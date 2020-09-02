Число жертв COVID-19 в мире достигло 861,2 тыс. человек, инфицированы 25,9 млн. За сутки умерли 5,8 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 сентября в мире зарегистрировали 260 004 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 899 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 904 605 случаев инфицирования, из них 260 004 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 861 271 человека, из них 5 899 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 18,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 257 571 (+ 41 979); Бразилия - 3 952 790 (+41 889); Индия - 3,766,108 (+78 169); Россия - 1 000 048 (+ 4 729); Перу - 657 129 (+ 5 092).
Лидеры по количеству летальных случаев являются США - 188 900; Бразилия - 122 681; Индия - 66 460; Мексика - 64 414; Великобритания - 41 504.
Больше всего выздоровевших в США - 3 496 913, Бразилии - 3 159 096, Индии - 2 899 521, Россия - 815 705, Южной Африке - 549 993.
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Скоро піде "пандемія" місяця ,марса і венери!
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир
В Белом доме пояснили, что США не хотят присоединяться к инициативе COVAX, поскольку она связана со Всемирной организацией здравоохранения. Подчеркивается, что США сосредоточатся на разработке собственных препаратов.
«США будут продолжать привлекать наших международных партнеров для того, чтобы победить этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», - заявил Джадд Дир.
На сегодняшний день в США на испытаниях третьей фазы находятся две вакцины от коронавирусной инфекции - вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech. В середине сентября на третьей фазе начнут испытывать еще две потенциальные вакцины.
СЕРЕДА, 2 ВЕРЕСНЯ 2020, 10:22
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/2/7113867/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/2/7113867/ https://www.spiegel.de/politik/deutschland/demos-gegen-corona-politik-grosse-mehrheit-der-deutschen-hat-kein-************-a-2e920864-7f07-420f-b46c-6dbf55c05aac SPIEGEL соціологічною компанією Civey.
Згідно з результатами, 76% не розуміють протести "коронаскептиків", та близько 21% більшою чи меншою мірою розуміють їх. Чисельність останніх зросла на приблизно 2%, порівняно з попереднім дослідженням.
При цьому, "зовсім не розуміють" протести - 64,8%, "скоріше не розуміють" - 11,2%; "скоріше розуміють" - 5,7% і "безумовно розуміють" - 15,2%.