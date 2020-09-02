Стрельба из АГС-17, РПГ и стрелкового оружия: наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими воинами. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Водяного, зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также вражеские провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где был зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Однако, как отметили в штабе, украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.