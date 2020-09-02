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В Чехии открыли новый авиамаршрут в Украину: самолеты будут трижды в неделю летать в Киев и трижды во Львов, - посол

В Чехии открыли новый авиамаршрут в Украину: самолеты будут трижды в неделю летать в Киев и трижды во Львов, - посол

Лоукостер Wizz Air ввел новый рейс по направлению Пардубице-Киев и Пардубице-Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Перебийнис принял участие в инаугурационной церемонии первого рейса Пардубице-Львов.

Посол отметил, что из города Пардубице, который находится в 120 км от Праги, самолеты Wizz Air будут летать 3 раза в неделю во Львов и 3 - в Киев.

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В Чехии открыли новый авиамаршрут в Украину: самолеты будут трижды в неделю летать в Киев и трижды во Львов, - посол 01

Чехия (1703) авиасообщение (793) Перебийнис Евгений (75)


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Топ комментарии
+3
Интересно. Это, считай бесплатно.
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02.09.2020 08:43
+2
І два тижні самоізоляції бонусом на опохміл...
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02.09.2020 08:42
+1
Пробовали это, якобы чешское пиво, черниговского порошкового разлива?
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02.09.2020 11:08
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Мона буде змотатись в Чехію і попити там пива, а ввечері назад.
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02.09.2020 07:53 Ответить
І два тижні самоізоляції бонусом на опохміл...
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02.09.2020 08:42 Ответить
Можно купить в украинском маркете чешское пиво. Цена особо не отличается.
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02.09.2020 10:07 Ответить
Пробовали это, якобы чешское пиво, черниговского порошкового разлива?
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02.09.2020 11:08 Ответить
А з Чехії і до Австрії недалеко. Можна ще й віденської кави сьорбнути на вихідні.
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02.09.2020 11:46 Ответить
Завтра вылетаю с этой компанией в Киев. Обратно через неделю. Билеты туда/обратно стоили 600 гривен. Посмотрим.
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02.09.2020 08:32 Ответить
Интересно. Это, считай бесплатно.
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02.09.2020 08:43 Ответить
Да. Дороже добраться от Киева до Кропивницкого
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02.09.2020 09:30 Ответить
Это считай никто не летает, поэтому такие цены. Реальная цена за билет от 1000-1500 грн в одну сторону (цена без стоимости багажа).
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02.09.2020 10:04 Ответить
Это кто не летает? Заробитчане валом прут. В Чехии сняли ограничения на рабочие визы.
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02.09.2020 10:57 Ответить
Неоднократно летал с Визэйром из Нюрнберга и Катовиц. Цена билета было около 20 евро в одну сторону. Дороже стоило запарковать автомобиль в аэропорту. В Пардубицах парковка в аэропорту бесплатная.
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02.09.2020 14:12 Ответить
Этот рейс ждал два года, поскольку дешевого авиа сообщения между Киевом и Прагой ранее не было. Но, кому сейчас нужен этот рейс, если для украинцев все страны ЕС, кроме Болгарии, - закрыты!
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02.09.2020 10:03 Ответить
Как не смешно,. но и сегодня дешевого авиа сообщения между Киевом и Прагой нет
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02.09.2020 14:14 Ответить
Цинічно публікувати такі новини в умовах того, що Чехія (як і увесь ЄС) закритий для подорожуючих з України туристів.
У мене цього року три поїздки відмінилось, в т.ч. одна на ЧЄ-2020 з футболу
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02.09.2020 10:58 Ответить
Эти карантинные ограничения, скорее всего, плавно перетекут в ликвидацию безвиза. Но то таке. Безвиз на хлеб не намажешь
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02.09.2020 14:15 Ответить
 
 