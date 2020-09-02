Число жертв COVID-19 в мире достигло 861,2 тыс. человек, инфицированы 25,9 млн. За сутки умерли 5,8 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 сентября в мире зарегистрировали 260 004 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 899 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 904 605 случаев инфицирования, из них 260 004 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 861 271 человека, из них 5 899 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 18,1 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 257 571 (+ 41 979); Бразилия - 3 952 790 (+41 889); Индия - 3,766,108 (+78 169); Россия - 1 000 048 (+ 4 729); Перу - 657 129 (+ 5 092).

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Лидеры по количеству летальных случаев являются США - 188 900; Бразилия - 122 681; Индия - 66 460; Мексика - 64 414; Великобритания - 41 504.

Больше всего выздоровевших в США - 3 496 913, Бразилии - 3 159 096, Индии - 2 899 521, Россия - 815 705, Южной Африке - 549 993.