмозгі барани живуть виключно "розумом" свого альфабарана.
показать весь комментарий
02.09.2020 21:38 Ответить
Народный депутат Гео Лерос пообещал "бороться с режимом" и быть "среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу". Источник: https://censor.net/ru/n3217096

ТІЛЬКИ ОДНА НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА ЗНАЙШЛАСЬ СЕРЕД "СЛУГ НАРОДУ"
показать весь комментарий
02.09.2020 23:25 Ответить
заметьте - опять слова, опять обещания, ничего конкретного не сделал.
Все больше убеждаюсь в том, что этот Гео играет в ролевые игры. В мафии зелёных у него карта - "мнимый оппозиционер".
показать весь комментарий
03.09.2020 00:29 Ответить
Страница 3 из 3
 
 