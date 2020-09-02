Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день

Власти юго-восточного Мариинского региона Туркменистана отправляет на сбор хлопка жителей, которые не соблюдают масочный режим и не могут заплатить за это штраф. Граждан, которые отказываются от принудительных работ, обещают отправить в трудовые лагеря.

Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.

Решение отправлять нарушителей масочного режима собирать хлопок местные власти приняли 29 августа. Первую партию "нарушителей" из 30 человек отправили на хлопковые поля уже на следующий день.

От каждого из них требуется собрать по 20 кг хлопка в день.

В прошлую пятницу на юго-востоке Туркменистана полиция усилила контроль на улицах и начала проводить рейды на специальных автобусах. Во время этих рейдов людей без масок задерживают и отвозят в полицейские отделения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Продавца мороженого в Одессе оштрафовали на 17 000 за то, что он был без маски

Привезенным в полицейское отделение людям выписывают штраф в 60 манатов (974 грн. - Ред.), а тех, кто не может оплатить, принудительно отправляют на сбор хлопка.

На поля людей отвозят на полицейском автобусе. Тех, кто не пришел в отделение к моменту его отправки, обещают послать в трудовой исправительный лагерь.

Кроме того, полицейские забирают паспорта штрафников и возвращают в конце дня, только если штрафник сумел собрать дневную норму в 20 кг хлопка.

Также на Цензор.НЕТ: Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель

За сбор хлопка людям не платят, состояние здоровья сборщиков и то, больны ли они коронавирусом, полицейских не интересует.