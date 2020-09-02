США отказались участвовать в международных разработках вакцины от COVID-19, в которых принимают участие ВОЗ и Китай
Спикер Белого дома Джадд Дир заявил, что США не будут принимать участие в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем участвовать в международных разработках, в которых принимают участие коррумпированные ВОЗ и Китай", — заявил Дир.
Он также заверил, что будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.
15 июля сообщалось, что в США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.
27 июля в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.
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