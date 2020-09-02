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Новости Агрессия России против Украины
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Стрельба из АГС-17, РПГ и стрелкового оружия: наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб

Стрельба из АГС-17, РПГ и стрелкового оружия: наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими воинами. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Водяного, зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также вражеские провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где был зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Однако, как отметили в штабе, украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.

Стрельба из АГС-17, РПГ и стрелкового оружия: наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб 01

обстрел (26982) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
Яке приниження зелена чума наносить ЗСУ. Бо вибрали ворога України.
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02.09.2020 07:44
+19
А чого мудрий нарід хотів від найпопулярнішого коміка РФ?
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02.09.2020 07:50
+16
"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам..." - холостыми стреляли, особенно из рпг и агс Источник: https://censor.net/ru/n3217107
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02.09.2020 07:42
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"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам..." - холостыми стреляли, особенно из рпг и агс Источник: https://censor.net/ru/n3217107
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02.09.2020 07:42 Ответить
Яке приниження зелена чума наносить ЗСУ. Бо вибрали ворога України.
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02.09.2020 07:44 Ответить
Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 6080
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02.09.2020 07:44 Ответить
А недоумок в телевізорі казав шо вже всьо. Мир-дружба-жвачка. Знов збрехав?
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02.09.2020 07:48 Ответить
А чого мудрий нарід хотів від найпопулярнішого коміка РФ?
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02.09.2020 07:50 Ответить
Хлєба і зрєліщ. Ось і отримав що хотів.
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02.09.2020 07:56 Ответить
Ага... Тільки от окраєць хліба тоншає з кожним днем... Зате товщає шар "намазки"... От тільки там не масло чи варення, а щось зелене і смердюче...
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02.09.2020 08:07 Ответить
ну он же во всеобъемлющем смысле... а тут - частности... тем более, "...продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначениюИсточник: https://censor.net/ru/n3217107...
Вот расскажите, как можно, не имея лопаты и другого шанцевого инструмента, выполнять задачи по копке траншеи от забора и до рассвета... зеленое говнецо в роли президента, этот картонный гандонокомандующий в треуголке, имеет 1 жирный большой "0" представления о воинской службе, четырежды бегал от призыва, свою революционную деятельность посвятил кацапским корпоротивчикам, борясь с лапотным вкусом и безвкусием... к тому же, этот Оманский врун и проходимец (уже забыто???) никому ничего не должен...
*****, стыд и позор стране, 73-процентному поголовью, "политикам", делающим вид, что в Украине имеется президент... ей-бо, енакиевский завгар был лучше обучаемым...
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02.09.2020 08:12 Ответить
У Басурина появился конкурент
Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 8501
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02.09.2020 07:50 Ответить
Всё верно за одним исключением - где он увидел людей? Обезьяны.
Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 6042
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02.09.2020 07:54 Ответить
Не ведомо мне где это, да только пишут что этот свежеоткрытый спортклуб на месте отжатой Планеты. Отгадайте с трех раз почему вата в истерике
Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 6546
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02.09.2020 08:00 Ответить
Потомушто график работы не вывесили! 😁
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02.09.2020 08:11 Ответить
потому шо в буквах БУМ зашифровано имя *****?
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02.09.2020 08:16 Ответить
у меня еще дохера предположений... например, бубочка - ум...
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02.09.2020 08:18 Ответить
"Із РПГ і АГС стріляли неприцільно.Загрози не було" А можливо вони стріляли в сторону засрашки? Тоді було б зразу прицільно? А місцеві розповідають, що немає "сірої зони", русошвайне підійшли до наших позицій і спокійно мінують, скпрізь лазять ДРГ, як вдома.
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02.09.2020 08:04 Ответить
"В усіх випадках дії ворога були провокативними та не становили загрози життю наших воїнів. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/n3217107
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02.09.2020 08:23 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?hc_ref=ARQKX8ThO0GAqtlpj-PnITM9yuqeHSe88XN3VHZAgiSajagGpUzrOX44oSfsx6lMu9c&fref=nf Юрий Бутусов https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4523660587674202 Вчера в 10:55 · https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4523660587674202# На фронте продолжается перемирие и прекращение огня, однако в расположении российских оккупационных войск произошла серия взрывов."Министерство обороны ДНР" не отмечает никакой активности украинских военных и диверсионных групп, таким образом, можно сделать вывод, эти взрывы не являются нарушением перемирия и связаны с неумелыми действиями самих российских оккупантов.28 августа, в результате взрыва на прифронтовой дороге на оккупированной территории, по данным российских соцсетей и авторитетного исследователя ситуации на Донбассе Necromancer, уничтожены на месте двое предателей Украины - военнослужащих 1-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ - Шоненко Андрей Николаевич (1994 г.р. родом из села Гавриловка Харьковской области) и Прохоров Егор Эдуардович (1998 г.р., родом из села Горское Донецкой области).
29 августа на место подрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады с целью разминирования. Однако сработало еще одно взрывное устройство. В результате, по данным российских соцсетей, уничтожен на месте предатель Украины - военнослужащий 1-й бригады Мелихов Роман Олегович, (1979 г.р.), также 6 других военнослужащих получили ранения.Сегодня, 31 августа, в 9.40 по данным источников Цензор.Нет, в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва 5 военнослужащих комендатуры 1-го армейского корпуса ВС РФ, прибывшие для ведения минной разведки, получили ранения.Также сегодня ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. По данным противника, тяжело пострадало двое военнослужащих, однако точной идентификации и состояние пока неизвестны.30 августа, по данным наших источников, в том же районе подорвался грузовой "Урал" российских оккупантов.
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02.09.2020 08:27 Ответить
шмаркля уже объявил что соблюдается режим прекращения огня ???????????????
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02.09.2020 08:29 Ответить
Выразили недовольство Фокиным-...трижды нарушили перемирие-Что будет если выгнать Фокина с Кравчуком из ТКГ?
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02.09.2020 08:55 Ответить
https://twitter.com/dmitrosel007
https://twitter.com/dmitrosel007

Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

95-річний ветеран https://twitter.com/hashtag/WWII?src=hashtag_click #WWII волонтер Ігор Федорович на позиціях бійців ДУК ПС

Донецька область, серпень 2020

Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 160
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02.09.2020 08:58 Ответить
Нет никакого перемирия.
Зеленский ВРЕТ!
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02.09.2020 09:07 Ответить
Если пьяный сосед трижды , ночью нарушает тишину, ему дают Звиздюлей😡 Закон природы😠
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02.09.2020 09:14 Ответить
В нашому випадку, зеленський з тараном та хомчаком, скоротять армію та озброєння. Щоб продемонструвати фуйлу миролюбність.
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02.09.2020 09:35 Ответить
Зеленський вже від відповідальності нікуди не дінеться. Після закінчення своєї каденції, Зеленський буде бігати по судах, так само, як і вся його зелена команда - хтось з них сяде у тюрму.
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02.09.2020 09:52 Ответить
тому воно планує йти на другий термін, а далі на третій і т.д.
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02.09.2020 10:02 Ответить
Третього терміну не буде, бо це суперечить конституції. А другий термін буде. Коричневій субстанції треба змиритись. Бо повернення Сліпого Трасту - це буде трагедія для Украини.
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02.09.2020 12:39 Ответить
"Зеленський вже від відповідальності нікуди не дінеться. "

За що відповідати? За те, що не ганяв армію по котлах, як Оффшорний Гетьман і Сопливий Пастор? Ну, вибачте, що Зеля не зробив ще по одному Іловайську, Ізвариному і Дебальцевому. Вибачайте, що при Зеленському українці не гинуть сотнями щодні, як при папєрєдніках.
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02.09.2020 12:38 Ответить
Українці вже місяць не гинуть пачками на фронті. І це не дає спокою Коричневій Субстанції. Коричнева Субстанція вимагає продовження війни до останнього українця.
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02.09.2020 12:35 Ответить
До останнього малороса. Де ти бачив на даунбасі українців?
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02.09.2020 12:38 Ответить
А на Донбасі гинули тільки донбасці? Тисячі українських патріотів-військових загинули, десятки тисяч стали інвалідами, тисячі потрапили у полон. Вибачайте, чоколядкі, що більше українську армію не ганяють з котла в котел і українські патріоти не гинуть на фронті щодня. Голосуйте за Оффшорного Гетьмана і Сопливого Пастора і вони вам продовжать шоу. Шоу маст гоу он.
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02.09.2020 12:43 Ответить
если между войной и позором выбрать позор, то получите в итоге и войну и позор. а то что делает нынешняя власть это позор.
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02.09.2020 15:45 Ответить
Неприцельный выстрел из РПГ?Что-то здесь не то
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02.09.2020 13:50 Ответить
с каждым днём всё устойчивее и устойчивее
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02.09.2020 15:42 Ответить
Стандартное бла, бла, бла. Почему, даже у ОБСЕ, другие данные:
https://censor.net/ua/news/3216120/za_misyats_peremyrya_na_donbasi_spetsmisiya_obsye_zafiksuvala_713_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu
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02.09.2020 18:05 Ответить
 
 