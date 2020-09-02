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Новости Коронавирус и карантин
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США отказались участвовать в международных разработках вакцины от COVID-19, в которых принимают участие ВОЗ и Китай

США отказались участвовать в международных разработках вакцины от COVID-19, в которых принимают участие ВОЗ и Китай

Спикер Белого дома Джадд Дир заявил, что США не будут принимать участие в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.

Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем участвовать в международных разработках, в которых принимают участие коррумпированные ВОЗ и Китай", — заявил Дир.

Он также заверил, что будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По оптимистическим прогнозам, вакцина от коронавируса может появиться в марте 2021 года: Украина получит 8 млн доз, - Ляшко

15 июля сообщалось, что в США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

27 июля в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Не получилось украсть, так предложили через ВОЗ отдать.. А что , цапова вакцина не впечатляет? Стремно?
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02.09.2020 08:40
+4
Как и оон и остальные бесполезные пи*доболы
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02.09.2020 10:08
+3
Вакцину Путлера уже везут в Венесуэлу и в Мексику..лечить кроиков подопытных...
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02.09.2020 07:30
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Кремлевские Хмыри придумали Корону с крутыми мыслями...
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02.09.2020 07:27 Ответить
Правильно , имунитет самая лучшая вакцина.
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02.09.2020 07:28 Ответить
Ага, а мышцы - самая лучшая тренировка.
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02.09.2020 07:55 Ответить
Вакцину Путлера уже везут в Венесуэлу и в Мексику..лечить кроиков подопытных...
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02.09.2020 07:30 Ответить
Кролики это не только ценный мех....
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02.09.2020 07:31 Ответить
Элита уже опробовала. Жириновский и тот укололся. Живые все.
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02.09.2020 08:19 Ответить
Опробовала, что? Кокс?
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02.09.2020 08:49 Ответить
Если жирик ,,элита,, то что тогда остальное население недоимперии? Этому животному против бешенства колоть надо.
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02.09.2020 10:07 Ответить
Не получилось украсть, так предложили через ВОЗ отдать.. А что , цапова вакцина не впечатляет? Стремно?
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02.09.2020 08:40 Ответить
Міжнародна кооперація в дії, міжнародні корпорації США зокрема СЕРІ і її філіали в Англії, Іспанії, Франції, Японії важко але створили штучний вірус ковидла, запустили його в маси, тож нехай тепер ВООЗ і Китай створюють вакцину від біологічної зброї яку профінансував сатаніст високго градусу - Білл Гейтс и його люба Мелінда Френч Гейтс.
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02.09.2020 08:53 Ответить
Пьяный когда нибудь протрезвеет.Дурак - никогда.
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02.09.2020 09:02 Ответить
Этот ВОЗ надо распустить. Столько бесполезного народа там сидит! Только деньги собирают со всех стран да на грантах лгбтешных сидят. ВОЗ превратился в абсолютно никчемную организацию.
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02.09.2020 09:11 Ответить
Как и оон и остальные бесполезные пи*доболы
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02.09.2020 10:08 Ответить
Дурних нема.
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02.09.2020 10:46 Ответить
 
 