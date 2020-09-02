В Чехии открыли новый авиамаршрут в Украину: самолеты будут трижды в неделю летать в Киев и трижды во Львов, - посол

Лоукостер Wizz Air ввел новый рейс по направлению Пардубице-Киев и Пардубице-Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Перебийнис принял участие в инаугурационной церемонии первого рейса Пардубице-Львов.

Посол отметил, что из города Пардубице, который находится в 120 км от Праги, самолеты Wizz Air будут летать 3 раза в неделю во Львов и 3 - в Киев.

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