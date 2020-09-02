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Новости Коронавирус и карантин
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Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день

Пойманных без масок туркменов отправляют собирать хлопок, норма - 20 кг в день

Власти юго-восточного Мариинского региона Туркменистана отправляет на сбор хлопка жителей, которые не соблюдают масочный режим и не могут заплатить за это штраф. Граждан, которые отказываются от принудительных работ, обещают отправить в трудовые лагеря.

Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.

Решение отправлять нарушителей масочного режима собирать хлопок местные власти приняли 29 августа. Первую партию "нарушителей" из 30 человек отправили на хлопковые поля уже на следующий день.

От каждого из них требуется собрать по 20 кг хлопка в день.

В прошлую пятницу на юго-востоке Туркменистана полиция усилила контроль на улицах и начала проводить рейды на специальных автобусах. Во время этих рейдов людей без масок задерживают и отвозят в полицейские отделения.

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Привезенным в полицейское отделение людям выписывают штраф в 60 манатов (974 грн. - Ред.), а тех, кто не может оплатить, принудительно отправляют на сбор хлопка.

На поля людей отвозят на полицейском автобусе. Тех, кто не пришел в отделение к моменту его отправки, обещают послать в трудовой исправительный лагерь.

Кроме того, полицейские забирают паспорта штрафников и возвращают в конце дня, только если штрафник сумел собрать дневную норму в 20 кг хлопка.

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За сбор хлопка людям не платят, состояние здоровья сборщиков и то, больны ли они коронавирусом, полицейских не интересует.

Автор: 

карантин (16729) Туркменистан (119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
А разве в Туркменистане не запретили коронавирус?
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02.09.2020 02:14
+14
там рабы, народ за людей не считают, а туркменбаши - кончебель с манией вяличия, как пукин и лукашенко - бредит вечно быть у власти..
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02.09.2020 02:15
+13
Цензор, вчи географію. Який Маріінскій район? Там місто Мари. Тому район-Марийський. Прям як рюзькі- палац маріінскій!
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02.09.2020 02:17
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Страница 2 из 2
Сьогодні інтернет - єдиний спосіб отримувати і передавати політичні новини. ТВ багато подій би просто замовчували, якщо б не інтернет. А так приховати якісь події сьогодні просто неможливо. Український інтернет - гарантія демократичних свобод.
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02.09.2020 08:18 Ответить
ВОЗ одобрил действия Швеции против covid-19.
Что на это скажете вы упоротые почитатели карантина?
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02.09.2020 07:07 Ответить
Когда вокруг будет Швеция, тогда и поговорим, упоротый почитатель игрока членом.
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02.09.2020 08:06 Ответить
демакратия начальника
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02.09.2020 07:23 Ответить
Сталин на них есть!
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02.09.2020 07:55 Ответить
туркменбаши-своими руками затачивает кол ,на который его и всю семью в конечном итоге посадят .
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02.09.2020 07:57 Ответить
Нужно на страну работать а не в интернете сидеть.
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02.09.2020 07:58 Ответить
Це дивлячись - як працювати на країну? І дивлячись - що саме робити в мережах? Можна так, як білоруський омон, бити і катувати жінок і дітей, які вийшли на мирний протест проти диктатури, а можна в інтернеті створювати, координувати і очолювати рух опору диктатурі. Бацька замінив собою думку білорусів. Він вважає, що він краще знає за людей, що їм треба. А насправді Білорусь сьогодні блища до втрати незалежності, ніж колись. Тому ваші твердження, Олеже Петровичу, дуже контроверсивні, якщо їх не пояснювати докладніше.
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02.09.2020 08:29 Ответить
что-то в этом есть...не, ну если ты не можешь оплатить штраф, и нет породистой собаки, чи коня(верблюда, слона, крокодила...) на конфискацию, то как-то тебя все равно надо наказать...или мети улицы, или другие работы на свежем воздухе...
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02.09.2020 08:01 Ответить
!!!
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02.09.2020 09:16 Ответить
Нефть и газ Туркмения без проблем экспортирует, это главное...
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02.09.2020 09:39 Ответить
Только в Китай. И то только по их цене. Таковы условия контракта по полученным от Китая кредитов.
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02.09.2020 12:18 Ответить
Ще э Мадуро,Асад,У Африцы більше десятка диктатур...
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02.09.2020 09:50 Ответить
А еще в Африке есть огромная страна, оккупированная Марокко - Западная Сахара. И ничего, вот у нас даже мало кто об этом знает. Так и в других странах где-то далеко мало кто знает про Крым и где он вообще находится.
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02.09.2020 12:23 Ответить
...20 килограмм, говоришь? ...хм. 20 кг. Это ерунда, это же не вата, ХлоПок - это вата с косточками, из которого делают ценное хлопковое масло ( это масло редкая гадость - попробуешь ложку, целый день рыгать будешь)
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02.09.2020 08:19 Ответить
я би заставив нвших дурантинофілів збирати "бички" на вулицях.. норма та сама..20 кг...
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02.09.2020 09:52 Ответить
5 копійок Мы в 80- х школьниками ездили на прополку в подшефный совхоз Котовского ,как сейчас помню на редиску🤫🙄🤦😏
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02.09.2020 09:08 Ответить
Значить то был колхоз не прогрессивный.
Прогрессивный колхоз был в курсе, шо сапку городским детям в руки давать категорически низзя, потому шо они фигачат всё подряд под корень, а потом проходят этотт километровый рядок, и срубаную ботву редиски обратно втыкают.
Так быстрее и легче.
Ну, по крайней мере я так делал.
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02.09.2020 10:48 Ответить
Зебилов возьмете? Они по 100 кг собирать будут! Отдаем этих зеленых обезьян бесплатно.
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02.09.2020 09:19 Ответить
і ще не забути обовязково взяти премудрих фанатиків "сивочологоалкоголіка".Ой помилився "сивочологогетьмана"...
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02.09.2020 12:26 Ответить
все логично. если крепостной не может заплатить - должен отработать.
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02.09.2020 11:30 Ответить
Все правильно, Хан Туркменский стрижет своих тупых крепостных овец по полной - коронавирус это золотое дно для многих государств! Кто убытки терпит, а кто в прибылях купается за счет массы штрафов!
Впійманих без масок туркменів відправляють збирати бавовну, норма - 20 кг на день - Цензор.НЕТ 9158
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02.09.2020 12:20 Ответить
типово для Туркменії, там феодалізм процвітав і за Совєтів. Нічого не змінилося з середніх віків.
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02.09.2020 13:05 Ответить
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