ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской православной церкви в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения правила 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риск необратимого вреда", – сказано в сообщении.

Ранее ЕСПЧ обратился к оккупационным властям из-за притеснения Православной церкви Украины в Крыму.

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Оккупационные власти в Крыму направили предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В "Министерстве имущества" Крыма пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.​

Оккупационный Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда. Митрополиту Крымской епархии ПЦУ Клименту оккупационные судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

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В Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе проводит богослужения община Крымской епархии УПЦ КП, перешедшей в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Оккупационное Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в феврале 2019 года потребовало освободить здание собора, объяснив это окончанием срока действия договора с Крымской епархией УПЦ КП.

Оккупационный Арбитражный суд Крыма 28 июня обязал передать в пользование "Минимущества Крыма" помещение собора. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что будет обжаловать это решение.

В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные "Минимущества Крыма" и без согласования с Крымской епархией.