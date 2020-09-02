Стрельба из АГС-17, РПГ и стрелкового оружия: наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими воинами. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Водяного, зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также вражеские провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где был зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.
"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Однако, как отметили в штабе, украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.
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Вот расскажите, как можно, не имея лопаты и другого шанцевого инструмента, выполнять задачи по копке траншеи от забора и до рассвета... зеленое говнецо в роли президента, этот картонный гандонокомандующий в треуголке, имеет 1 жирный большой "0" представления о воинской службе, четырежды бегал от призыва, свою революционную деятельность посвятил кацапским корпоротивчикам, борясь с лапотным вкусом и безвкусием... к тому же, этот Оманский врун и проходимец (уже забыто???) никому ничего не должен...
*****, стыд и позор стране, 73-процентному поголовью, "политикам", делающим вид, что в Украине имеется президент... ей-бо, енакиевский завгар был лучше обучаемым...
29 августа на место подрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады с целью разминирования. Однако сработало еще одно взрывное устройство. В результате, по данным российских соцсетей, уничтожен на месте предатель Украины - военнослужащий 1-й бригады Мелихов Роман Олегович, (1979 г.р.), также 6 других военнослужащих получили ранения.Сегодня, 31 августа, в 9.40 по данным источников Цензор.Нет, в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва 5 военнослужащих комендатуры 1-го армейского корпуса ВС РФ, прибывшие для ведения минной разведки, получили ранения.Также сегодня ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. По данным противника, тяжело пострадало двое военнослужащих, однако точной идентификации и состояние пока неизвестны.30 августа, по данным наших источников, в том же районе подорвался грузовой "Урал" российских оккупантов.
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Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
95-річний ветеран https://twitter.com/hashtag/WWII?src=hashtag_click #WWII волонтер Ігор Федорович на позиціях бійців ДУК ПС
Донецька область, серпень 2020
Зеленский ВРЕТ!
За що відповідати? За те, що не ганяв армію по котлах, як Оффшорний Гетьман і Сопливий Пастор? Ну, вибачте, що Зеля не зробив ще по одному Іловайську, Ізвариному і Дебальцевому. Вибачайте, що при Зеленському українці не гинуть сотнями щодні, як при папєрєдніках.
https://censor.net/ua/news/3216120/za_misyats_peremyrya_na_donbasi_spetsmisiya_obsye_zafiksuvala_713_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu