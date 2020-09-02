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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму

ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской православной церкви в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ 1 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения правила 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риск необратимого вреда", – сказано в сообщении.

Ранее ЕСПЧ обратился к оккупационным властям из-за притеснения Православной церкви Украины в Крыму.

Читайте на Цензор.НЕТ: ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму

Оккупационные власти в Крыму направили предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В "Министерстве имущества" Крыма пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.​

Оккупационный Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда. Митрополиту Крымской епархии ПЦУ Клименту оккупационные судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

Также на Цензор.НЕТ: Религиозная община на Волыни перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

В Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе проводит богослужения община Крымской епархии УПЦ КП, перешедшей в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Оккупационное Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в феврале 2019 года потребовало освободить здание собора, объяснив это окончанием срока действия договора с Крымской епархией УПЦ КП.

Оккупационный Арбитражный суд Крыма 28 июня обязал передать в пользование "Минимущества Крыма" помещение собора. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что будет обжаловать это решение.

В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные "Минимущества Крыма" и без согласования с Крымской епархией.

Автор: 

Крым (26373) Европейский суд по правам человека (811) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+16
ну вот...ЕС решил "сьехать" с темы...ЕСПЧ проявил однобокость и такое решение ещё больше раззадорит кацабов...толерантность...мля...
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02.09.2020 02:03
+16
...вот если угнетали извращенцев из ЛГБТ то тады да
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02.09.2020 03:49
+7
Рішення достойно рівня нашого недоокружного суду)))
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02.09.2020 07:13
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Правила форума Совет форумчан
ну вот...ЕС решил "сьехать" с темы...ЕСПЧ проявил однобокость и такое решение ещё больше раззадорит кацабов...толерантность...мля...
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02.09.2020 02:03 Ответить
...вот если угнетали извращенцев из ЛГБТ то тады да
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02.09.2020 03:49 Ответить
Небритые мужики в женских платьях не вызывают доверия😂
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02.09.2020 06:59 Ответить
А воно їм треба.
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02.09.2020 07:06 Ответить
А кто из украинских адвокатов представлял интересы ПЦУ.?

Наверно зелёные не имели цели добиться положительного ответа
Они ж все не христиане
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02.09.2020 07:07 Ответить
ти тупе і лайкають такі ж самі дурні. шмарклявим взагалі пофіг, вони не зверталися, це ПЦУ звернулася.
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02.09.2020 10:13 Ответить
Рішення достойно рівня нашого недоокружного суду)))
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02.09.2020 07:13 Ответить
бездіяльність МЗС,втім,як і всієї зеленої комарильї..
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02.09.2020 07:17 Ответить
А мож судді того ЄСПЛ теж пильно дивляться в очі (очко, дзюрку ?) +уйла ? Ну чіста нєлохі як наш ЗЄнєлох.
ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7216
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02.09.2020 07:23 Ответить
Це наслітки того, що 73% дебіл, ворогів України, лохів вибрали в керманичі відкритого ворога держави. Європа знову нас кидає.бо побачила ,що ми такі ж азіати як і московія.
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02.09.2020 07:48 Ответить
В принципе в ЕСПЧ видят, аналогичные переходы верующих в Украинских церквях из под патроната Москвы. А в Крыму наоборот.
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02.09.2020 08:08 Ответить
Тому кацапня має право відібрати, в окупованому криму, єдиний храм ПЦУ і залишити прихожан без церкви? Ніхріна собі захист прав людини.
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02.09.2020 09:28 Ответить
Судя по вашей риторике, к верующим Вы не принадлежите. Пусть верующие, своим голосованием решают, к какой конфессии им относиться. Это же касается и Украины.
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02.09.2020 09:44 Ответить
То хай українці порозганяють московських попів з України. Крим окупований росіянами, то російський " суд" там ролі не грає. Там окупанти з окупаційними замашками.
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02.09.2020 08:31 Ответить
Значит выгнать всех гебнявых , ряженных из Киево-Печерской лавры!
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02.09.2020 09:16 Ответить
ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4393
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02.09.2020 09:19 Ответить
"Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риск необратимого вреда", - сказано в сообщении."

Неправильно был подан иск! Или не туда....
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02.09.2020 09:27 Ответить
Релігія,зі своїми попами,імамами,равінами і шаманами-це абсолютне ЗЛО...Саме вони тримають весь світ у невігластві...
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02.09.2020 09:42 Ответить
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___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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02.09.2020 13:09 Ответить
 
 